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Radxa

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.10.2026 «Геоскан» добавил возможность создания роев и поддержку ROS 2 в образовательный квадрокоптер «Пионер Мини 2» 1
13.06.2024 Создан крошечный ПК на суверенном процессоре «Эльбрус». Он лучше и мощнее Raspberry Pi. Близится серийное производство 1
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена 1
14.12.2022 Легендарные ПК Raspberry Pi без предупреждения и причины стали стоить вдвое дороже 1
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1
30.06.2022 Самый компактный и дешевый Raspberry Pi стал еще лучше. Впервые в истории в нем появился Wi-Fi. Видео 1
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
05.10.2020 Создан первый в мире клон Raspberry Pi, работающий на полноценной Windows 10 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Radxa и организации, системы, технологии, персоны:

Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 59 6
Raspberry Pi Foundation - RPF - RPI Foundation 50 4
Microsoft Corporation 25884 3
Apple Inc 13301 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 2
Shenzhen Xunlong Software 17 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 164 1
9tripod Innovation and Development 1 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3482 1
Intel Corporation 12878 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 19 1
Amlogic 57 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 648 1
Iconikal 2 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5780 8
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 578 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13623 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22831 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10508 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8013 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10685 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6300 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4251 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2448 7
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 809 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3924 6
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 104 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8914 6
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2783 5
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1162 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3835 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28607 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17121 5
ARM - Advanced RISC Machine 498 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4756 4
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4011 4
USB PD - USB Power Delivery 158 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2844 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10816 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2449 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 614 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 927 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27186 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 410 3
Khronos Group - OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 88 3
USB Type-A - USB-A 721 3
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 417 3
PWM - Pulse-Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция - Управление мощностью 27 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14191 2
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 10 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3113 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2330 2
USB micro 975 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23988 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6530 2
Raspberry Pi - одноплатный микрокомпьютер 251 10
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 610 8
Linux OS 11675 7
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1228 7
Radxa Rock Pi X 6 6
Microsoft Windows 10 1959 5
Intel x86 - архитектура процессора 2186 4
Microsoft Windows 17033 4
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 4
Shenzhen Xunlong Software - Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 31 4
Broadcom BCM chip 66 3
Apple macOS 2475 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 999 3
Microsoft Windows XP 2433 3
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 65 3
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 190 3
Linux - Debian GNU 581 2
Radxa Zero - Одноплатный микрокомпьютер 3 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 292 2
Apple iPhone 6 4861 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 86 2
FriendlyELEC ZeroPi - Одноплатный компьютер 12 2
Microsoft Windows 98 452 1
Microsoft Windows 11 867 1
Intel HD Graphics - графический процессор 233 1
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 29 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 48 1
Geoscan Technologies - Геоскан Пионер - Геоскан Пионер Хаб - Геоскан ПионерОС (PioneerOS) 20 1
9tripod Innovation and Development - 9Tripod Pico Pi 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1052 1
Google Android 15380 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1034 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 125 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 292 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Microsoft DirectX 727 1
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 11 1
Iconikal Rockchip - серия одноплатный компьютеров 2 1
Upton Eben - Аптон Эбен 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19400 9
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 218 4
Россия - РФ - Российская федерация 168704 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 1
Китай - Тайвань 4289 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5865 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7593 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3424 1
Английский язык 7082 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4098 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6233 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5582 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 391 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3824 1
НКО - Некоммерческая организация 651 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27705 1
Liliputing 76 3
CNX Software 18 2
The Register - The Register Hardware 1801 1
ZDnet 666 1
Tom’s Hardware 623 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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