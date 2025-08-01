Получите все материалы CNews по ключевому слову
FinTech Банковская карта Кредитка кредитная карта credit card
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|
Ozon превращается в модный банк. Он начинает раздавать кредитки и спасать россиян от дефицита банкоматов
ю входит кэшбек до 25% на выбранные самим клиентом категории товаров или возможность покупать товары за 1 руб. в маркетплейсе Ozon. Две карты вместо одной. И наоборот В Ozon сообщили CNews, что новую кредитку «Ozon банка» можно оформить в нескольких версиях. Она может быть виртуальной, а те, кому нужна классическая пластиковая версия, могут заказать ее отдельно. Опционально доступна возможн
|23.08.2023
|
В «Юkassa» стали доступны «Покупки в кредит» от Сбербанка
«Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») запустила новый способ приёма оплаты в интернет-магазинах — «Покупки в кредит» от Сбербанка. Раньше магазины могли подключить этот способ только напрямую через Сбербанк. Для этого нужно было заключить с банком отдельный договор и провести интеграцию. Теп
|21.09.2020
|
Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн»
В сервисе «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел — «Покупки в кредит». В нем собраны магазины-партнеры, которые предоставляют возможность клиентам Сбербанка приобрести свои товар в кредит без переплаты и первоначального взноса сроком до 24 месяц
|04.07.2019
|
«Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит
картой и баллами СПАСИБО от Сбербанка. «Покупай со Сбербанком» — платформа онлайн-кредитования Сбербанка, которая объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит. Платформа была запущена в декабре 2018 года и активно развивается, совершенствует технологии и расширяет партнерскую базу.
|07.12.2018
|
Сбербанк вышел на рынок POS-кредитования с продуктом «Покупки в кредит»
Сбербанк объявил о выходе на рынок POS-кредитования с новым продуктом «Покупки в кредит». Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком». Сервис «Покупай со Сбербанком» позволяет оформить POS-кредит н
|28.02.2007
|
Обзор KE820 – версия телефона-кредитки от LG
, эргономику управления мы оценили как достаточно хорошую. По толщине телефон LG KE820 не является рекордсменом, хотя мог бы смотреться эффектнее, если бы и по этому параметру хоть немного походил на кредитку Не будем подробно описывать внешние кнопки и разъемы —они стандартны для производителя, а лучше поделимся впечатлением о более важном для этого телефона параметре —дизайне. Этот мобиль
|23.03.2006
|Теперь кредитку невозможно украсть
|03.02.2005
|
NEC N923: камерофон размером с кредитку
Несмотря на то, что она несколько «объемней» (толщина N923 составляет 9,5 мм, в то время как телефоны серии N900 имеют толщину всего 8,5 мм), телефон оснащен более емкой батареей. NEC N923: камерофон размером с кредитку Телефон снабжен цветным 1,8-дюймовым ЖК-экраном разрешением 128х160 пикселей, отображающим 65 тыс. цветов, 64-голосной полифонией, а также цифровой камерой разрешением VGA (
|25.11.2004
|
Visa выпустит кредитки в форме животных
сы потребителей. Всего планируется изготовить карты семи тематик: животные, фестивали, юбилеи, музыкальные инструменты, спорт, богатые люди и абстрактная живопись. Компания также планирует, что форма кредитки будет подчеркивать сферу ее применения. Например, карты в виде собаки предназначены для их любителей и будут использоваться при расчете за услуги, связанные с их домашними питомцами. В
|10.02.2000
|
Изобретена технология 10 и 140 Гигабайтных накопителей размером с кредитку и CD-диск
могут храниться на нескольких слоях карточки или диска, что позволяет резко увеличить емкость и скорость доступа к ним. Первое поколение FMD будет представлять собой 20-слойное устройство "ClearCard" размером с кредитку, позволяющее хранить до 10 Гигабайт, или более дешевое 10-слойное устройство на 1 Гигабайт. Также появится 10-слойный FMD диск размером с CD на 140 Гигабайт. Пока технология
|08.10.1999
|
Linux Fund выпустил кредитку для фанатов Linux
ыпустил кредитку со сверкающим пингвином. MNBA отнюдь не новичок в этом бизнесе - она уже выпускала кредитки и для фанатов сиквела Star Trek, и для поклонников футбола. Но самое интересное в то
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляшенко Артур 3 3
|Шадаев Максут 1104 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1017 2
|Смирнов Дмитрий 96 2
|Принцевская Людмила 34 2
|Аюпов Артём 7 2
|Касперская Наталья 299 2
|Чернышенко Дмитрий 574 2
|Кирсанова Светлана 70 2
|Медведев Дмитрий 1658 2
|Зенкин Денис 263 2
|Казакова Валентина 6 2
|Селиванов Герасим 2 2
|Строганов Алексей 2 2
|Пупырев Иван 3 2
|Ким Борис 75 1
|Коробкина Оксана 15 1
|Романенко Андрей 92 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Синицын Дмитрий 9 1
|Кисляков Кирилл 7 1
|Киселев Александр 114 1
|Павлунин Станислав 14 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Ликсутов Максим 162 1
|Васильев Владимир 39 1
|Дарахвелидзе Петр 15 1
|Сорокин Павел 9 1
|Окулесский Василий 26 1
|Мучник Феликс 68 1
|Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
|Крамаренко Сергей 2 1
|Лазуков Дмитрий 1 1
|Лаптева Марина 114 1
|Лужков Юрий 113 1
|Лахова Олеся 35 1
|Альтовский Евгений 42 1
|Гаев Дмитрий 21 1
|Корзун Никита 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.