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НТЦ ИТ Роса Rosa ABF Rosa Automatic Build Farm
Automatic Build Farm (ABF) – распределенная среда разработки и сборки программных продуктов для ОС РОСА Linux и создания дистрибутивов
Вячеслав Кадомский, Руководитель направления корпоративных решений, НТЦ ИТ РОСА "Подводные камни использования Open Source в корпоративной инфраструктуре" 17 ноября 2022 года CNews конференция "Open Source как панацея от санкций"
УПОМИНАНИЯ
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
|Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
|ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мяснов Александр 1 1
|Лаптев Владимир 1 1
|Сундетова Алина 1 1
|Панченко Иван 152 1
|Иванов Игорь 32 1
|Синельников Евгений 8 1
|Петренко Александр 9 1
|Разин Андрей 3 1
|Орлова Любовь 6 1
|Кадомский Вячеслав 63 1
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