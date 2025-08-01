Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183385
ИКТ 14257
Организации 11078
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3510
Системы 26243
Персоны 78780
География 2952
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2720
Мероприятия 873

FinTech Банковская карта Кредитка кредитная карта credit card


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Ozon превращается в модный банк. Он начинает раздавать кредитки и спасать россиян от дефицита банкоматов

ю входит кэшбек до 25% на выбранные самим клиентом категории товаров или возможность покупать товары за 1 руб. в маркетплейсе Ozon. Две карты вместо одной. И наоборот В Ozon сообщили CNews, что новую кредитку «Ozon банка» можно оформить в нескольких версиях. Она может быть виртуальной, а те, кому нужна классическая пластиковая версия, могут заказать ее отдельно. Опционально доступна возможн
23.08.2023 В «Юkassa» стали доступны «Покупки в кредит» от Сбербанка

«Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») запустила новый способ приёма оплаты в интернет-магазинах — «Покупки в кредит» от Сбербанка. Раньше магазины могли подключить этот способ только напрямую через Сбербанк. Для этого нужно было заключить с банком отдельный договор и провести интеграцию. Теп
21.09.2020 Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн»

В сервисе «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел — «Покупки в кредит». В нем собраны магазины-партнеры, которые предоставляют возможность клиентам Сбербанка приобрести свои товар в кредит без переплаты и первоначального взноса сроком до 24 месяц
04.07.2019 «Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит

картой и баллами СПАСИБО от Сбербанка. «Покупай со Сбербанком» — платформа онлайн-кредитования Сбербанка, которая объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит. Платформа была запущена в декабре 2018 года и активно развивается, совершенствует технологии и расширяет партнерскую базу.
07.12.2018 Сбербанк вышел на рынок POS-кредитования с продуктом «Покупки в кредит»

Сбербанк объявил о выходе на рынок POS-кредитования с новым продуктом «Покупки в кредит». Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком». Сервис «Покупай со Сбербанком» позволяет оформить POS-кредит н
28.02.2007 Обзор KE820 – версия телефона-кредитки от LG

, эргономику управления мы оценили как достаточно хорошую. По толщине телефон LG KE820 не является рекордсменом, хотя мог бы смотреться эффектнее, если бы и по этому параметру хоть немного походил на кредитку Не будем подробно описывать внешние кнопки и разъемы —они стандартны для производителя, а лучше поделимся впечатлением о более важном для этого телефона параметре —дизайне. Этот мобиль
23.03.2006 Теперь кредитку невозможно украсть
03.02.2005 NEC N923: камерофон размером с кредитку

Несмотря на то, что она несколько «объемней» (толщина N923 составляет 9,5 мм, в то время как телефоны серии N900 имеют толщину всего 8,5 мм), телефон оснащен более емкой батареей. NEC N923: камерофон размером с кредитку Телефон снабжен цветным 1,8-дюймовым ЖК-экраном разрешением 128х160 пикселей, отображающим 65 тыс. цветов, 64-голосной полифонией, а также цифровой камерой разрешением VGA (
25.11.2004 Visa выпустит кредитки в форме животных

сы потребителей. Всего планируется изготовить карты семи тематик: животные, фестивали, юбилеи, музыкальные инструменты, спорт, богатые люди и абстрактная живопись. Компания также планирует, что форма кредитки будет подчеркивать сферу ее применения. Например, карты в виде собаки предназначены для их любителей и будут использоваться при расчете за услуги, связанные с их домашними питомцами. В
10.02.2000 Изобретена технология 10 и 140 Гигабайтных накопителей размером с кредитку и CD-диск

могут храниться на нескольких слоях карточки или диска, что позволяет резко увеличить емкость и скорость доступа к ним. Первое поколение FMD будет представлять собой 20-слойное устройство "ClearCard" размером с кредитку, позволяющее хранить до 10 Гигабайт, или более дешевое 10-слойное устройство на 1 Гигабайт. Также появится 10-слойный FMD диск размером с CD на 140 Гигабайт. Пока технология
08.10.1999 Linux Fund выпустил кредитку для фанатов Linux

ыпустил кредитку со сверкающим пингвином. MNBA отнюдь не новичок в этом бизнесе - она уже выпускала кредитки и для фанатов сиквела Star Trek, и для поклонников футбола. Но самое интересное в то

Публикаций - 129, упоминаний - 134

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25056 9
Yandex - Яндекс 8138 6
Цифра ГК 2517 6
Samsung Electronics 10494 5
Apple Inc 12443 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9059 5
Huawei 4117 4
Intel Corporation 12435 4
PayPal 660 4
AOL Inc - America Online 1869 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 455 4
InfoWatch - Инфовотч 1065 4
Sony 6593 4
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 161 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 786 4
IBM - International Business Machines Corp 9508 3
1С-Битрикс - Bitrix 607 3
Yahoo! 3702 3
Nikon 629 3
CyberSource - PaylinX 24 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 2
8745 2
VK - Mail.ru Group 3508 2
Canon 1410 2
Webmoney - Вебмани.Ру 544 2
SanDisk 322 2
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 2
Siemens AG - Siemens Group 2613 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 2
Xiaomi 1895 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1542 2
Acer Group - Acer Inc 2620 2
Eastman Kodak - Кодак 500 2
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 2
Галактика - Корпорация 1495 1
NetApp - Network Appliance 644 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5152 1
SAP SE 5388 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7913 10
Visa International 1963 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1309 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 9
eBay Inc 1627 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 4
Евросеть 1414 4
Сотмаркет - Sotmarket 21 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 923 3
American Express - Amex 335 3
Superjob - Суперджоб 668 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2614 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 2
Альфа-Банк 1832 2
Лента - Сеть розничной торговли 2222 2
Expedia Group 135 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 83 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 274 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Lazurit - Лазурит ТД 6 2
ВТБ - Почта Банк 487 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 510 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 732 1
Assist - Ассист 212 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 237 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Автокард холдинг 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3409 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5684 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12560 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1164 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3479 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3084 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5114 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 183 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6201 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 79 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 354 2
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 21 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 715 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 376 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2659 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 633 1
Мосгортранс ГУП 125 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 277 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1065 1
Судебная власть - Judicial power 2371 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 21 1
МВД РФ - РУБОП, РУОП, УБОП - Управление по борьбе с организованной преступностью 14 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1173 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4719 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5152 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3200 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 476 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 236 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 149 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6342 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30522 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12728 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55380 21
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5666 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25197 19
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5276 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16541 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25264 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8238 13
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1075 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25550 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11953 12
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1267 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28638 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8797 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14820 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8451 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11952 10
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 720 10
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2625 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10450 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12771 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7552 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10228 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21517 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 8
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1344 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13192 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10046 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11066 8
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 499 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70873 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2218 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9586 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2685 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4816 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8022 7
Google Android 14496 7
Linux OS 10649 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 821 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 510 6
Apple iOS 8130 5
Microsoft Windows 16142 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7258 4
Apple Pay 500 4
Т-Банк - Тинькофф банк - КупиВкредит 8 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 995 3
Apple iTunes Store 1115 3
Microsoft Windows 2000 8664 3
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 165 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1110 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 2
Apple - App Store 2975 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 867 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 400 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 202 2
Apple Safari - браузер 867 2
Mozilla Firefox - браузер 1907 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 2
Apple iPod Touch 747 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 451 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Samsung SVR-диктофон 459 2
Casio Exilim 107 2
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 55 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1154 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5678 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1496 2
Apple iPhone 6 4861 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 2
Eastman Kodak EasyShare Software 73 2
NetApp ONTAP 66 1
Ляшенко Артур 3 3
Шадаев Максут 1104 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 2
Смирнов Дмитрий 96 2
Принцевская Людмила 34 2
Аюпов Артём 7 2
Касперская Наталья 299 2
Чернышенко Дмитрий 574 2
Кирсанова Светлана 70 2
Медведев Дмитрий 1658 2
Зенкин Денис 263 2
Казакова Валентина 6 2
Селиванов Герасим 2 2
Строганов Алексей 2 2
Пупырев Иван 3 2
Ким Борис 75 1
Коробкина Оксана 15 1
Романенко Андрей 92 1
Масленникова Анастасия 35 1
Синицын Дмитрий 9 1
Кисляков Кирилл 7 1
Киселев Александр 114 1
Павлунин Станислав 14 1
Кочетков Владислав 248 1
Ликсутов Максим 162 1
Васильев Владимир 39 1
Дарахвелидзе Петр 15 1
Сорокин Павел 9 1
Окулесский Василий 26 1
Мучник Феликс 68 1
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Крамаренко Сергей 2 1
Лазуков Дмитрий 1 1
Лаптева Марина 114 1
Лужков Юрий 113 1
Лахова Олеся 35 1
Альтовский Евгений 42 1
Гаев Дмитрий 21 1
Корзун Никита 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 153358 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 19
Европа 24518 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17835 8
Япония 13439 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18272 8
Германия - Федеративная Республика 12862 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13484 7
Южная Корея - Республика 6796 7
Украина 7735 6
Канада 4953 5
Израиль 2776 5
Франция - Французская Республика 7944 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 4
США - Нью-Йорк 3140 4
Казахстан - Республика 5735 3
Беларусь - Белоруссия 5952 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14377 3
Нидерланды 3590 3
Азия - Азиатский регион 5687 2
Финляндия - Финляндская Республика 3643 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7948 2
Польша - Республика 1996 2
Сингапур - Республика 1890 2
Европа Восточная 3115 2
Испания - Королевство 3747 2
Болгария - Республика 783 2
Эстония - Эстонская Республика 755 2
Кипр - Республика 576 2
Литва - Литовская Республика 658 2
Молдавия - Республика Молдова 719 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5309 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 976 2
Бразилия - Федеративная Республика 2426 2
Земля - планета Солнечной системы 10575 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Норвегия - Королевство 1824 1
Америка - Американский регион 2181 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3190 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 54
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54003 12
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5800 11
Паспорт - Паспортные данные 2685 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5781 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3642 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8413 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6812 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19877 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3616 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7228 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11297 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8178 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7818 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2967 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5301 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6137 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10372 4
Английский язык 6826 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6722 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2135 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1384 4
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 854 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5156 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1793 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4856 3
Ergonomics - Эргономика 1660 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5494 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17095 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1014 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6435 3
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 344 3
Спорт - Футбол 750 3
Видеокамера - Видеосъёмка 703 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 2
Финам ИК - CreditCardsOnline - Кредит Кардс Онлайн 15 4
РИА Новости 964 3
Forbes - Форбс 892 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11367 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2076 2
CNews - ZOOM.CNews 1852 2
Известия ИД 686 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
New Scientist 1448 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
Wikipedia - Википедия 551 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 1
Liliputing 70 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 83 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Neowin 169 1
CNX Software 17 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
HPC.ru 117 1
allNetDevices 160 1
The Sun 27 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Нетоскоп 19 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1083 1
Комсомольская правда ИД 68 1
cw360 84 1
Gartner - Гартнер 3592 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Microsoft Research 139 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 499 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
BYU - Brigham Young University - Университет Бригама Янга 11 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 163 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
SMU - Singapore Management University - Сингапурский Университет Управления 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2560 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 112 1
CeBIT 612 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
День молодёжи - 27 июня 972 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще