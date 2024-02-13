Владельцам старых ПК закрывают доступ к обновлениям Windows. Удар придется на госструктуры и бизнес. Обойти запрет не выйдет

Microsoft лишила владельцев старых компьютеров возможности устанавливать будущие масштабные обновления Windows. Она скорректировала системные требования ОС таким образом, чтобы ПК на древних процессорах им больше не соответствовали. Итог – будущий крупный апдейт 24Н2 для Windows будет доступен только владельцам современных десктопов и ноутбуков. Пострадают бизнес и госсектор.

Microsoft закручивает гайки

Корпорация Microsoft подталкивает всех, кто пользуется Windows, к обновлению своих компьютеров. Совсем скоро те, кто это не сделает, больше не смогут получать крупные обновления Windows 11.

Microsoft изменила системные требования новой ОС, добавив в них обязательную поддержку процессором инструкции POPCNT (Population count — count number of bits set to 1), на что обратили внимание эксперты портала GizmoChina. Эта инструкция является частью набора команд SSE4.2 в чипах Intel Advanced Bit Manipulation (ABM) в процессорах AMD и поддерживается только относительно современными CPU.

Из этого следует, что все ПК и ноутбуки, в чьих процессорах нет поддержки POPCNT, больше не являются подходящими для Windows 11. Как первый итог – обновление 24Н2, которое будет внести в себе массу новых функций, и релиз которого назначен на вторую половину 2024 г., на такие компьютеры официально не не установится.

Никаких лазеек

Исследователь Роберт Пони (Robert Pony) выяснил, что в Windows 11 24Н2 очень многое завязано на эту процессорную инструкцию. В своем микроблоге в заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что в Windows 11 24H2 многие системные файлы требуют наличия в CPU инструкции POPCNT.

Фото: Clint Patterson / Unsplash Обновление системы до 24H2 на старых ПК или завершится ошибкой, или сломает ОС

С ней связаны, например, некоторые драйверы USB и даже непосредственно ядро системы. Фактически, по словам Роберта Пони, новая система даже не сможет загрузиться на старых компьютерах.

Иначе говоря, обойти запрет Microsoft и установить на свой компьютер апдейт 24Н2 для Windows 11 можно – способов сделать это масса, и многим россиянам они хорошо знакомы. Однако толку от этого не будет – операционная система не будет работать на компьютерах без поддержки POPCNT.

Все не так уж плохо

Microsoft хоть и усложнила жизнь пользователям новыми системными требованиями Windows 11, но лишь тем, кто не тратил деньги на апгрейд настольного компьютера или покупку нового ноутбука даже не годами – десятилетиями. Тем, кто покупал новое «железо» за последние пять или даже десять лет, волноваться пока не стоит.

В процессорах Intel поддержка POPCNT появилась еще во времена первого поколения процессоров Core i3, i5 и i7, то есть около 16 лет назад. Это плохая новость для тех, кто все еще держится за Core 2 Duo или Core 2 Quad, включая легендарный процессор Q6600 – в них поддержка POPCNT отсутствует, следовательно, пользоваться свежими релизами Windows 11 на компьютерах с такими CPU больше не получится.

AMD добавила поддержку POPCNT в свои чипы, хотя и не во все, на два года раньше, в 2006 г. Однако в AMD Turion II 2009 г. выпуска эта инструкция отсутствует.

Кто пострадает

Основной удар Microsoft нанесла вовсе не по частным пользователям – владельцев ПК из 1990-х и начала 2000-х годов в 2024 г. осталось совсем немного. Урон получат в первую очередь госстуктуры и компании, особенно те, чья работа очень сильно зависит от старых компьютеров.

В некоторых случаях может использоваться специализированное ПО, прекрасно чувствующее себя на современных ОС, но не желающее запускаться на компьютерах с современными процессорами. Другим компаниям может быть трудно с финансовой точки зрения вкладываться в обновление парка ПК, вследствие чего они вынуждены выжимать последние соки из имеющегося старого «железа».

Существует возможность обновить Windows 11 до нынешней версии 23Н2 и остаться на ней, но это все же не панацея. Microsoft прекратит ее поддержку в 2025 г., после чего она перестанет получать небольшие обновления, в том числе и патчи безопасности, что повысит успешной хакерских атак компьютеры под ее управлением.