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Кострюкова Надежда

СОБЫТИЯ


27.08.2026 СибГУТИ, «Элрон» и «Базальт СПО» объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров и развития отечественной электроники 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
29.07.2022 В России снимут запрет на частно-государственное партнерство в ИТ на уровне городов и сел 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кострюкова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1085 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 959 2
Бизнес-Азимут 8 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Broadcom - VMware 2612 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 1
Yandex - Яндекс 9277 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3111 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 139 1
Telegram Group 2962 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 208 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4994 1
Cisco Systems - Splunk 76 1
ХайТэк - Hi-Tech 238 1
Atlassian 156 1
Cisco Systems - AppDynamics 40 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 87 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 1
Google LLC 12733 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 24 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 1
TDF - The Document Foundation 47 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 1
PostgreSQL Global Development Group - The PostgreSQL Foundation 8 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 3
Lidings - Лидингс 8 1
SHL 8 1
Скопинфарм 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8904 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 433 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 535 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1707 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 214 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 97 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Резонанс НПП 407 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13939 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 2
Институт ГЧП - Институт государственно-частного планирования 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6570 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 388 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 779 1
Судебная власть - Judicial power 2511 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 783 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 818 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 361 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 294 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8687 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13187 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54173 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28376 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26451 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25975 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9956 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35262 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36394 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1931 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 585 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13527 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 889 1
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Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1591 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10241 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14017 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4459 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5671 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33619 1
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2817 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2725 1
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Linux OS 11576 2
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Avito Tech - Aqueduct 1 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1613 1
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JetBrains - IntelliJ Platform - IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 51 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Microsoft Corporation - GitHub Copilot 42 1
Фадеев Виктор 6 1
Ткаченко Максим 2 1
Абасмирзоев Заур 17 1
Макас Даниил 1 1
Пензин Олег 2 1
Дегтярев Николай 4 1
Арутюнян Рубен 1 1
Шатров Григорий 1 1
Айрапетов Никита 1 1
Черномазова Марина 3 1
Гаранин Иван 2 1
Володкевич Вячеслав 1 1
Андриевский Сергей 24 1
Мочалов Илья 1 1
Бугримов Олег 1 1
Шадаев Максут 1213 1
Володкович Вячеслав 104 1
Макаров Валентин 253 1
Лашин Ренат 87 1
Хинштейн Александр 148 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Турчак Андрей 27 1
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Михальков Антон 2 1
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Борисов Алексей 33 1
Долгов Константин 10 1
Журавлев Александр 18 1
Кучин Сергей 27 1
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Шицле Ярослав 30 1
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Рукавишникова Ирина 6 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 1
Евразия - Евразийский континент 645 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 263 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11788 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57924 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16154 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33915 3
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5755 2
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3135 2
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3873 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4571 1
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 567 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5125 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 706 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8275 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18228 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4038 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7593 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3113 1
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1567 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8509 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 445 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
Евразийский цифровой университет 1 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1732 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1497 1
РАН - Российская академия наук 2129 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 221 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2196 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2672 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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