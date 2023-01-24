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Урбантех ГК МВС Груп

Урбантех ГК - МВС Груп

«МВС Груп» (ИНН 7714324317)  специализируется на разработке и эксплуатации систем фотовидеофиксации дорожных нарушений, а также интеллектуальных транспортных систем. Компания выступает в роли ключевого оператора инфраструктуры камер видеонаблюдения на территории Московской области, обеспечивая сбор, обработку и передачу данных для правоохранительных органов и транспортных ведомств. В своей деятельности организация сочетает аппаратные решения с программным обеспечением для распознавания образов и управления транспортными потоками, позиционируя себя как провайдера комплексных сервисов в сфере безопасности дорожного движения и цифровой трансформации городской среды.

Описание деятельности и специализация

Основной профиль «МВС Груп» заключается в создании и обслуживании масштабных систем автоматизированного контроля за соблюдением правил дорожного движения. Компания не просто производит оборудование, но и обеспечивает полный цикл его жизненного цикла: от установки камер до обработки получаемых видеопотоков. Ключевым отличием является интеграция технологий компьютерного зрения с облачными платформами для хранения и анализа больших объемов данных. Это позволяет выявлять нарушения ПДД с высокой точностью и минимизировать влияние человеческого фактора.

Среди отличительных особенностей можно выделить опыт работы с государственными структурами регионального уровня. Компания обладает компетенциями в области масштабирования решений на территории целых субъектов федерации. Однако зависимость от госконтрактов формирует определенные риски, связанные с цикличностью бюджетного финансирования и изменениями в законодательстве. Сильной стороной является накопленная база данных и отлаженные процессы взаимодействия между техническими специалистами, правоохранителями и органами власти.

Роль в группе компаний

«МВС Груп» функционирует как самостоятельное юридическое лицо, но ее деятельность тесно связана с экосистемой крупных технологических партнеров. В контексте инклюзивного найма компания сотрудничает с такими организациями, как NtechLab и МТС AI, объединяясь для решения социальных задач в IT-секторе. 

Участие в пилотных проектах и госзакупках

Компания демонстрирует активную позицию во внедрении инновационных решений в сферу транспорта. В частности, совместно с ГК «Урбантех» и транспортными властями Подмосковья был запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в двух городах региона. Целью проекта стало использование данных с периферийных устройств для оценки дорожной ситуации и транспортного планирования.

Важным аспектом данного сотрудничества является возможность оптимизации инвестиций в развитие дорожной инфраструктуры без проведения капитального строительства или перестройки существующих сетей. 

Социальная ответственность и инклюзивный найм

Одним из заметных направлений деятельности компании является реализация программы по трудоустройству людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Проект стартовал в 2020 году. По состоянию на период публикации данных, в штате числилось около 20 сотрудников с РАС. Они заняты на позициях, связанных с предобработкой информации, поступающей с камер фотовидеофиксации, а также участвуют в процессах обучения нейросетей.

Первый заместитель генерального директора, операционный директор Михаил Родионов, отмечал высокую ответственность таких сотрудников и их стремление к профессиональному развитию. Компания рассматривает инклюзивный найм не только как социальную инициативу, но и как способ повышения эффективности процессов разметки данных для искусственного интеллекта.

Продукты и технологии

Основные продукты компании включают:

  • Системы фотовидеофиксации нарушений ПДД: Комплексные решения, объединяющие камеры высокой четкости, мощные вычислительные серверы и ПО для распознавания номеров автомобилей, скорости движения и других параметров.
  • Интеллектуальные транспортные системы (ИТС): Платформы для мониторинга трафика в реальном времени, анализа заторов и управления светофорными объектами на основе данных с видеокамер и датчиков.

Ключевыми технологиями являются компьютерное зрение, нейросетевое распознавание образов и обработка больших данных (Big Data). Компания использует собственные алгоритмы фильтрации ложных срабатываний, что повышает качество предоставляемых услуг. Запатентованные разработки в области оптимизации потоковой передачи видеоданных позволяют экономить каналы связи при сохранении качества изображения.

 

Цитата руководства

По словам генерального директора Евгения Соболева, данные, получаемые от интеллектуальных транспортных систем, позволяют не только оценивать текущую дорожную ситуацию, но и осуществлять долгосрочное транспортное планирование, включая определение объемов необходимых инвестиций в инфраструктуру. При этом подчеркивается эффективность решений компании за счет отсутствия необходимости в капитальных затратах на реконструкцию дорог.

Информация актуальна на 08.07.2026

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в качестве ответчика (3) на сумму 4 063 843 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Урбантех ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Урбантех ГК - Urbantech Group 25 4
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3928 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 252 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 347 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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