IRR Internal Rate of Return Валовая внутренняя норма доходности


СОБЫТИЯ


28.01.2026 Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
21.06.2024 Directum Projects автоматически рассчитывает трудозатраты по проекту и настраивается без кода 1
15.12.2021 «Делимобиль» нашел новый путь на биржу 1
26.10.2021 «Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций 1
27.07.2021 Андрей Аксенов -

Наша стратегия — возможности гибкого масштабирования и наращивания ресурсов ЦОД для каждого клиента

 1
25.03.2021 Цена активов TMT Investments достигла $178 миллионов 1
16.10.2020 «Роснано» с прибылью вышло из производителя термоэлектрических элементов 1
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда 1
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
31.05.2018 Frontier Ventures запускает новый фонд размером $50 млн 1
30.10.2014 «Роснано» выходит из капитала SiTime с доходностью свыше 25% 1
16.10.2014 Фонд Softline Venture Partners нашел стратегического инвестора для проекта Daripodarki 1
29.01.2014 Совет директоров «Роснано» утвердил новый бизнес-план компании 1
29.05.2013 В России создан венчурный фонд для оборонных предприятий 1
22.03.2013 Термин дня: Internal Rate of Return 1
07.03.2013 Экономика ИТ: ключевые инвестиционные показатели 1
27.02.2013 Экономика ИТ: как продать ИТ-проект бизнесу 1
03.11.2012 Экономика ИТ: как и что считать 1
29.06.2012 Вышел новый релиз ERP-системы «Инталев: Корпоративный менеджмент» 1
23.05.2012 «Роснано» выйдет из уставного капитала инвестпроекта «Центр перспективных технологий» 1
26.12.2011 С 1 января МОЭСК переходит на SAP 1
03.03.2011 В медиахолдинге «Пронто-Москва» назначен новый генеральный директор 1
18.02.2011 Основатель "Астерос" выкупил у инвесторов крупный пакет акций компании 1
09.12.2010 Международный фонд с участием РВК инвестировал в производителя систем GPS-слежения 1
20.09.2010 «Корус Консалтинг» представил новую версию SaaS-приложения для финансового планирования и отчетности - Adaptive Planning 7.0 1
06.09.2010 РВК вложила $10 млн в фонд инвестора Twitter, MySQL и Seagate 1
16.03.2009 Интеллектуальный капитал: приказано сохранить 1
19.06.2008 «Пронто-Москва» поможет сократить время подбора ипотеки 1
01.03.2007 Iriver пополнил линейку флэш-плееров 1
09.02.2007 RTF Management подтвердила продажу доли в Subscribe.ru 1
08.02.2007 iRiver выпустила МР3-плеер с AMOLED-дисплеем 1
11.01.2007 ОГК-2: тотальное внедрение SAP 1
19.12.2006 Новая модель от iriver: iriver S7 1
30.11.2006 Iriver S10: уже в России 1
29.05.2006 Доля плееров Iriver в России достигла 40% 1
19.05.2006 Внедрение ERP: как оценить результат на старте? 1
21.04.2006 iRiver представила новый МР3-плеер Н10 Junior 1

