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Петренко Александр


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Axenix помогла Avon вдвое ускорить запуск новых продуктов за счет создания собственной платформы для исследований и разработок 1
15.05.2024 Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца 1
08.06.2023 Алгоритм студентов Пермского Политеха поможет точнее определять местоположение общественного транспорта в приложениях 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
28.11.2022 Какие проблемы можно решить с помощью Open Source 1
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
16.12.2013 Нобелевская премия 2013 года – какой вклад сделала российская наука 1
17.09.2012 Подготовлена программа научно-практической конференции «Разработка ПО/CEE-SECR» 1
21.03.2012 SuperWave Group внедрила «Корус | Дистрибуцию» на базе Microsoft Dynamics AX 2009 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Петренко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24884 3
IBM - International Business Machines Corp 9476 2
Google LLC 11975 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Fujitsu 2047 1
Canon 1403 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Бизнес ИТ 43 1
Intel Corporation 12327 1
Lenovo Motorola 3508 1
Корус Консалтинг ГК 1264 1
Eastman Kodak Alaris - Кодак Аларис Рус 1 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Базальт СПО - BaseALT 709 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 341 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 130 1
ICL ГК 412 1
Eastman Kodak - Кодак 496 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 423 1
Куб три 1 1
Runetlex 1 1
Telegram Group 2245 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 169 1
Бизнес-Азимут 8 1
GitHub 880 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 20 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Восход ФГБУ НИИ 659 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 119 1
Ростех - Азимут 74 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13304 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 26 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Lidings - Лидингс 6 1
SHL 8 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 30 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 376 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1078 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2758 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2031 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 69 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 38 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 353 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1030 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 700 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11788 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16396 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13053 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26110 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7701 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8914 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10725 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10620 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2001 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1345 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1796 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12893 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12372 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9699 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 654 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11448 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 1
Оцифровка - Digitization 4723 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14654 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6364 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12947 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5061 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12428 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1624 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2167 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 779 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1615 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6556 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5977 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 964 1
Repository - Репозиторий 933 1
Linux OS 10277 2
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 2
Apple iOS 7990 1
ЭОС Дело СЭД 216 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
ЭОС АРМ руководителя 75 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 421 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5469 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1347 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1395 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 755 1
Microsoft Office 3831 1
Microsoft Windows 15943 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1683 1
SuiteCRM 3 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Samba 147 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa ABF - Rosa Automatic Build Farm 4 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Google Android 14312 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1240 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 39 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 126 1
GitHub Copilot 25 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1016 1
Oracle Java - язык программирования 3165 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 57 1
React JS - JavaScript фреймворк 94 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 97 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 73 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 1
Корус Консалтинг - Корус Дистрибуция 5 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1135 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 126 1
Голубев Василий 40 1
Козлов Андрей 28 1
Лопаткин Герман 104 1
Баласанян Владимир 45 1
Харин Алексей 4 1
Цимбалист Александр 1 1
Ищенко Александр 4 1
Храмцовская Наталья 48 1
Галицкий Александр 107 1
Иванов Юрий 29 1
Никитин Владимир 9 1
Макаренко Владимир 18 1
Ващилов Дмитрий 15 1
Велижанин Виталий 1 1
Казаков Дмитрий 4 1
Орлова Любовь 6 1
Синельников Евгений 8 1
Панченко Иван 152 1
Фокин Валерий 48 1
Иванов Игорь 32 1
Разин Андрей 3 1
Гонтарь Людмила 9 1
Зефиров Андрей 1 1
Барон Валерий 2 1
Магомедов Аскандар 1 1
Федин Олег 1 1
Levitt Michael - Левит Майкл 3 1
Шиянова Антонина 1 1
Мяснов Александр 1 1
Лаптев Владимир 1 1
Сундетова Алина 1 1
Кадомский Вячеслав 59 1
Немухин Александр 1 1
Половинко Артем 1 1
Володкович Вячеслав 98 1
Кострюкова Надежда 4 1
Макас Даниил 1 1
Пензин Олег 1 1
Дегтярев Николай 4 1
Арутюнян Рубен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3033 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2323 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1231 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1343 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 618 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 340 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1591 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 114 1
Солнечная система - Solar system 2534 1
Земля - планета Солнечной системы 10478 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 907 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3107 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 1
Италия - Итальянская Республика 4385 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17906 1
Индия - Bharat 5552 1
Ближний Восток 2990 1
Аргентина - Аргентинская Республика 595 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 870 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2829 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7987 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2588 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 2
Физика - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 75 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 193 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1700 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3101 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4070 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5965 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5039 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4526 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Физика - Physics - область естествознания 2699 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2086 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2824 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 499 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1927 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1971 1
Ботаника - Растения - Plantae 1079 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 295 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14201 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2512 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8007 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4787 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9118 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10220 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5042 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 926 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 225 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6382 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9213 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3404 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 30 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 338 1
РАН - Российская академия наук 1935 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 276 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 127 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 891 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 133 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 12 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 335 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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