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Кострюкова Надежда
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Кострюкова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|Фадеев Виктор 6 1
|Ткаченко Максим 2 1
|Абасмирзоев Заур 17 1
|Макас Даниил 1 1
|Пензин Олег 2 1
|Дегтярев Николай 4 1
|Арутюнян Рубен 1 1
|Шатров Григорий 1 1
|Айрапетов Никита 1 1
|Черномазова Марина 3 1
|Гаранин Иван 2 1
|Володкевич Вячеслав 1 1
|Андриевский Сергей 24 1
|Мочалов Илья 1 1
|Бугримов Олег 1 1
|Шадаев Максут 1213 1
|Володкович Вячеслав 104 1
|Макаров Валентин 253 1
|Лашин Ренат 87 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Турчак Андрей 27 1
|Комлев Николай 113 1
|Михальков Антон 2 1
|Алтухов Дмитрий 47 1
|Борисов Алексей 33 1
|Долгов Константин 10 1
|Журавлев Александр 18 1
|Кучин Сергей 27 1
|Петренко Александр 9 1
|Шицле Ярослав 30 1
|Бугаенко Андрей 13 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467765, в очереди разбора - 725326.
Создано именных указателей - 200038.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.