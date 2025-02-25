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Microsoft BITS Microsoft Background Intelligent Transfer Service WindowsBITSAdmin



25.02.2025 F6 рассказала о новых инструментах ReaverBits в атаках на российские компании 1
26.06.2024 Новая группа ReaverBits атакует российские компании 1
13.02.2024 Владельцам старых ПК закрывают доступ к обновлениям Windows. Удар придется на госструктуры и бизнес. Обойти запрет не выйдет 1
21.07.2023 Легендарные мини-ПК Intel NUC будут жить. Эстафету принял Asus и готовит первую новинку 1
17.09.2019 Eset раскрыла детали политических кибератак на Ближнем Востоке 2
26.02.2019 Вредоносы научились использовать и отключать антивирусы 1
30.01.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила новые атаки кибершпионской группы Chafer 2
18.09.2017 На Russian Blockchain Week 2017 выступит более 30 топовых спикеров отрасли 1
08.08.2017 Штатный антивирус Windows сделали полностью безопасным впервые за 11 лет 1
16.09.2015 Ru-Center открыл регистрацию доменов в зоне .BANK 1
31.01.2014 Что пугает в облаках: советы Panda Security 1
11.12.2013 Обзор планшета 3Q RC0738C: универсальный солдат калибра 7" 1
03.11.2012 Экономика ИТ: как и что считать 1
18.05.2010 PowerShell 2.0 из Windows 7 станет доступен для всех 2
11.12.2009 Check Point Full Disk Encryption оснащен поддержкой Mac OS X Snow Leopard 1
10.06.2008 vLite 1.2 Beta: персональная компоновка дистрибутива Windows Vista 2
20.11.2007 Вышел первый «кандидатский релиз» SP3 для Windows XP 2
16.05.2007 Хакеры освоили новую технологию обхода сетевых экранов 2
26.04.2007 Panda Antivirus + Firewall 2007: теперь и для Vista 1
18.09.2006 Intel начинает поставки NOR-памяти 1
10.03.2005 27 апреля состоится Oasis Open Standards Day 1
21.02.2005 27 апреля состоится Oasis Open Standards Day 1
04.02.2005 27 апреля состоится Oasis Open Standards Day 1
12.11.1999 Cisco купила V-Bits за $128 млн 1

Публикаций - 24, упоминаний - 30

Microsoft BITS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24675 8
SAP SE 5285 3
Oracle Corporation 6710 3
Intel Corporation 12222 3
UnitSpace Corporation 20 3
Apple Inc 12154 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 2
X Corp - Twitter 2849 2
ReaverBits - Хакерская группировка 4 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1429 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
ESET - ESET Software 1135 1
Gen Digital - Avast Software 175 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
GAS Tecnologia 1 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 1
Broadcom - VMware 2376 1
Check Point Software Technologies 761 1
Stealth Falcon - хакерская группировка 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Yandex - Яндекс 7431 1
Amazon Inc - Amazon.com 3014 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
PayPal 654 1
Google LLC 11831 1
GitHub 831 1
Cisco Systems 5125 1
Sony 6553 1
Defender 132 1
Meta Platforms - Facebook 4445 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 81 1
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 1
Lenovo Group 2297 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
Nvidia Corp 3511 1
HP Inc. 5694 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 1
Технологии Будущего 149 1
Canyon Technology Group 51 1
3Q 47 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
Альфа-Банк 1778 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1093 1
Visa International 1952 1
NanduQ - Qiwi 996 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Velton Zegelman 1 1
Unsplash 830 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 464 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 3
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12716 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7447 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14455 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3092 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9230 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20885 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7922 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2157 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2079 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1214 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2232 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 781 2
Microsoft Windows API 303 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7687 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12577 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10019 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6197 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16030 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4900 2
Website URL - Uniform Resource Locator 883 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5583 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13972 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17134 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2563 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12244 2
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 164 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 240 1
C&C - Command and Control server 87 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 785 1
Microsoft Windows 15732 11
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 393 3
Apple macOS 2074 2
Microsoft Windows PowerShell 177 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Apple macOS Mojave 29 1
Linux Sudo 24 1
Apple macOS Gatekeeper 33 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Microsoft Windows 7 1980 1
Apple macOS Snow Leopard 122 1
Linux OS 10025 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Nokia Symbian OS 1400 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 369 1
Google Android 14072 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4989 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 616 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 383 1
Google Chrome - браузер 1568 1
Apple iOS 7848 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
Яндекс.Маркет 951 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 793 1
Microsoft Azure 1411 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 241 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 359 1
Microsoft Windows Media Center 125 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Check Point FDE - Check Point Full Disk Encryption 3 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Галушкин Олег 182 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Легезо Денис 40 1
Кузьмичев Андрей 16 1
Кабаков Ярослав 59 1
Сидоренко Элина 3 1
Архипов Алексей 10 1
Гвоздев Дмитрий 131 1
Гершуни Степан 1 1
Иванов Олег 142 1
Булычков Дмитрий 4 1
Гольдштейн Константин 8 1
Благирев Алексей 24 1
Азрильян Максим 4 1
Norton David - Нортон Дэвид 6 1
Kaplan Robert - Каплан Роберт 7 1
Зегельман Юлий 1 1
Boldewin Frank - Болдуин Франк 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 7
Европа Восточная 3080 3
Ближний Восток 2953 2
Германия - Федеративная Республика 12708 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1040 1
Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
Саудовская Аравия - Королевство 589 1
Нидерланды 3531 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Таиланд - Королевство 824 1
Япония 13309 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
Европа 21810 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Китай - Тайвань 4002 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 5
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6170 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2768 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 1
Английский язык 6661 1
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NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
Экономический эффект 1074 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 1
Аренда 2436 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1898 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 925 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Образование в России 2216 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 300 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8092 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 1
heise online - heise security 122 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
Tom’s Hardware 406 1
GizmoChina 137 1
Forrester Research 821 1
Gartner - Гартнер 3561 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 5 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2444 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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