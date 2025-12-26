Получите все материалы CNews по ключевому слову
Строганов Алексей
СОБЫТИЯ
|26.12.2025
|Разыскиваемому в США хакеру предъявлено обвинение в России. Ему грозит 18 лет 6
|19.06.2006
|Русские кардеры ограбили арабских шейхов 1
|19.06.2006
|Российские кардеры торговали миллионами арабских шейхов 1
Строганов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.