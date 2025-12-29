Разделы

Khronos Group OpenGL ES подмножество графического интерфейса


29.12.2025 GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров 1
08.05.2024 Делать процессоры китайцы научились, но их видеокарты бесполезны. Они хуже решений AMD 10-летней давности 1
07.02.2024 Создан уникальный процессор с ядрами одновременно ARM и RISC-V 1
28.09.2023 Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал 1
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 1
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 1
07.04.2023 Разработчики легендарного Qt выпустили бесплатный инструмент для создания GUI, которые «летают» на 300 КБ оперативки 1
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 1
21.10.2021 Сверхпопулярный компьютер Raspberry Pi резко подорожал впервые в истории. Дело идет к его жестокому дефициту 1
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус 1
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 1
24.04.2020 Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M 1
30.07.2019 Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена 1
24.06.2019 Вышел ПК за $35 с производительностью «как у десктопа». Видео 1
17.01.2019 Android переделали в «убийцу» Windows. Видео 1
19.10.2018 Samsung выпустил первый «постоянно включенный» планшет на Windows 1
15.08.2018 Lenovo тестирует загадочный ноутбук на Windows 10 с процессором от смартфона 1
03.07.2018 Выпущен мощный «убийца» Raspberry Pi на 8 ядрах с поддержкой видео 4K 1
27.06.2018 Qualcomm пообещал превратить бюджетные смартфоны в премиальные флагманы. Видео 1
01.06.2018 ARM выпустила мобильный процессор, способный в ПК заменить чипы Intel 1
10.11.2017 Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию 1
18.09.2017 Россияне создали «официальную» приставку для Android TV 1
13.07.2017 Лучшие домашние медиаплееры. Выбор ZOOM 1
14.04.2017 В России начались продажи флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S3. Фото, цены 1
25.02.2016 AMD пополнила семейство экономичных процессоров G-серии новыми моделями 1
20.07.2015 Самые ожидаемые планшеты 2015 года 1
03.03.2015 MediaTek MT8173 уходит в шестикратный отрыв 1
19.11.2014 Wexler разрабатывает планшеты на 64-битных процессорах с поддержкой LTE 1
24.02.2014 64 бита для всех желающих 1
29.07.2013 Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ 1
25.07.2013 Google представил новую версию Android и новый планшет. ФОТО 2
17.07.2013 Создан крохотный компьютер под управлением Linux ценой $99 1
22.05.2013 Представлена мобильная ОС на базе Qt. ВИДЕО 1

Публикаций - 87, упоминаний - 90

Khronos Group и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10644 20
Nvidia Corp 3746 16
Google LLC 12288 15
Apple Inc 12659 15
Microsoft Corporation 25270 13
HTC Corporation 1505 13
Qualcomm Technologies 1914 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 12
Intel Corporation 12550 10
Raspberry Pi Foundation - RPF 47 7
LG Electronics 3679 7
AMD - Advanced Micro Devices 4476 6
MediaTek - Ralink 571 6
Imagination Technologies - VideoLogic 41 5
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 50 5
Shenzhen Xunlong Software 17 5
Sony 6637 5
Lenovo Motorola 3530 5
TI - Texas Instruments Incorporated 826 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1028 4
Amlogic 55 4
Acer Group - Acer Inc 2664 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 4
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 151 3
Radxa 10 3
Khronos Group 8 3
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 448 3
Yandex - Яндекс 8512 3
Xiaomi 1984 3
Lenovo Group 2366 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2101 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 316 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
Raspberry Pi Trading 3 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 5
Евросеть 1417 2
Carl Zeiss AG 304 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2712 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 1
Nike 190 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
Apache Software Foundation - ASF 222 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 67
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13006 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 37
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 34
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7684 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10346 30
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 28
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4050 27
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 23
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 22
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 22
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4197 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 17
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3796 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 17
USB Type-C - USB-C - USB 3 2183 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8184 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 13
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 13
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 519 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 12
Наушники - Headphones 4301 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 11
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2737 11
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 801 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 10
Google Android 14740 38
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1176 37
Linux OS 10945 22
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 19
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 84 18
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 62 16
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 210 15
Microsoft Windows 16369 14
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 13
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 517 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 12
Broadcom BCM chip 65 11
Intel x86 - архитектура процессора 1985 11
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 58 10
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 9
Nokia Symbian OS 1403 9
Microsoft DirectX 718 9
Nokia Nseries 538 8
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 966 8
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 8
Linux - Debian GNU 538 7
Microsoft Windows 10 1880 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 7
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 7
Apple iPhone 6 4862 7
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 88 6
Apple iPad 3942 6
Apple iOS 8277 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2894 6
HTC Desire - серия смартфонов 153 5
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 26 5
Imagination Technologies - PowerVR SGX - серия видеокарт 120 5
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 5
JavaScript - JS - язык программирования 1335 5
Google Android TV 351 5
Upton Eben - Аптон Эбен 11 6
Braben David - Брэбен Дэвид 8 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Петричкович Ярослав 30 1
Филиппов Кирилл 21 1
Лопатин Виктор 25 1
Терентьев Константин 19 1
Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 1
Перепелицын Денис 1 1
Hausmann Simon - Хаусманн Саймон 1 1
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
Rayfield Mike - Рейфильд Майк 3 1
Евдокимов Андрей 89 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 10
Китай - Тайвань 4135 8
Финляндия - Финляндская Республика 3658 5
Япония 13553 3
Испания - Каталония - Барселона 748 3
Южная Корея - Республика 6864 3
Азия - Азиатский регион 5753 3
Европа 24654 3
Великобритания - Кембридж 261 2
Индия - Bharat 5709 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 189 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
США - Калифорния - Купертино 276 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Канада 4988 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Новая Зеландия 732 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 1
Израиль 2785 1
Германия - Берлин 729 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Швеция - Королевство 3716 1
США - Калифорния 4776 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 5
Английский язык 6881 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 1
Спорт - Шахматы - Chess 254 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 345 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 876 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 159 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 371 1
Металлы - Медь - Copper 828 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 7
CNX Software 17 6
Liliputing 71 3
Tom’s Hardware 523 3
Engadget - Блог о технологиях 425 2
AnandTech 73 2
TechRadar 95 1
Phoronix 49 1
Ubergizmo 7 1
AppleInsider 398 1
GizmoChina 155 1
Hot Hardware - HotHardware 28 1
Unwired View 39 1
NYT - The New York Times 1088 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6023 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
The Register - The Register Hardware 1704 1
MacRumors 143 1
DigiTimes - Издание 1326 1
Inquirer 463 1
9to5Google 57 1
The Verge - Издание 592 1
ITHome 40 1
ZDnet 662 1
SlashGear 134 1
Strategy Analytics 284 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3614 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 658 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
