Получите все материалы CNews по ключевому слову
Khronos Group OpenGL ES подмножество графического интерфейса
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
Khronos Group и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1854 7
|CNX Software 17 6
|Liliputing 71 3
|Tom’s Hardware 523 3
|Engadget - Блог о технологиях 425 2
|AnandTech 73 2
|TechRadar 95 1
|Phoronix 49 1
|Ubergizmo 7 1
|AppleInsider 398 1
|GizmoChina 155 1
|Hot Hardware - HotHardware 28 1
|Unwired View 39 1
|NYT - The New York Times 1088 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6023 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
|The Register - The Register Hardware 1704 1
|MacRumors 143 1
|DigiTimes - Издание 1326 1
|Inquirer 463 1
|9to5Google 57 1
|The Verge - Издание 592 1
|ITHome 40 1
|ZDnet 662 1
|SlashGear 134 1
|Strategy Analytics 284 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
|data.ai - App Annie - Distimo 23 1
|IDC - International Data Corporation 4943 1
|Gartner - Гартнер 3614 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.