News Corp - News Corporation

News Corporation расширяет присутствие в Австралии News Corporation, принадлежащая Руперту Мердоку, объявила о намерении увеличить свою долю в капитале австралийской платформы спутникового, кабельного и IPTV телевидения Foxtel. Этот позволит News Corporation укрепить свои позиции на рынке платного телевидения Австралии. Компания заявила, что согласна заплатить около $2,2 млрд за долю Consolidated Media Holdings (CMH), компании - со

MySpace продали «за копейки» анирует использовать в контекстной рекламе. Соцсеть ушла по цене втрое ниже первоначальных ожиданий News Corp. В своем послании исполнительный директор MySpace Майк Джонс (Mike Jones) предупред

Соцсеть MySpace продадут за сумму от $20 млн до $30 млн Стали известны новые подробности о возможной сделке по продаже терпящей убытки социальной сети MySpace, принадлежащей компании News Corp. Как сообщает издание All Things D со ссылкой на осведомленные источники, переговоры о продаже MySpace все еще продолжаются, но окончательное соглашение могут заключить уже в ближайши

Группа инвесторов готова выкупить MySpace у News Corp. Компания News Corp. сейчас ведет переговоры с группой инвесторов, которая заинтересована в приобретении у нее социальной сети MySpace. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осве

MySpace идет ко дну Издание TechCrunch получило доступ к копии конфиденциальных документов компании News Corp. с информацией о принадлежащей ей социальной сети MySpace. Документы предоставлялись для изучения потенциальным покупателям MySpace и содержат в себе финансовые показатели соцсети. Та

News Corp может продать социальную сеть MySpace Компания News Corp открыта для предложений о продаже принадлежащей ей социальной сети MySpace после завершения перезапуска этого сайта в качестве развлекательного сервиса. Об этом заявил Чейз Кэри (Chas

News Corp и AOL обсуждают возможность покупки Yahoo Несколько частных фирм обратились к крупным интернет-компаниям, включая News Corp и AOL, чтобы оценить их заинтересованность в приобретении Yahoo. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на достоверные источники. Потенциальная сделка будет зависеть от того, продаст ли

Twitter переманил менеджера по продажам из News Corp. Популярный сервис микроблогов Twitter вчера, 24 августа, впервые официально подтвердил, что создает собственную команду менеджеров по продажам и нанял ветерана News Corp. в качестве ее главы. Адам Бейн (Adam Bain), ранее занимавший пост главы подразделения Fox Audience Network в компании News Corp., присоединился к Twitter на позиции «президент

News Corp купила платформу для дистрибуции журналов и газет в Сети Компания News Corp объявила о приобретении Skiff, электронной платформы, предназначенной для распространения журналов и газет в Сети. Также представители News Corp сообщили о том, что компания ин

News Corp готова заплатить $11,5 млрд за 61% BSkyB Компания News Corp предложила заплатить $11,5 млрд за приобретение 61% британской British Sky Broadcasting Group, которая предоставляет услуги спутникового телевидения. Как сообщает издание Wall Street

Слух: News Corp хочет продать MySpace Появились слухи о том, что компания News Corp активно ищет покупателя на свою социальную сеть MySpace. Об этом сообщает издание Electronista со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, News Corp «отчаянно» ищет по

News Corp и Microsoft ведут переговоры об интернет-сотрудничестве Компания Microsoft ведет переговоры с News Corp о том, чтобы заключить с последней сделку, по условиям которой та уберет свои сайты из поисковика Google. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на достоверный источник. Напомним

Руперт Мердок: News Corp. не будет заключать сделок с Yahoo Руперт Мердок (Rupert Murdoch), глава медиагиганта News Corp., во время выступления на ежегодной конференции Allen & Co для медиа- и интернет-компаний, заявил, что News Corp. в ближайшее время не будет заключать никаких сделок с Yahoo. Р

News Corp. запустила новую рекламную сеть Компания News Corp. объявила о запуске новой рекламной сети под названием Worthnet.Fox. В ней будут участвовать около 30 сайтов, среди которых The Wall Street Journal, Barron's и MarketWatch. Сеть будет

Слух: News Corp. и Microsoft вместе купят Yahoo реговоры с Microsoft о том, чтобы присоединиться к предложению софтверного гиганта о приобретении Yahoo. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на осведомленный источник. Сотрудничество с News Corp. позволит Microsoft повысить свое предложение, что ускорит процесс приобретения Yahoo. Ожидается, что к объединенной Microsoft-Yahoo присоединится также Fox Interactive Media, принадл

NBC Universal и News Corp. открыли «убийцу» You Tube Вчера, 12 марта, состоялся официальный публичный запуск нового видеосервиса Hulu от компаний NBC Universal и News Corp. Напомним, что бета-версия Hulu была запущена 29 октября 2007 г. Доступ к ней можно было получить лишь по приглашениям. Все видеоролики на сервисе Hulu доступны для просмотра бесплатн

News Corp. отказалась от Yahoo Руперт Мердок (Rupert Murdoch), глава медиагиганта News Corp., в понедельник, 10 марта, заявил о том, что его компания не собирается вмешиваться в борьбу за контроль над Yahoo. «Мы не собираемся ввязываться в борьбу с Microsoft, у которой намно

Слух: News Corp. инвестирует в Yahoo $15 млрд. Компания Yahoo продолжает вести переговоры о сотрудничестве с медиагигантом News Corp. в качестве альтернативы недружественному поглощению со стороны Microsoft. По информации издания TechCrunch, со стороны News Corp. группу по переговорам возглавляет Джек Кеннед

Руперт Мердок спасает Yahoo от Microsoft Компания Yahoo ведет переговоры о сотрудничестве с медиагигантом News Corp., принадлежащим Руперту Мердоку, в качестве альтернативы недружественному поглощению со стороны Microsoft. Подробности возможной сделки между компаниями неизвестны. По информации The

Yahoo ведет переговоры о сотрудничестве с News Corp. Компания Yahoo ведет переговоры о сотрудничестве с медиагигантом News Corp. в качестве альтернативы недружественному поглощению со стороны Microsoft. Об этом сообщают издания The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылкой на осведомленный источник внутри од

News Corp. купила социальный сервис Beliefnet Компания News Corp. приобрела социальный сервис Beliefnet, который расположен в Нью-Йорке. Сайт Beliefnet был запущен в 1999 г. С помощью этого сервиса пользователи могут общаться на различные религиозн

News Corp. не планирует покупать LinkedIn Компания News Corp. не планирует покупать социальную сеть LinkedIn. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на надежный источник внутри одной из компаний. Напомним, что слухи о возможной покупке LinkedIn ко

News Corp. запустит свою рекламную платформу Питер Левинсон (Peter Levinsohn), президент Fox Interactive Media, принадлежащей News Corp., в понедельник, 26 ноября, заявил, что компания занимается разработкой собственной платформы для онлайн-рекламы. По словам г-на Левинсона, новая платформа будет использоваться для пр

Слух: News Corp. покупает LinkedIn In Рейд Хоффман (Reid Hoffman) в интервью Daily Telegraph заявил, что не планирует продавать проект News Corp. Другой представитель LinkedIn сказал, что слухи не имеют под собой никаких основан

Слух: News Corp. собирается купить LinkedIn Компания News Corp. ведет переговоры о покупке социальной сети LinkedIn. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на надежный источник внутри одной из компаний. Ожидается, что завершение сделки со

Глава News Corp. критикует YouTube Питер Чернин (Peter Chernin), руководитель News Corp., заявил, что компания Google должна делать больше для того, чтобы предотвращать появление пиратского видео на своем сервисе YouTube. «YouTube может проводить гораздо более агрессивну

News Corp. продаст московское подразделение наружной рекламы Компания News Corp., которая принадлежит Руперту Мердоку, сообщает, что может продать свое подразделение в Москве, которое занимается наружной рекламой. Официальная сумма, за которую может быть продана

Comcast присоединится к News Corp. и NBC Comcast в понедельник объявил о присоединении к совместному предприятию News Corp. и NBC Universal. Крупный оператор кабельных сетей будет выступать в качестве дистрибьютора и контент-провайдера, сообщил Reuters. Согласно неэксклюзивному договору, Comcast будет пре

Из News Corp. ушёл один из главных стратегов В пятницу из News Corp. уволился один из главных стратегов компании по интернету, президент Fox Interactive Media Росс Левинсон (Ross Levinsohn). Его место занял Питер Левинсон, работавший на посту президен

Выручка News Corp. увеличилась на 4,1% Чистая прибыль американского медиаконцерна News Corp. в I квартале 2006-2007 финансового года, окончившемся 30 сентября 2006 г., составила $843 млн (0,28 долл./акция) против чистых убытков в размере $433 млн (убытки на одну акцию 0,14 д

News Corp. приобрела британский сайт вакансий ernational, заплатил за сайт £20 млн ($37,74 млн). Лондонский сайт, открытый в 1997 году, пользуется спросом у студентов и выпускников, ищущих работу. Доходы поступают от размещения рекламы. В апреле News Corp. купила долю в поисковой системе по трудоустройству из США, Simply Hired Inc. Функционал сайта теперь интегрирован в молодежное сетевое сообщество MySpace.com, приобретенное в прошлом

Google и News Corp. подписали контракт о сотрудничестве Поисковая интернет-система Google и медиакомпания News Corp., владеющая популярной социальной интернет-сетью MySpace.com, подписали долгосрочный контракт о сотрудничестве на сумму около $900 млн, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Со

News Corp инвестирует в сайт поиска вакансий капитала Foundation Capital. В отличие от ведущих сайтов с каталогами вакансий, таких, как Monster Worldwide и Yahoo HotJobs, Simply Hired не будет принимать объявления — это поисковая система. News Corp., таким образом, ставит на восстановление дохода от газетных рекламных рубрикаторов, которые стали менее популярными после появления аналогичных сайтов в интернете. «Доход от рубрикат

News Corp. приобретёт телевещательное подразделение Vivendi за $1,4 млрд. Представители корпорации News Corp. объявили о решении приобрести принадлежащую Vivendi итальянскую коммерческую телевещательную компанию Telepiu. Сумма сделки составит $1,4 млрд., при этом она подлежит одобрению со ст

Liberty Media купит акции компании кабельного телевидения у News Corp. жает скупку германских сетей и компаний кабельного ТВ. В четверг председатель группы Джон Мэлон (John Malone) встретился в Германии с медиа-магнатом Рупертом Мердохом (Rupert Murdoch), владельцем 18% News Corp., и провел успешные переговоры о приобретении 22% акций компании кабельного ТВ KirchPayTV - части германского медиа-конгломерата Kirch - крупнейшего в Европе правообладателя на трансл

Walt Disney и News Corp будут распространять кинофильмы в Сети Американские группы Walt Disney и News Corp, которой принадлежит студия 20th Century Fox, создадут совместный портал, на котором будут распространяться кинофильмы в интернете, сообщает Yahoo!Actualites. Новый портал, получивший

Президент Hughes Electronics подал в отставку из-за несогласия в вопросе о слиянии с News Corporation да компания еще входила в General Motors. Хотя официальных сообщений о причине ухода не было, его связывают с позицией Смита по вопросу объединения Hughes Electronics с медиа-империей Руперта Мердока News Corporation. Возможность объединения обсуждалась еще в прошлом году, и акционеры рассчитывали, что покупка Hughes будет завершена до конца года, однако затем переговоры были приостановлены

OmniSky образовала совместное предприятие с News Corp. по предоставлению услуг доступа в интернет с мобильных устройств OmniSky Corp., провайдер услуг доступа в интернет с мобильных устройств, сообщила о создании совместного с медиа-гигантом News Corp. предприятия OmniSky International, которое будет осуществлять доставку электронной почты и предоставлять другие интернет-услуги для пользователей мобильных устройств в нескольких стр

News Corp. объединит свои спутниковые и цифровые мощности в одну компанию News Corp. объявила о намерении объединить несколько своих спутниковых и цифровых мощностей в одну компанию. Новая компания, которая, возможно, будет названа Platco, вберет в себя доли News Corp. в News Digital Systems Plc., азиатского совместного предприятия Star TV и Cable&Wireless HKT, British Sky Broadcasting Plc и TV Guide International. Также в объединенную компанию вой