Microsoft BITS Microsoft Background Intelligent Transfer Service WindowsBITSAdmin
Microsoft BITS и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 7
|Европа Восточная 3080 3
|Ближний Восток 2953 2
|Германия - Федеративная Республика 12708 2
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1040 1
|Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
|Саудовская Аравия - Королевство 589 1
|Нидерланды 3531 1
|Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
|Таиланд - Королевство 824 1
|Япония 13309 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
|Европа 21810 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
|Китай - Тайвань 4002 1
|heise online - heise security 122 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 1
|Tom’s Hardware 406 1
|GizmoChina 137 1
|Forrester Research 821 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 5 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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