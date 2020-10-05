Создан первый в мире клон Raspberry Pi, работающий на полноценной Windows 10

Компания Radxa из Китая выпустила альтернативу Raspberri Pi – одноплатный ПК Rock Pi X, но на полноценном х86-процессоре. За счет этого на него можно установить Windows 10 и использовать его в качестве обычного настольного ПК, Rock Pi X стоит менее 3900 руб. в минимальной комплектации.

Десктоп, умещающийся на ладони

Стартап Radxa начал продажи одноплатного ПК Rock Pi X, способного составить серьезную конкуренцию Raspberry Pi в плане удобства использования и скорости распространения. Отличительная особенность данной модели заключается в нативной поддержке привычных сотням миллионам людей во всем мире операционных систем – Windows и Linux.

В мире существуют и другие одноплатные ПК под управлением Windows, но на них установлена особая версия этой ОС для интернета вещей – Windows IoT. Rock Pi поддерживает установку именно полноценной Windows 10, такой же, как на современных ноутбуках и десктопах.

Возможность работать под Windows 10 и Linux без дополнительных трудностей при установке или запуске дает центральный процессор с архитектурой х86. Это мобильный чип Intel Atom серии Cherry Trail с минимальным потреблением энергии и встроенным видеоядром.

Новый Rock Pi X от $59 (4650 руб. по курсу ЦБ на 5 октября 2020 г.) за комплектацию с 2 ГБ оперативной памяти и 16-гигабайтным накопителем на основе флеш-памяти eMMC. Версия с 4/32 ГБ обойдется в $75 (5900 руб.), за 4/64 ГБ потребуется заплатить $85 (6700 руб.), а максимальная комплектация, включающая в себя 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценивается Radxa в $99 (7800 руб.).

Дополнительно заявлена совсем облегченная версия этого ПК с 1/8 ГБ памяти. Разработчики просят за нее $49 (3860 руб.), но на момент публикации материала она не была доступна для заказа с сайта Radxa.

Rock Pi стоит дороже самого производительного на 5 октября 2020 г. варианта компьютера Raspberry Pi (Pi 4 Model B) с ARM-процессором. Но в данном случае переплата идет за большие возможности, обеспечиваемые чипом Intel, и наличие штатного накопителя – у Pi 4 Model B ее нет, и к нему придется дополнительно приобретать карту памяти microSD. Оценивается Raspberry Pi 4 Model B ровно в $35 (2740 руб.), $45 (4310 руб.) или $75 (5875 руб.) за версии с 2, 4 или 8 ГБ оперативной памяти соответственно.

Для работы на Rock Pi X как на полноценном компьютере достаточно просто установить на него ОС

Radxa – это китайский стартап. Он основан в 2013 г. в Шэньчжэне (Китай), и разработка одноплатных компьютеров – его единственное направление деятельности. Помимо Rock Pi X, в ассортименте компании есть модели Rock Pi N10, Rock Pi E, Rock Pi S и Rock Pi 4 – все они, кроме Rock Pi X, построены на ARM-процессорах компании Rockchip.

Выбор процессора, ОС и памяти

Невысокая цена одноплатного ПК Rock Pi X обусловлена, в первую очередь, использованием в нем не самого современного процессора Intel – x5-Z8350. Этот чип, как сказано на сайте Intel, стоит $21 (1655 руб.).

Atom x5-Z8350 был выпущен почти пять лет назад, в I квартале 2016 г., но, несмотря на это, он производится по одному из актуальных (только для Intel) техпроцессов – 14 нм. В процессоре присутствуют четыре ядра, но технология HyperThreading в нем не реализована, поэтому каждое ядро обрабатывает лишь один поток данных.

X5-Z8350 работает на частоте от 1,44 до 1,92 ГГц, имеет 2 МБ кэш-памяти второго уровня, а частота встроенной в него видеоподсистемы Intel HD Gen8 варьируется от 0,2 до 0,5 ГГц. Видеокарта поддерживает вывод изображения в формате Full HD (1920x1080 точек) на два монитора одновременно.

Система охлаждения в Rock Pi X с завода не предусмотрена

«Сердце» Rock Pi X может разогреваться до 90 градусов Цельсия, однако в комплектации компьютера система охлаждения не предусмотрена. Между тем, на самой плате Rock Pi X присутствуют четыре отверстия, которые, вероятно, можно использовать для крепления радиатора или полноценного кулера.

Поддержка Atom x5-Z8350 реализована в большинстве настольных операционных систем, актуальных на 2020 г. Это позволяет установить на Rock Pi X, к примеру, Microsoft Windows 10 любой версии или популярные дистрибутивы Linux – Ubuntu, Mint и др.

Для хранения информации в ПК используется память eMMC, которую также можно встретить в подавляющем большинстве современных смартфонов начального и среднего уровней. Оперативная память – это LPDDR3-1866, работающая в данном случае в двухканальном режиме. Апгрейд памяти невозможен – RAM и ROM-чипы распаяны на плате, но можно увеличить объем накопителя путем установки карты памяти microSD до 128 ГБ.

Набор интерфейсов

Помимо microSD-слота, на плате Rock Pi X присутствуют три порта USB 2.0 и один USB 3.0 для подключения внешней периферии. За вывод изображения на монитор отвечает HDMI 2.0, который по своим спецификациям поддерживает 4К-разрешение, но штатная видеокарта выдает максимум Full HD.

В Rock Pi X присутствует полный набор современных интерфейсов

Звук можно выводить по HDMI или через классический 3,5-миллиметровый разъем, а подключаться к Сети – по кабелю через гигабитный Ethernet или по воздуху посредством Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). Компьютер имеет штатную антенну, но при этом поддерживает подключение и внешних антенн. Также в наличии модуль Bluetooth 4.2.

Питание на плату компьютера подается по USB-C. Поддерживаемые стандарты – Power Delivery 2.0 (9В/2A, 12В/2A, 15В/2A или 20В/2A) и Qualcomm Quick Charge 2.0 и 3.0 (9В/2A или 12В/1,5A). Размеры самого компьютера составляют 85х54 мм, что на 1 мм меньше обычной пластиковой карты (86х54 мм).