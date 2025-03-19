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Разин Андрей


19.03.2025 ПАК AICL от ICL Astra Services включен в реестр российского ПО 1
28.11.2022 Какие проблемы можно решить с помощью Open Source 2
21.09.2021 В Подмосковье ИИ начал отслеживать вывоз и утилизацию строительных отходов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Разин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Урбантех ГК - МВС Груп 9 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Google LLC 11866 1
Microsoft Corporation 24718 1
Базальт СПО - BaseALT 670 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 324 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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