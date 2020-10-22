В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы

«МВС Груп», оператор системы фотовидеофиксации на территории Московской области, и ГК «Урбантех», поставщик ИТ-решений для транспорта и дорожной инфраструктуры, представили первые результаты работы пилотного проекта интеллектуальных транспортных систем (ИТС), проводимого в двух городах Подмосковья совместно с транспортными властями Подмосковья.

В рамках пилота в июле 2020 г. была запущена автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), которая охватила 13 участков дорог общей протяженностью 65 км в Сергиевом Посаде и семь участков (34 км) в Красногорске. По итогам первых месяцев пилота среднесуточное время в пути на этих участках сократилось на 9% и 11,9% при увеличении интенсивности движения – на 19% и 13,1% соответственно. В пиковые часы сокращение времени в пути достигло 20%.

«Данные, получаемые ИТС с периферийных устройств и внешних модулей, позволяют не только оценить и улучшить дорожную ситуацию, но и осуществлять транспортное планирование в регионе, в том числе и в части определения необходимого объема инвестиций в развитие дорожной инфраструктуры. Важно отметить, что проекты реализуются без капитальных затрат на перестройку существующей дорожной сети», – отметил Евгений Соболев, генеральный директор «МВС Груп».

Установка оборудования для АСУДД началась в мае – на улицах двух подмосковных городов появились детекторы транспорта, камеры телеобзора, и анализаторы траффика. К системе также было подключено ранее установленное в городах оборудование: контроллеры управления светофорами, комплексы фотовидеофиксации.

Система в режиме реального времени агрегирует данные с устройств и формирует картину дорожной обстановки, отслеживая скорость и интенсивность транспортных потоков, определяя маршруты движения транспорта с учетом дня недели и времени суток. На основе анализа полученных данных были скорректированы режимы работы светофоров. Операторы системы получили возможность в реальном времени следить за дорожной обстановкой, и при необходимости корректировать работу светофоров для устранения заторов, а также осуществлять вызов полиции, скорой помощи, МЧС и дорожных служб при возникновении нештатных ситуаций.

Ядро системы – интеллектуальная интеграционная платформа собственной разработки. Это программное решение, которое позволяет объединить в единую сеть различные устройства и отдельные программные модули, благодаря чему достигается гибкость и масштабируемость системы под нужды каждого города или региона.

Это обеспечивается многокомпонентной архитектурой системы, которая включает набор модулей для автоматизации различных функций, например, АСУДД, транспортное планирование, контроль пассажирского транспорта, создание «цифрового двойника» улично-дорожной сети, автоматическое выявление дорожных инцидентов. В зависимости от транспортных задач региона система может быть представлена различными комбинациями модулей.

Таким образом реализуется следующая функциональность: управление дорожным движением, реагирование на ДТП и ЧС, управление парковочным пространством, управление общественным транспортом, прогнозирование транспортной обстановки, администрирование транспортных правонарушений.

По словам директора ГКУ ЦБДДМО Малика Серазетдинова, пилотный проект интеллектуальной транспортной системы, тестируемый в городских округах Красногорск и Сергиев Посад, позволил операторам АСУДД своевременно принимать меры при обнаружении заторов и при возникновении ДТП, тем самым повышая пропускную способность автомобильных дорог. После технологической настройки системы при увеличенной интенсивности движения был зафиксирован рост средней скорости проезда на участках улично-дорожной сети, оснащенных оборудованием ИТС. Система может быть рекомендована для масштабирования на территории Московской области.