В «Юkassa» стали доступны «Покупки в кредит» от Сбербанка

«Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») запустила новый способ приёма оплаты в интернет-магазинах — «Покупки в кредит» от Сбербанка.

Раньше магазины могли подключить этот способ только напрямую через Сбербанк. Для этого нужно было заключить с банком отдельный договор и провести интеграцию. Теперь «Покупки в кредит» от Сбербанка доступны и клиентам «Юkassa» — чтобы их подключить, надо обратиться к менеджеру.

«Оплата покупок частями развивается в России уже более 10 лет. У «Юkassa» есть сервис «Заплатить по частям» — с его помощью покупатели интернет-магазинов могут оплачивать покупки стоимостью до 150 тысяч рублей частями в течение 12 месяцев. Мы в «Юkassa» стремимся предоставить пользователям разные способы оплаты и максимальный уровень конверсии платежей, поэтому расширяем набор платёжных инструментов — теперь нашим клиентам доступен сервис «Покупки в кредит» от Сбербанка. Это удобное решение для покупателей: первоначального взноса нет, а максимальная сумма покупки может достигать 600 тыс. руб. Срок кредита — до трёх лет», — сказал Илья Назаров, руководитель направления кредитования «Юkassa».

Покупать в кредит и рассрочку могут граждане России в возрасте от 18 лет, у которых есть дебетовая карта Сбербанка. У пользователя должна быть подключена услуга SMS-оповещения. Также ему нужен доступ к приложению «Сбербанк онлайн», где оформляется заявка на покупку в кредит.

«По данным клиентов «Юkassa», cервис кредитования позволяет интернет-магазинам увеличивать средний чек и количество продаж до 20%. Также, по данным наших клиентов, около 30% покупателей, которые воспользовались сервисом кредитования, возвращаются в магазин и совершают повторные покупки. С добавлением сервиса «Покупки в кредит» от Сбербанка мы можем предложить интернет-магазинам более широкий набор тарифов кредитования, в том числе рассрочки», — отметил руководитель направления кредитования «Юkassa».

Для интернет-магазинов, принимающих платежи через «Юkassa», комиссия за «Покупки в кредит» от Сбербанка составит от 2,3%. Комиссия будет взиматься только за успешные платежи.