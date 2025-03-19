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Rockchip Fuzhou Rockchip Electronics


19.03.2025 Новый выпуск мобильной операционной системы ALT Mobile на репозитории «Сизиф»: расширенные функции безопасности и обновленный интерфейс 1
10.04.2024 Высокопроизводительный SMARC – модуль для Edge-устройств 1
10.04.2024 Процессорный модуль для роботов и беспилотников 1
14.06.2023 Создан уникальный дешевый клон Raspberry Pi с большим сенсорным экраном и Linux 1
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 1
04.04.2023 Создана сверхкомпактная модульная замена Mac mini без процессоров Intel и AMD 1
14.03.2023 Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах 1
20.02.2023 Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК 1
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена 1
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1
12.07.2022 Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей? 1
30.06.2022 «АТБ Электроника» начнет производить процессорные модули 2
24.05.2022 Новая российская разработка АТБ ОЕМ – АСУНО 1
09.12.2021 Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
05.10.2020 Создан первый в мире клон Raspberry Pi, работающий на полноценной Windows 10 1
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 1
03.08.2020 Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора 1
07.04.2017 Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино» 1
22.06.2016 Россияне выпустили отечественную версию ОС Tizen 1
09.12.2015 Обзор смартфона ZTE Axon Mini: безопасности много не бывает 1
01.04.2015 Google представил рекордно дешевые хромбуки и компьютер размером с флешку 1
30.03.2015 Microsoft готовит сверхдешевые ноутбуки для конкуренции с Google 1
30.09.2014 Google раскрыл подробности о своих революционных модульных смартфонах 1
26.02.2014 Обзор планшета Meta RC7802F: лучшая "рабочая лошадка" от 3Q 1
11.12.2013 Обзор планшета 3Q RC0738C: универсальный солдат калибра 7" 1
15.11.2013 Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2 1
10.06.2013 Лучшие бюджетные планшеты с экраном 7’’ и матрицей IPS. Выбор ZOOM 1
25.10.2012 Планшеты Prology: обзор лучших моделей линейки 1
24.10.2012 Обзор Prology Evolution Tab-900 3G HD: ультимативный планшет с 3G 1
03.09.2012 Обзор планшета Prology Evolution Tab-970: эволюционный скачок 2
04.04.2012 Explay анонсировала выпуск нового Android-планшета с функцией 3G 1
04.04.2012 Планшет от Explay с поддержкой 3G 1
15.03.2012 Обзор Explay M11: скромное очарование MP3 плеера 1
17.01.2012 Prology Latitude I-603T: обзор сенсорного ридера нового поколения 1
30.11.2011 Китайское мороженое торопится к покупателю 1
26.10.2011 Prestigio анонсировала мультимедиа навигатор GV5400 1
17.03.2011 AOC показала сверхвыгодный планшет 1

Публикаций - 46, упоминаний - 49

Rockchip и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12238 7
Google LLC 11866 7
Microsoft Corporation 24718 6
Radxa 10 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 4
Allwinner Technology 18 4
Shenzhen Xunlong Software 16 4
Prology 71 4
Lenovo Group 2297 3
AMD - Advanced Micro Devices 4262 3
MediaTek - Ralink 531 3
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 3
Fly - Explay - Эксплей 240 3
3Q 47 3
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 3
Базальт СПО - BaseALT 670 2
Samsung Electronics 10307 2
Amazon Inc - Amazon.com 3025 2
Yandex - Яндекс 7495 2
Huawei 3973 2
Qualcomm Technologies 1835 2
Apple Inc 12183 2
LG Electronics 3623 2
HP Inc. 5698 2
ZTE Corporation 751 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 250 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
Iconikal 2 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1961 1
МегаФон 9045 1
Dell EMC 5037 1
X Corp - Twitter 2869 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2058 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Oracle Corporation 6728 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1030 2
Атроник НПК 3 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2423 1
РЖД - Российские железные дороги 1922 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Hyundai Motor Company 390 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Совкомбанк Совесть 273 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4832 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 527 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20954 35
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10044 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9411 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12615 24
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 22
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3855 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12284 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12560 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7358 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7957 16
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3658 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 14
Наушники - Headphones 4055 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 12
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1005 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 11
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 452 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 1948 10
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 787 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9706 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14494 9
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 9
Карты памяти - Запоминающее устройство 2265 9
USB micro 967 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6476 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3801 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13900 8
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 546 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 7
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 78 7
ARM - Advanced RISC Machine 441 7
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2107 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5685 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2259 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9492 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3513 6
DDR - Double data rate 2753 6
Google Android 14121 19
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 69 18
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 798 14
Linux OS 10077 13
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 474 12
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 197 9
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 50 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 9
Microsoft Windows 15781 8
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 370 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 7
Intel x86 - архитектура процессора 1873 6
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 942 6
Linux - Debian GNU 476 6
Google Play - Google Store - Android Market 3318 5
Microsoft Windows 10 1778 5
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 363 5
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 18 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 871 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 4
Radxa Rock Pi X 5 4
Broadcom BCM chip 56 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 4
Apple macOS 2081 3
Microsoft Windows XP 2403 3
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 3
Apple iPhone 6 4862 3
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 57 3
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 79 3
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 520 3
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 178 3
Raspberry Pi B Model 25 3
Microsoft Windows 11 576 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 344 3
Samsung SVR-диктофон 456 3
Prology Evolution Tab 7 3
Google Chrome - браузер 1573 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1565 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 266 2
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 174 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 195 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Стаин Владислав 5 1
Шуняев Сергей 24 1
Орлов Сергей 28 1
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 1
Булавин Денис 0 1
Бурмистров Роман 6 1
Вершинин Анатолий 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 21
Россия - РФ - Российская федерация 146308 15
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 4
Китай - Тайвань 4010 4
Земля - планета Солнечной системы 10421 2
Южная Корея - Республика 6685 2
Япония 13325 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7555 1
Польша - Республика 1964 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5210 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 144 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5003 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1645 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5142 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5220 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1385 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 2
Английский язык 6685 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 2
Энергетика - Energy - Energetically 5157 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 2
Литий - Lithium - химический элемент 552 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8695 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7564 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4895 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1098 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1261 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1184 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4072 1
Спорт - Шахматы - Chess 243 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1338 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2423 1
Аудит - аудиторский услуги 2720 1
Металлы - Серебро - Silver 759 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2694 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1754 1
Liliputing 62 5
CNews - ZOOM.CNews 1849 4
Tom’s Hardware 415 3
CNX Software 17 3
The Register - The Register Hardware 1581 1
DigiTimes - Издание 1313 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Gartner - Гартнер 3563 1
РАН - Российская академия наук 1897 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 1
Короткая ссылка
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