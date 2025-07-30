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НТЦ ИТ Роса Rosa ABF Rosa Automatic Build Farm

НТЦ ИТ Роса - Rosa ABF - Rosa Automatic Build Farm

Automatic Build Farm (ABF) – распределенная среда разработки и сборки программных продуктов для ОС РОСА Linux и создания дистрибутивов

 

 

Вячеслав Кадомский, Руководитель направления корпоративных решений, НТЦ ИТ РОСА "Подводные камни использования Open Source в корпоративной инфраструктуре" 17 ноября 2022 года CNews конференция "Open Source как панацея от санкций"

УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 Система автоматизации сборки ABF включена в реестр отечественного ПО 1
28.11.2022 Какие проблемы можно решить с помощью Open Source 1
09.09.2014 «НТЦ ИТ Роса» и OpenMandriva совместно разрабатывают ОС для планшетов на базе архитектуры ARM 1
20.12.2012 «Роса» представила некоммерческую ОС для опытных Linux-пользователей 1
13.11.2012 «Роса» выпустила серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server Helium 2012 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

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