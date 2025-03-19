Получите все материалы CNews по ключевому слову
Разин Андрей
|19.03.2025
|ПАК AICL от ICL Astra Services включен в реестр российского ПО 1
|28.11.2022
|Какие проблемы можно решить с помощью Open Source 2
|21.09.2021
|В Подмосковье ИИ начал отслеживать вывоз и утилизацию строительных отходов 1
Разин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
|Соболев Евгений 3 1
|Орлова Любовь 6 1
|Синельников Евгений 8 1
|Петренко Александр 8 1
|Панченко Иван 144 1
|Иванов Игорь 32 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мяснов Александр 1 1
|Лаптев Владимир 1 1
|Сундетова Алина 1 1
|Кадомский Вячеслав 49 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.