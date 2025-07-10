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Суслова Дарья
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1
|16.03.2009
|Интеллектуальный капитал: приказано сохранить 1
Суслова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|Князев Александр 15 1
|Темнов Дмитрий 6 1
|Пензин Олег 2 1
|Копылов Филипп 4 1
|Wikipedia - Википедия 542 1
|9to5Google 53 1
|9to5Mac 70 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374890, в очереди разбора - 748028.
Создано именных указателей - 179369.
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