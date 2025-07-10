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Суслова Дарья


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1
16.03.2009 Интеллектуальный капитал: приказано сохранить 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Суслова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Системы документооборота 501 1
Ростелеком 10057 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
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