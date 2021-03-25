Цена активов TMT Investments достигла $178 миллионов

Венчурный фонд TMT Investments, инвестирующий в быстрорастущие технологические компании, объявил результаты за 2020 г. по стандартам IFRS.

В декабре 2020 г. TMT исполнилось 10 лет со дня допуска на AIM. За этот период фонд TMT Investments инвестировал в 68 стартапов, реализовал 14 прибыльных полных и частичных выходов.

NAV (стоимость чистых активов) за акцию составляет $6,10, рост составил 73,3% (на 31 декабря 2019 г. стоимость была с $3,52 за акцию).

NAV составляет $177,9 млн, то есть рост составил 57,8% (на 31 декабря 2019 г. стоимость была $102,8 млн).

NAV на акцию выросла в 6,4 раза с момента допуска на AIM в декабре 2010 г., включая дивиденды, выплаченные на сегодняшний день.

Пятилетняя IRR составляет по 28,7% годовых; $41 млн чистых денежных поступлений за выход из Pipedrive; $12,5 млн инвестиций в 16 стартапов.

Диверсифицированный портфель состоит из более чем 35 компаний, ориентированных в основном на большие данные/облако, электронную коммерцию, торговые площадки, решения EdTech, SaaS (программное обеспечение как услуга), fintech.

Денежные резервы в размере $34,6 млн по состоянию на 24 марта 2021 г.

Артем Инютин, управляющий партнер TMT Investments, сказал: «В 2020 г. нам исполнилось 10 лет, и этот год один из самым успешных для фонда: у нас было большое количество значительных переоценок портфеля, а также выход из юникорна Pipedrive, на котором мы заработали $41 млн, а общий денежный доход от сделки был более,чем в 51 раз по сравнению с первоначальным инвестициями. За весь период фонд проинвестировал в 72 компании, реализовал 14 прибыльных полных и частичных выходов. Кроме того, в прошлом году фонд начал активно инвестировать в новые для себя тематики онлайн-образования и medtech».