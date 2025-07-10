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Пензин Олег
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1
|01.06.2023
|Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
Пензин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 227 1
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2842 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52744 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150741 1
|РАН - Российская академия наук 1946 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 189 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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