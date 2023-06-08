Разделы

ПО Софт Цифровизация Импортонезависимость
|

Алгоритм студентов Пермского Политеха поможет точнее определять местоположение общественного транспорта в приложениях

Каждый хотя бы раз сталкивался с тем, что при вызове такси водитель приезжал не на ту точку, которая была указана в приложении. Или автобус не приехал на остановку, хотя в программе отображается, что он уже должен быть на месте. Эта проблема связана с тем, что при передаче местоположения через мобильную сеть данные теряются или пересылаются с большой задержкой из-за слабого сигнала, сильной нагрузки внутри сети или большого расстояния между адресатом и отправителем, что также вызывает дополнительные временные затраты. Студенты Пермского Политеха создали алгоритм, который позволит свести эти запоздания к минимуму. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Статья с результатами исследования была представлена на всероссийской студенческой научно-технической конференции «Автоматизированные системы управления и информационные технологии».

Проблема неточности определения местоположения на стороне пользователя проявляется тем, что реальные координаты объекта отличаются от тех, которые отображаются на экране. Из-за этого может возникнуть множество негативных ситуаций. Например, при позиционировании местонахождения автобуса на карте будут отображаться устаревшие сведения, а затем при получении актуальных данных окажется, что он уже проехал необходимую остановку. Чтобы этого избежать, сервисы отображения используют различные методы компенсации задержек, но в их основе лежат лишь прогнозируемые значения, то есть модель может не сработать, если транспорт свернет в сторону или на его пути встанет какая-либо помеха.

«В основе действующих методов отображается только последнее полученное местоположение объекта. Это влечет за собой ситуацию, при которой различие фактических данных и координат на клиенте может быть значительным. Предлагается использовать две последние точки местоположения объекта, что поможет вычислить вектор его направления и, тем самым, еще больше компенсировать задержки», – сказал кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Александр Петренко.

Для вычисления координат разработчики запрограммировали алгоритм на псевдоязыке, который включает в себя: текущее и новое местоположение, задержку между ними и другие значения. Модель гораздо точнее определяет правильное нахождение, например автобуса на стороне пользователя при минимальном использовании ресурсов. Также разработчики создали игру, которая помогла оценить эффективность созданного алгоритма.

«Для получения результатов и оценки эффективности внедрения методов сглаживания задержки разработана многопользовательская двухмерная игра с использованием движка Godot. В ней сервер отправляет координаты персонажа двум клиентам с периодичностью три раза в секунду. На первом пользователе применяется разработанный алгоритм, где местоположение персонажа выставляется при каждом обновлении со стороны сервера. На втором, реализована линейная интерполяция и прогнозирование с обычным методом. Результаты показали, что модель для определения местоположения привела к увеличению средней точности на 36% относительно исходных методов без сглаживания задержек, при минимальном использовании ресурсов на стороне клиента. Также рассмотрен вариант прямолинейного движения игрового персонажа, в роли которого может выступать, например, трамвай. В сценарии точность координат на клиенте увеличивается до трех раз, – отметил Матвей Богданов, студент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ.

Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп

Бизнес

Алгоритм, созданный разработчиками ПНИПУ, может быть использован в приложениях на стороне клиента, например в GPS-навигаторах, онлайн-картах с отображением автотранспорта, а также многопользовательских онлайн-играх, таких как Dota2 или Counter-Strike.

***

Пермский Политех стал обладателем гранта «Приоритет 2030» в 2021 г. Его размер составил 100 млн руб. «Приоритет 2030» является программой государственной поддержки и развития высших учебных заведений. Ее цель — формирование к 2030 г. в России более 100 прогрессивных современных университетов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны. Всего комиссия Минобрнауки России включила в программу «Приоритет 2030» 106 вузов из 49 городов страны, из них 60% – региональные университеты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office

Создано суверенное ПО для управления беспилотниками DJI, которые Китай запретил к продаже в России

У Apple закончились идеи? В макбуки вставят «фишки» Windows 16-летней давности, которые объявили революционным новшеством

Российский суверенный GitHub построят десятки банков и госстуктур, но только не ИТ-гиганты. «Яндекс» и VK остались не у дел

Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне

Санкциям конец? Россиянам массово и совершенно бесплатно продлевают лицензии на Photoshop

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?
Показать еще