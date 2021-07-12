«Яндекс» готов платить СМИ за новости

Новости в обмен на деньги

Компания «Яндекс» предложила средствам массовой информации (СМИ) делиться с ними выручкой, которую сервис «Яндекс.Новости» будет получать от размещения новостей медиа-партнеров в новостных дайджестах площадки. Об этом рассказал РБК со ссылкой на слова главы бизнес-группы «Поиск, рекламные и облачные сервисы» «Яндекса» Андрея Стыскина, который также курирует сервис «Яндекс.Новости».

Новая модель монетизации предполагает компиляцию текстов дайджестов «Яндекс.Новостей» из отрывков новостей различных партнерских СМИ, заявил РБК неназванный источник на медиа-рынке. Пользователь получит исчерпывающее представление о событии из дайджеста без необходимости перехода на первоисточник, а партнерское СМИ получит за это соответствующее отчисление от сервиса «Яндекса».

По словам Андрея Стыскина, в настоящее время с сервисом «Яндекс.Новости» делятся новостным контентом более 3 тыс. партнерских СМИ. По словам источника РБК, впервые о планах тестирования нового формата выдачи новостного контента «Яндекс» объявил партнерам весной 2021 г.

Алгоритм монетизации

«Текущая модель монетизации сайтов в интернете и СМИ, когда они продают рекламные баннеры, приводит к тому, что им нужен трафик, ради которого они часто используют желтые кричащие заголовки, – рассказал РБК Стыскин. – Как ответная реакция, «Яндекс.Новости» затачивает алгоритмы, чтобы бороться с желтизной и накрутками, и учитывает различные показатели СМИ при ранжировании (информативность заголовка, оперативность, цитируемость, отсутствие опечаток и т.д.)».

«Яндекс» поделится со СМИ выручкой в обмен на использование новостей

Как сообщал CNews в конце апреля 2021 г. со ссылкой на финансовую отчетность «Яндекса», по итогам I квартала 2021 г. выручка компании от продажи рекламы составила 36 млрд руб., или 30,59 млрд руб. после вычета вознаграждения партнерам.

Компания не раскрывает отдельно размер выручки сервиса «Яндекс.Новости», однако суммарно по сегменту «Поиск и портал», в который, кроме новостей, входят «Поиск», геосервисы, «Почта 360», «Погода», «Путешествия», голосовой помощник «Алису» и ряд других сервисов «Яндекса» в России, Беларуси и Казахстане, выручка за отчетный квартал выросла на 15% до 35,14 млрд руб.

Эти выплаты «не аттракцион, в котором просто раздаются деньги», заявил Сыскин в интервью РБК. По его словам, объемы выплат партнерским СМИ будут пропорциональны количеству показов в дайджесте, однако расценок он не назвал. Также он не раскрыл РБК, на какую часть выручки «Яндекс.Новостей» смогут рассчитывать партнерские СМИ.

По словам топ-менеджера «Яндекса», формирование новостных выдержек для дайджеста будет производить автоматический алгоритм, который проведет анализ всех новостных источников по выбранному сюжету, и определит в результате ключевые моменты. По его словам, каждая выдержка в дайджесте будет сопровождаться ссылкой на новость-первоисточник.

«Сейчас мы видим, что потребление информации переходит, например, в Telegram: очень много людей получают актуальные короткие обновления, потому что подписаны на большое количество Telegram-каналов, — отметил Стыскин. — Мы видим два пользовательских сценария: изучить все в деталях или сразу узнать суть, и хотим в рамках сервиса дать пользователям выбор. Те издания, которые быстро, фактурно, объективно и емко дают эту информацию, в конечном итоге получают не только трафик, но и лояльность аудитории».

Первая реакция СМИ: скепсис и сомнение

Главный редактор издания «Московский комсомолец» Павел Гусев выразил сомнение о том, что инициатива «Яндекс.Новостей» воплотиться в жизнь. «В теории дополнительные деньги — это хорошо, а вот дополнительные зависимости от этих денег — плохо, — прокомментировал РБК свою позицию Павел Гусев. — Возможны ли в этом случае подобные зависимости, сказать сложно: для меня информация о данной инициативе новая».

Провайдер нового поколения: Сбер дает доступ к своему облачному суперкомпьютеру и искусственному интеллекту Облака

Тем не менее, потенциальную подготовку законодательства, в рамках которого цифровые платформы будут платить СМИ за контент, он считает «любопытной идеей». «При получении информации издания тратят деньги, далее интернет-платформы бесплатно используют эту информацию, за счет нее получают кликбейт, размещают рекламу», — указал Гусев.

Участники рынка пока не до конца понимают предложенную «Яндексом» модель, и, поскольку издатели в первую очередь заинтересованы в трафике, а дайджесты предполагают, что пользователь «Яндекс.Новости» не будет переходить на сайт СМИ, это выглядит не очень интересно, сообщил РБК источник на медиарынке.

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин сообщили РБК, что им неизвестно об инициативе «Яндекса».

Международная практика

Обязанность цифровых платформ оплачивать используемый ими контент сторонних СМИ обсуждается правительствами некоторых стран при крайне неодобрительной реакции крупных транснациональных интернет-платформ и соцсетей. Так, в феврале 2021 г. CNews сообщил о том, что в ответ на подготавливаемый властями Австралии законопроект о том, что Facebook и Google должны выплачивать зарегистрированным в стране СМИ деньги за размещение их новостного контента на своих платформах, Facebook объявила о превентивной блокировке в своей соцсети всех без исключения австралийских СМИ.

Google применила другую тактику и заранее подчинилась условиям еще не принятого медиакодекса, заключив сделку с медиа-корпорацией News Corp. на право использовать материалы с ее сайтов. Стороны подписали партнерское соглашение сроком на три года, в результате которого Google будет оплачивать журналистику с новостных сайтов всего мира, включая Wall Street Journal, Times и Australian.

По данным издания Guardian, на заключение соглашения между Google и News Corp. могла повлиять Microsoft, которая в начале февраля 2021 г. публично заявила о готовности заменить Google в Австралии, если та не подчиниться условиям нового медиакодекса. По данным портала ApNews, власти Австралии даже провели предварительные переговоры по замене Google в качестве основного поисковика в стране на Bing.

Схожие законодательные инициативы, которые обяжут цифровые платформы выплачивать отчисления средствам массовой информации за размещение новостного контента вслед за Австралией разрабатывают власти Канады и Евросоюза.