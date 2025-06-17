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Петренко Александр
УПОМИНАНИЯ
Петренко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Голубев Василий 40 1
|Козлов Андрей 28 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Харин Алексей 4 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 4 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Галицкий Александр 107 1
|Иванов Юрий 29 1
|Никитин Владимир 9 1
|Макаренко Владимир 18 1
|Ващилов Дмитрий 15 1
|Велижанин Виталий 1 1
|Казаков Дмитрий 4 1
|Орлова Любовь 6 1
|Синельников Евгений 8 1
|Панченко Иван 152 1
|Фокин Валерий 48 1
|Иванов Игорь 32 1
|Разин Андрей 3 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Зефиров Андрей 1 1
|Барон Валерий 2 1
|Магомедов Аскандар 1 1
|Федин Олег 1 1
|Levitt Michael - Левит Майкл 3 1
|Шиянова Антонина 1 1
|Мяснов Александр 1 1
|Лаптев Владимир 1 1
|Сундетова Алина 1 1
|Кадомский Вячеслав 59 1
|Немухин Александр 1 1
|Половинко Артем 1 1
|Володкович Вячеслав 98 1
|Кострюкова Надежда 4 1
|Макас Даниил 1 1
|Пензин Олег 1 1
|Дегтярев Николай 4 1
|Арутюнян Рубен 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
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