Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже

Компания Geniatech анонсировала одноплатный компьютер XPI-S905X для конкуренции с Raspberry Pi4. Он стоит почти на четверть дешевле, предлагая сопоставимую с ним производительность, широкий набор интерфейсов и возможность установки Linux.

Дешевле, чем Raspberry

Под брендом Geniatech анонсирована серия новых одноплатных компьютеров XPI-S905X. Как пишет портал Liliputing, они могут стать альтернативой флагманским решениям Raspberry, в особенности модели Pi4, которая в октябре 2021 г. неожиданно выросла в цене.

Geniatech – известный китайский производитель одноплатных компьютеров, находящихся в одной ценовой категории с продукцией Raspberry. Главным отличием ее устройств является выбор процессоров. Пока Raspberry собирает свои Pi на чипах Broadcom, Geniatech отдает предпочтение CPU компании Amlogic.

Компьютер Geniatech XPI-S905X не стал в этом плане исключением. Более того, для него разработаны две модификации с разными процессорами Amlogic. Базовая версия стоит $35 (2475 руб. по курсу ЦБ на 10 ноября 2021 г.), что на $10 (707 руб.) дешевле в сравнении с Raspberry Pi4. В максимальной комплектации новинка Geniatech стоит $42 (2970 руб.). В дальнейшем производитель планирует добавить опции в виде 1 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти и накопителя на 16 или 32 ГБ. Цены на такие комплектации пока неизвестны.

Основные характеристики

Geniatech XPI-S905X доступен в четырех версиях, различающихся в первую очередь установленным CPU. Это или Amlogic S905X2, или S905X3. Разница между этими процессорами значительная, хотя Geniatech утверждает, что их обоих хватит для воспроизведения видео в формате 4К.

Geniatech XPI-S905X легко спутать с конкурентами

Младший процессор S905X2 имеет четыре ARM-ядра Cortex-A53 с частотой 1,80 ГГц и видеокарту Mali-G31 MP2 с OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 и OpenCL 2.0, а также поддержку оперативной памяти вплоть до DDR4-2666. В более произодительном S905X3 установлена такая же видеоподсистема, но есть поддержка памяти DDR4-3200 и квартет ядер А55 на частоте до 1,91 ГГц. В дополнение к этому S905X3 получил нейромодуль Optional 1.2 TOPS NNA.

Других различий между CPU нет. Версии XPI-S905X, меж тем, отличаются наличием или отсутствием модулей беспроводной связи – их или нет вовсе, или же есть сразу и Wi-Fi, и Bluetooth.

Объемы памяти во всех конфигурациях идентичны. Это встроенный накопитель на 8 ГБ, реализованный на модуле eMMC, и 2 ГБ оперативной памяти неизвестного стандарта, плюс есть слот microSD под карты до 64 ГБ.

Богатый выбор интерфейсов

Если беспроводные интерфейсы в Geniatech XPI-S905X являются опцией, то проводные, вне зависимости от выбранной версии, всегда будут в наличии и в большом количестве. В частности, на Wi-Fi можно сэкономить, если подключать ПК к локальной сети или роутеру через гигабитный Ethernet.

Портов у этого крошечного ПК больше, чем у современных Apple MacBook

Рядом с LAN-разъемом есть и четыре USB – три стандарта 2.0 и один более современный 3.0. На боковой торец выведены HDMI для подключения к монитору и пятый USB, на этот раз USB-C. Он предназначен для подачи питания, что упрощает поиск кабеля, так как подойдет любой от любого современного смартфона на Android. Примечательно, что в описании на сайте производителя этот разъем указан как microUSB, но на рендерах отчетливо видно, что это именно USB-C.

Слот microSD распаян на обратной стороне платы компьютера. На лицевой же есть интерфейс GPIO, полностью идентичный аналогичному на Raspberry Pi, рядом с ним находится интерфейс UART.

Размером с кредитку

Geniatech не стала изобретать для XPI-S905X новый форм-фактор. В результате компьютер внешне похож на большинство своих конкурентов, в том числе и на Raspberry Pi4.

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По своим размерам, вернее, по длине и ширине, одноплатник сопоставим с обычной банковской картой. Его габариты составляют всего 85х56 мм против 86х54 мм у кредитки.

Слот под сменные накопители придется поискать

Компьютер по умолчанию поставляется с предустановленной мобильной ОС Android 9.0. Производитель не уточняет, есть ли возможность установки на него какого-нибудь дистрибутива Linux.

По данным профильного ресурса CNX Software, такая возможность, в действительности, имеется. Другие одноплатные компьютеры с «железом», идентичным используемому в XPI-S905X имеют такую опцию, что в теории позволяет перевести на Linux и XPI-S905X.

Что предлагает главный конкурент

Главный соперник Geniatech XPI-S905X – это именно Raspberry Pi4, увидевший свет в июне 2019 г. Поначалу он продавался за $45, но в конце февраля 2020 г. производитель установил на нее «бессрочную» скидку в $10, снизив тем самым цену до $35. Дисконт стал возможен благодаря падению мировых цен на память и был приурочен к восьмилетию организации Raspberry Pi Foundation. В октябре 2021 г. срок действия «бессрочной» скидки истек, и цена Pi4 вернулась к первоначальной отметке в $45.

Raspberry Pi4

Отдав такие деньги за Raspberry Pi4, покупатель получит одноплатный компьютер размером, опять же, с банковскую карту, в основе которого находится процессор Broadcom BCM2711. Внутри него расположены четыре ядра ARM Cortex A72, работающие на частоте 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ.

Устройство оснащено аппаратными декодерами HEVC/H.265 (до 60 кадров в секунду при выводе 4K-видео) и H264 (декодирование до 1080p60, кодирование до 1080p30 encode), а также поддержкой графики OpenGL ES 3.0. ПК наделен двумя портами micro-HDMI и способен выводить 4K-видео на оба одновременно. Что касается сетевых возможностей, следует отметить гигабитный LAN, двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5,0 ГГц), Bluetooth 5.0, BLE.