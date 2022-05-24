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Новая российская разработка АТБ ОЕМ – АСУНО

В рамках реализации ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» (приказ Минстроя России №866 от 25.12.20) компания «АТБ электроника» разработала и создала решения для управления наружным освещением. Компания «АТБ электроника» специализируется на разработке и промышленном производстве OEM оборудования для промышленного интернета вещей, автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), мини-компьютеров и процессорных модулей. Об этом CNews сообщили представители «АТБ электроники».

Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) позволяет создавать энергоэффективную и комфортную городскую среду – например, светильники оптимально изменяют яркость в зависимости от освещенности, тем самым экономя до 35% электроэнергии по сравнению со светильниками, не оснащенными АСУНО. Для эксплуатирующих организаций АСУНО обеспечивает возможность индивидуального управления и диагностики каждого светильника (например, потребляемой им мощности и питающего напряжения) и, как следствие, сокращение затрат и оперативное реагирование на инциденты.

На нижнем уровне оборудование АСУНО от «АТБ электроника» представлено тремя устройствами: групповым контроллером (ATB-NB-BLC), индивидуальным модулем управления светильниками (TB-LCS), а также базовой станцией LoRaWAN (ATB-LW-BS).

Модуль ATB-LCS обеспечивает диагностику светильника (режим работы, уровень питающего напряжения, потребляемая мощность) и управление его работой (силовой контакт + диммирование с ШИМ, 0-10В, 1-10В, Dali) — автоматическое по астрономическому таймеру, по уровню наружной освещенности, либо в ручном режиме от системы диспетчеризации. Связь с системой диспетчеризации и управления стороннего производителя («верхний уровень») осуществляется по стандартным для таких систем беспроводным протоколам связи LoRaWAN или NB-IoT.

Модули ATB-LCS предназначены для производителей уличных светильников, желающих продавать готовые к интеграции с АСУНО светильники, а также вендоров либо оптовых поставщиков оборудования АСУНО.

Контроллер ATB-NB-BLC выполняет аналогичные функции, но управляет группой светильников и/или контактором их питания и предназначен для установки в шкаф управления наружным освещением (ШУНО). Так же существует версия контроллера для использования в BMS: компактный контроллер размещается за фальш-потолком, либо аналогичных местах и управляет группами светильников по протоколу DALI, либо 0-10В / 1-10В. Сам контроллер управляется по Ethernet / NB-IoT / LoRaWAN и питается напряжением 230В переменного тока.

Базовая станция предназначена для организации транспортной инфраструктуры сети LoRaWAN, которая обеспечивает обмен данными с множеством устройств ATB-LCS (либо любых сторонних устройств, поддерживающих этот протокол) с центром диспетчеризации. Доступна также мини-базовая станция (ATB-LW-USB-Gateway).

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Эти устройства предназначены для вендоров, либо для оптовых поставщиков АСУНО.

«АТБ Электроника» кроме этого производит функциональные одноплатные SOM-модули (NB-IoT и Lora-WAN), а также процессорные одноплатные модули (CPU SOM) на базе Intel Atom (x86) и RockChip (ARM), которые вендоры АСУНО могут использовать в своем оборудовании. Решения для управления наружным освещением являются частью линейки ОЕМ-оборудования компании для промышленного интернета вещей, куда входят линейки мини-компьютеров и процессорных модулей, модемов, базовых станций и всевозможных датчиков.

Устройства предназначены для автоматизации работы промышленных предприятий и отдельных объектов, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры.

ОЕМ оборудование разработано специалистами «АТБ электроника» и может быть произведено на собственных производственных мощностях компании в промышленных объемах.

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