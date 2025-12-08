Комсомольская правда ИД

Разделы

СОБЫТИЯ


08.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут ходить на сайты Центробанка, «Домклик» и Okko 1
01.12.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2025 года 1
21.11.2025 В России во второй раз выберут самые продвинутые и эффективные практики в онлайн-образовании 1
17.11.2025 При отключениях мобильного интернета россиянам оставят доступ к сайтам РЖД и «Почты России» 1
18.08.2025 Открыт прием заявок на новый сезон премии «Я знаю: Edtech»: победителей объявят в начале 2026 года 1
17.01.2025 В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло 1
12.01.2024 Россияне выбрали лучшую пару для Нади из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» 2
11.09.2023 Власти выделят в 2023 г. 900 миллионов на 10 ИТ-проектов 1
16.02.2023 Эксперты обсудили, как сделать интернет безопаснее 1
11.11.2022 «Дефектоскопист 2022»: как проходил конкурс и кто стал победителем? 2
14.02.2022 Admitad инвестировала $1,2 млн в сервис купонных витрин для медиа 1
01.12.2021 Геймеры начали стрелять друг в друга из-за дорогущих дефицитных приставок 1
22.11.2021 О чем говорили участники CNews FORUM 2021 2
24.09.2021 Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора 1
12.07.2021 «Яндекс» готов платить СМИ за новости 1
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных 1
26.03.2020 Всероссийский цифровой диктант 2020 пройдет онлайн с 28 марта по 11 апреля 1
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 2
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 2
23.10.2019 Работник российской больницы нечаянно взломал сайт правительства 1
16.09.2019 Экс-топ-менеджер DNS получил восемь лет тюрьмы за «откаты» 1
25.06.2019 Россиянин ограбил банкоматы Сбербанка и Райффайзенбанка с помощью канцелярской скрепки 1
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
16.04.2019 В России впервые пройдет Digital Диктант 1
06.12.2017 «Первый БИТ» внедрил единую ИТ-систему в сети стоматологических клиник «Белый кит» 1
18.10.2017 В «Яндекс.Дзене» появились нарративы 1
06.10.2017 Региональный министр образования раскритиковал интернет-цензуру в российских школах 1
23.05.2017 «Комсомольская правда» предоставит быстрый доступ к публикациям и комментариям для аналитики Brand Analytics 2
23.03.2017 «Ростелеком» построил 2000 км оптики в Ростовской области 2
28.06.2016 Участники ПМЭФ оформили благотворительную подписку с помощью технологий распознавания данных Smart Engines 1
01.10.2014 Новый MSN доступен пользователям по всему миру 2
08.09.2014 Microsoft представила обновленный информационный портал MSN в России 2
08.11.2013 В регионах России стартовала рекламно-информационная кампания УЭК 1
21.10.2013 Портал SmartNews победил в конкурсе «Золотой сайт» 1
14.08.2013 Инвестиции в региональные новости становятся трендом 1
25.07.2013 Федеральные СМИ в регионах будут активно привлекать блогеров 1
29.05.2013 Google нанял менеджера из Microsoft для продаж онлайн-офиса в России 1
17.12.2012 В России появятся два бесплатных цифровых телеканала о спорте 1
22.10.2012 Московский планетарий: теперь онлайн и в 3D 2

Публикаций - 72, упоминаний - 89

