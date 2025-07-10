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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178304
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Пензин Олег


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пензин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2289 1
Google LLC 12010 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 172 1
Восход ФГБУ НИИ 664 1
GitHub 890 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 119 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Ростех - Азимут 75 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 20 1
Бизнес-Азимут 8 1
Lidings - Лидингс 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7758 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
SHL 8 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 356 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69241 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11864 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15614 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3244 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7821 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29593 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21279 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4974 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 316 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10840 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1380 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2044 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 564 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8993 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26257 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32356 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1268 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 400 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7582 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2154 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13141 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2299 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11709 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6517 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 101 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10684 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 588 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 369 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 512 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 542 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 942 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 126 1
Google Android 14367 1
Linux OS 10346 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1248 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 39 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 126 1
Oracle Java - язык программирования 3176 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1027 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 99 1
React JS - JavaScript фреймворк 95 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 61 1
GitHub Copilot 25 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
Кострюкова Надежда 4 1
Макас Даниил 1 1
Володкович Вячеслав 99 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Петренко Александр 9 1
Бугаенко Андрей 13 1
Фадеев Виктор 4 1
Дегтярев Николай 4 1
Арутюнян Рубен 1 1
Шатров Григорий 1 1
Айрапетов Никита 1 1
Черномазова Марина 3 1
Гаранин Иван 2 1
Володкевич Вячеслав 1 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2842 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52744 1
Россия - РФ - Российская федерация 150741 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14339 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2648 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49676 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2558 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5085 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4802 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53151 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8035 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30598 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10290 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8035 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 561 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
РАН - Российская академия наук 1946 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 189 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2507 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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