Ozon превращается в модный банк. Он начинает раздавать кредитки и спасать россиян от дефицита банкоматов ю входит кэшбек до 25% на выбранные самим клиентом категории товаров или возможность покупать товары за 1 руб. в маркетплейсе Ozon. Две карты вместо одной. И наоборот В Ozon сообщили CNews, что новую кредитку «Ozon банка» можно оформить в нескольких версиях. Она может быть виртуальной, а те, кому нужна классическая пластиковая версия, могут заказать ее отдельно. Опционально доступна возможн

В «Юkassa» стали доступны «Покупки в кредит» от Сбербанка «Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») запустила новый способ приёма оплаты в интернет-магазинах — «Покупки в кредит» от Сбербанка. Раньше магазины могли подключить этот способ только напрямую через Сбербанк. Для этого нужно было заключить с банком отдельный договор и провести интеграцию. Теп

Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн» В сервисе «Сбербанк Онлайн» появился новый раздел — «Покупки в кредит». В нем собраны магазины-партнеры, которые предоставляют возможность клиентам Сбербанка приобрести свои товар в кредит без переплаты и первоначального взноса сроком до 24 месяц

«Беру» и «Покупай со Сбербанком» предоставили возможность совершать покупки в кредит картой и баллами СПАСИБО от Сбербанка. «Покупай со Сбербанком» — платформа онлайн-кредитования Сбербанка, которая объединяет клиентов, партнеров и финансовые организации в рамках процесса оформления покупки в кредит. Платформа была запущена в декабре 2018 года и активно развивается, совершенствует технологии и расширяет партнерскую базу.

Сбербанк вышел на рынок POS-кредитования с продуктом «Покупки в кредит» Сбербанк объявил о выходе на рынок POS-кредитования с новым продуктом «Покупки в кредит». Специально для развития линейки POS-продуктов Сбербанк запускает кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком». Сервис «Покупай со Сбербанком» позволяет оформить POS-кредит н

Обзор KE820 – версия телефона-кредитки от LG , эргономику управления мы оценили как достаточно хорошую. По толщине телефон LG KE820 не является рекордсменом, хотя мог бы смотреться эффектнее, если бы и по этому параметру хоть немного походил на кредитку Не будем подробно описывать внешние кнопки и разъемы —они стандартны для производителя, а лучше поделимся впечатлением о более важном для этого телефона параметре —дизайне. Этот мобиль

NEC N923: камерофон размером с кредитку Несмотря на то, что она несколько «объемней» (толщина N923 составляет 9,5 мм, в то время как телефоны серии N900 имеют толщину всего 8,5 мм), телефон оснащен более емкой батареей. NEC N923: камерофон размером с кредитку Телефон снабжен цветным 1,8-дюймовым ЖК-экраном разрешением 128х160 пикселей, отображающим 65 тыс. цветов, 64-голосной полифонией, а также цифровой камерой разрешением VGA (

Visa выпустит кредитки в форме животных сы потребителей. Всего планируется изготовить карты семи тематик: животные, фестивали, юбилеи, музыкальные инструменты, спорт, богатые люди и абстрактная живопись. Компания также планирует, что форма кредитки будет подчеркивать сферу ее применения. Например, карты в виде собаки предназначены для их любителей и будут использоваться при расчете за услуги, связанные с их домашними питомцами. В

Изобретена технология 10 и 140 Гигабайтных накопителей размером с кредитку и CD-диск могут храниться на нескольких слоях карточки или диска, что позволяет резко увеличить емкость и скорость доступа к ним. Первое поколение FMD будет представлять собой 20-слойное устройство "ClearCard" размером с кредитку, позволяющее хранить до 10 Гигабайт, или более дешевое 10-слойное устройство на 1 Гигабайт. Также появится 10-слойный FMD диск размером с CD на 140 Гигабайт. Пока технология