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Rockchip Fuzhou Rockchip Electronics
Rockchip и организации, системы, технологии, персоны:
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 195 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|Стаин Владислав 5 1
|Шуняев Сергей 24 1
|Орлов Сергей 28 1
|Eremenko Paul - Еременко Пол 10 1
|Булавин Денис 0 1
|Бурмистров Роман 6 1
|Вершинин Анатолий 2 1
|Liliputing 62 5
|CNews - ZOOM.CNews 1849 4
|Tom’s Hardware 415 3
|CNX Software 17 3
|The Register - The Register Hardware 1581 1
|DigiTimes - Издание 1313 1
|РАН - Российская академия наук 1897 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
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