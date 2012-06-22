Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182758
ИКТ 14211
Организации 11042
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26185
Персоны 78534
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

News Corp News Corporation

News Corp - News Corporation

УПОМИНАНИЯ


22.06.2012 News Corporation расширяет присутствие в Австралии

News Corporation, принадлежащая Руперту Мердоку, объявила о намерении увеличить свою долю в капитале австралийской платформы спутникового, кабельного и IPTV телевидения Foxtel. Этот позволит News Corporation укрепить свои позиции на рынке платного телевидения Австралии. Компания заявила, что согласна заплатить около $2,2 млрд за долю Consolidated Media Holdings (CMH), компании - со
30.06.2011 MySpace продали «за копейки»

анирует использовать в контекстной рекламе. Соцсеть ушла по цене втрое ниже первоначальных ожиданий News Corp. В своем послании исполнительный директор MySpace Майк Джонс (Mike Jones) предупред
29.06.2011 Соцсеть MySpace продадут за сумму от $20 млн до $30 млн

Стали известны новые подробности о возможной сделке по продаже терпящей убытки социальной сети MySpace, принадлежащей компании News Corp. Как сообщает издание All Things D со ссылкой на осведомленные источники, переговоры о продаже MySpace все еще продолжаются, но окончательное соглашение могут заключить уже в ближайши
10.06.2011 Группа инвесторов готова выкупить MySpace у News Corp.

Компания News Corp. сейчас ведет переговоры с группой инвесторов, которая заинтересована в приобретении у нее социальной сети MySpace. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осве
13.04.2011 MySpace идет ко дну

Издание TechCrunch получило доступ к копии конфиденциальных документов компании News Corp. с информацией о принадлежащей ей социальной сети MySpace. Документы предоставлялись для изучения потенциальным покупателям MySpace и содержат в себе финансовые показатели соцсети. Та
30.11.2010 News Corp может продать социальную сеть MySpace

Компания News Corp открыта для предложений о продаже принадлежащей ей социальной сети MySpace после завершения перезапуска этого сайта в качестве развлекательного сервиса. Об этом заявил Чейз Кэри (Chas
14.10.2010 News Corp и AOL обсуждают возможность покупки Yahoo

Несколько частных фирм обратились к крупным интернет-компаниям, включая News Corp и AOL, чтобы оценить их заинтересованность в приобретении Yahoo. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на достоверные источники. Потенциальная сделка будет зависеть от того, продаст ли

25.08.2010 Twitter переманил менеджера по продажам из News Corp.

Популярный сервис микроблогов Twitter вчера, 24 августа, впервые официально подтвердил, что создает собственную команду менеджеров по продажам и нанял ветерана News Corp. в качестве ее главы. Адам Бейн (Adam Bain), ранее занимавший пост главы подразделения Fox Audience Network в компании News Corp., присоединился к Twitter на позиции «президент
16.06.2010 News Corp купила платформу для дистрибуции журналов и газет в Сети

Компания News Corp объявила о приобретении Skiff, электронной платформы, предназначенной для распространения журналов и газет в Сети. Также представители News Corp сообщили о том, что компания ин
15.06.2010 News Corp готова заплатить $11,5 млрд за 61% BSkyB

Компания News Corp предложила заплатить $11,5 млрд за приобретение 61% британской British Sky Broadcasting Group, которая предоставляет услуги спутникового телевидения. Как сообщает издание Wall Street

17.03.2010 Слух: News Corp хочет продать MySpace

Появились слухи о том, что компания News Corp активно ищет покупателя на свою социальную сеть MySpace. Об этом сообщает издание Electronista со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, News Corp «отчаянно» ищет по
23.11.2009 News Corp и Microsoft ведут переговоры об интернет-сотрудничестве

Компания Microsoft ведет переговоры с News Corp о том, чтобы заключить с последней сделку, по условиям которой та уберет свои сайты из поисковика Google. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на достоверный источник. Напомним
14.07.2008 Руперт Мердок: News Corp. не будет заключать сделок с Yahoo

Руперт Мердок (Rupert Murdoch), глава медиагиганта News Corp., во время выступления на ежегодной конференции Allen & Co для медиа- и интернет-компаний, заявил, что News Corp. в ближайшее время не будет заключать никаких сделок с Yahoo. Р
19.05.2008 News Corp. запустила новую рекламную сеть

Компания News Corp. объявила о запуске новой рекламной сети под названием Worthnet.Fox. В ней будут участвовать около 30 сайтов, среди которых The Wall Street Journal, Barron's и MarketWatch. Сеть будет
10.04.2008 Слух: News Corp. и Microsoft вместе купят Yahoo

реговоры с Microsoft о том, чтобы присоединиться к предложению софтверного гиганта о приобретении Yahoo. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на осведомленный источник. Сотрудничество с News Corp. позволит Microsoft повысить свое предложение, что ускорит процесс приобретения Yahoo. Ожидается, что к объединенной Microsoft-Yahoo присоединится также Fox Interactive Media, принадл
13.03.2008 NBC Universal и News Corp. открыли «убийцу» You Tube

Вчера, 12 марта, состоялся официальный публичный запуск нового видеосервиса Hulu от компаний NBC Universal и News Corp. Напомним, что бета-версия Hulu была запущена 29 октября 2007 г. Доступ к ней можно было получить лишь по приглашениям. Все видеоролики на сервисе Hulu доступны для просмотра бесплатн
11.03.2008 News Corp. отказалась от Yahoo

Руперт Мердок (Rupert Murdoch), глава медиагиганта News Corp., в понедельник, 10 марта, заявил о том, что его компания не собирается вмешиваться в борьбу за контроль над Yahoo. «Мы не собираемся ввязываться в борьбу с Microsoft, у которой намно
22.02.2008 Слух: News Corp. инвестирует в Yahoo $15 млрд.

Компания Yahoo продолжает вести переговоры о сотрудничестве с медиагигантом News Corp. в качестве альтернативы недружественному поглощению со стороны Microsoft. По информации издания TechCrunch, со стороны News Corp. группу по переговорам возглавляет Джек Кеннед
14.02.2008 Руперт Мердок спасает Yahoo от Microsoft

Компания Yahoo ведет переговоры о сотрудничестве с медиагигантом News Corp., принадлежащим Руперту Мердоку, в качестве альтернативы недружественному поглощению со стороны Microsoft. Подробности возможной сделки между компаниями неизвестны. По информации The

14.02.2008 Yahoo ведет переговоры о сотрудничестве с News Corp.

Компания Yahoo ведет переговоры о сотрудничестве с медиагигантом News Corp. в качестве альтернативы недружественному поглощению со стороны Microsoft. Об этом сообщают издания The Wall Street Journal и TechCrunch со ссылкой на осведомленный источник внутри од
05.12.2007 News Corp. купила социальный сервис Beliefnet

Компания News Corp. приобрела социальный сервис Beliefnet, который расположен в Нью-Йорке. Сайт Beliefnet был запущен в 1999 г. С помощью этого сервиса пользователи могут общаться на различные религиозн
04.12.2007 News Corp. не планирует покупать LinkedIn

Компания News Corp. не планирует покупать социальную сеть LinkedIn. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на надежный источник внутри одной из компаний. Напомним, что слухи о возможной покупке LinkedIn ко
27.11.2007 News Corp. запустит свою рекламную платформу

Питер Левинсон (Peter Levinsohn), президент Fox Interactive Media, принадлежащей News Corp., в понедельник, 26 ноября, заявил, что компания занимается разработкой собственной платформы для онлайн-рекламы. По словам г-на Левинсона, новая платформа будет использоваться для пр
24.11.2007 Слух: News Corp. покупает LinkedIn

In Рейд Хоффман (Reid Hoffman) в интервью Daily Telegraph заявил, что не планирует продавать проект News Corp. Другой представитель LinkedIn сказал, что слухи не имеют под собой никаких основан
23.11.2007 Слух: News Corp. собирается купить LinkedIn

Компания News Corp. ведет переговоры о покупке социальной сети LinkedIn. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на надежный источник внутри одной из компаний. Ожидается, что завершение сделки со
05.10.2007 Глава News Corp. критикует YouTube

Питер Чернин (Peter Chernin), руководитель News Corp., заявил, что компания Google должна делать больше для того, чтобы предотвращать появление пиратского видео на своем сервисе YouTube. «YouTube может проводить гораздо более агрессивну
22.06.2007 News Corp. продаст московское подразделение наружной рекламы

Компания News Corp., которая принадлежит Руперту Мердоку, сообщает, что может продать свое подразделение в Москве, которое занимается наружной рекламой. Официальная сумма, за которую может быть продана

17.04.2007 Comcast присоединится к News Corp. и NBC

Comcast в понедельник объявил о присоединении к совместному предприятию News Corp. и NBC Universal. Крупный оператор кабельных сетей будет выступать в качестве дистрибьютора и контент-провайдера, сообщил Reuters. Согласно неэксклюзивному договору, Comcast будет пре
20.11.2006 Из News Corp. ушёл один из главных стратегов

В пятницу из News Corp. уволился один из главных стратегов компании по интернету, президент Fox Interactive Media Росс Левинсон (Ross Levinsohn). Его место занял Питер Левинсон, работавший на посту президен
09.11.2006 Выручка News Corp. увеличилась на 4,1%

Чистая прибыль американского медиаконцерна News Corp. в I квартале 2006-2007 финансового года, окончившемся 30 сентября 2006 г., составила $843 млн (0,28 долл./акция) против чистых убытков в размере $433 млн (убытки на одну акцию 0,14 д
03.10.2006 News Corp. приобрела британский сайт вакансий

ernational, заплатил за сайт £20 млн ($37,74 млн). Лондонский сайт, открытый в 1997 году, пользуется спросом у студентов и выпускников, ищущих работу. Доходы поступают от размещения рекламы. В апреле News Corp. купила долю в поисковой системе по трудоустройству из США, Simply Hired Inc. Функционал сайта теперь интегрирован в молодежное сетевое сообщество MySpace.com, приобретенное в прошлом
08.08.2006 Google и News Corp. подписали контракт о сотрудничестве

Поисковая интернет-система Google и медиакомпания News Corp., владеющая популярной социальной интернет-сетью MySpace.com, подписали долгосрочный контракт о сотрудничестве на сумму около $900 млн, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Со
21.04.2006 News Corp инвестирует в сайт поиска вакансий

капитала Foundation Capital. В отличие от ведущих сайтов с каталогами вакансий, таких, как Monster Worldwide и Yahoo HotJobs, Simply Hired не будет принимать объявления — это поисковая система. News Corp., таким образом, ставит на восстановление дохода от газетных рекламных рубрикаторов, которые стали менее популярными после появления аналогичных сайтов в интернете. «Доход от рубрикат
11.06.2002 News Corp. приобретёт телевещательное подразделение Vivendi за $1,4 млрд.

Представители корпорации News Corp. объявили о решении приобрести принадлежащую Vivendi итальянскую коммерческую телевещательную компанию Telepiu. Сумма сделки составит $1,4 млрд., при этом она подлежит одобрению со ст
16.11.2001 Liberty Media купит акции компании кабельного телевидения у News Corp.

жает скупку германских сетей и компаний кабельного ТВ. В четверг председатель группы Джон Мэлон (John Malone) встретился в Германии с медиа-магнатом Рупертом Мердохом (Rupert Murdoch), владельцем 18% News Corp., и провел успешные переговоры о приобретении 22% акций компании кабельного ТВ KirchPayTV - части германского медиа-конгломерата Kirch - крупнейшего в Европе правообладателя на трансл
06.09.2001 Walt Disney и News Corp будут распространять кинофильмы в Сети

Американские группы Walt Disney и News Corp, которой принадлежит студия 20th Century Fox, создадут совместный портал, на котором будут распространяться кинофильмы в интернете, сообщает Yahoo!Actualites. Новый портал, получивший
28.05.2001 Президент Hughes Electronics подал в отставку из-за несогласия в вопросе о слиянии с News Corporation

да компания еще входила в General Motors. Хотя официальных сообщений о причине ухода не было, его связывают с позицией Смита по вопросу объединения Hughes Electronics с медиа-империей Руперта Мердока News Corporation. Возможность объединения обсуждалась еще в прошлом году, и акционеры рассчитывали, что покупка Hughes будет завершена до конца года, однако затем переговоры были приостановлены
20.02.2001 OmniSky образовала совместное предприятие с News Corp. по предоставлению услуг доступа в интернет с мобильных устройств

OmniSky Corp., провайдер услуг доступа в интернет с мобильных устройств, сообщила о создании совместного с медиа-гигантом News Corp. предприятия OmniSky International, которое будет осуществлять доставку электронной почты и предоставлять другие интернет-услуги для пользователей мобильных устройств в нескольких стр
17.05.2000 News Corp. объединит свои спутниковые и цифровые мощности в одну компанию

News Corp. объявила о намерении объединить несколько своих спутниковых и цифровых мощностей в одну компанию. Новая компания, которая, возможно, будет названа Platco, вберет в себя доли News Corp. в News Digital Systems Plc., азиатского совместного предприятия Star TV и Cable&Wireless HKT, British Sky Broadcasting Plc и TV Guide International. Также в объединенную компанию вой
07.12.1999 News Corp. и HealthEON/WebMD подписали $1 миллиардную сделку

Сделка, о которой говорилось в течение долгого времени, наконец состоялась. News Corp. и онлайновый здравоохранительный комплекс HealthEON/WebMD подписали миллиардное соглашение. News Corp. становится держателем 10.8% акций WebMD. Кроме основной суммы на поддерж

Публикаций - 217, упоминаний - 225

News Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12084 54
Yahoo! 3702 50
Microsoft Corporation 25047 34
Meta Platforms - Facebook 4501 29
AOL Inc - America Online 1869 21
Apple Inc 12430 14
Comcast 223 11
GM - Hughes - DirecTV 118 9
Sony 6592 8
Hughes 111 7
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 156 7
Amazon Inc - Amazon.com 3082 6
X Corp - Twitter 2897 6
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 97 6
Oracle Corporation 6803 4
Virgin Group 140 4
Cisco Systems 5183 3
AT&T Inc 1688 3
Microsoft - Activision Blizzard 482 3
PanAmSat Holding 33 3
Microsoft-Yahoo 10 3
Internet Brands - WebMD - Healtheon - CareInsite - Envoy Corp - Medical Manager - OnHealth 51 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 2
Samsung Electronics 10490 2
Alibaba Group 443 2
Yandex - Яндекс 8098 2
LG Electronics 3656 2
Intel Corporation 12421 2
Vodafone Group 1384 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
HP - Hewlett-Packard 3635 2
Dell EMC 5060 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 2
China Netcom Group Corporation Limited 63 2
Six Apart 47 2
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 203 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
InterActiveCorp - IAC 18 2
РБК - Медиамир 53 2
Walt Disney Company 632 14
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 10
SoftBank Group 266 7
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 80 7
Warner Bros. International Television Distribution 281 6
Microsoft - LinkedIn 671 6
Warner 535 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 5
eBay Inc 1627 3
Газпром ПАО 1386 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 3
Providence Equity Partners 20 3
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 3
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 3
Merrill Lynch 453 3
Lionsgate Entertainment Corporation 25 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Golden Gate Capital 17 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 316 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 501 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 583 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 256 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 132 2
Walmart - Wal-Mart Stores 386 2
WMG - Warner Music Group 209 2
Лента - Сеть розничной торговли 2218 2
Россети Ленэнерго 1699 2
RBC Capital Markets 59 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
Permira 18 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Expedia Group 135 1
Sony BMG 184 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Capital Research Global Investors 14 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 632 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Судебная власть - Judicial power 2369 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 436 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5677 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 452 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1064 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 25 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
Правительство Канады 52 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 209 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1013 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 209 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6336 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 8 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 17 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 45 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11075 64
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 40
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3025 28
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55180 21
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5019 17
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28596 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7120 10
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2914 10
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3015 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12548 9
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3040 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70629 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16766 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17605 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25240 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7293 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5753 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12701 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7819 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4031 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16694 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31290 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13167 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5597 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21489 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13217 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26575 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22385 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14802 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1924 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1512 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14237 2
Data monetization - Монетизация данных 1762 2
Myspace - социальная сеть 638 85
Google YouTube - Видеохостинг 2849 28
Hulu - онлайн-кинотеатр 97 20
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 16
Apple iPad 3899 10
Apple iPhone 6 4861 8
Apple iTunes Store 1115 7
Google Android 14477 5
Flickr - Фотохостинг 255 5
Apple - App Store 2974 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 498 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 473 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 3
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 137 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7245 2
Apple iOS 8115 2
Apple iCloud 281 2
Google Android TV 340 2
Apple iPod Touch 746 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 2
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 2
Google Video - видеосервис 61 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Adconion Media Group - Joost 26 2
Nokia N-Gage - Twango 6 2
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 765 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 312 1
StatCounter 428 1
Apple iPhone 5 774 1
Apple iPhone 4 788 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 224 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Commvault Data Platform 34 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 142 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Amazon Web Services - AWS Marketplace 20 1
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 46
Yang Jerry - Янг Джерри 95 6
Chernin Peter - Чернин Питер 7 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 4
Natta Owen Van - Натта Оуэн Ван 10 4
Malone John - Малоун Джон 16 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 349 3
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 60 3
Гуревич Михаил 40 3
Kotick Bobby - Котик Бобби 19 3
Morris Doug - Моррис Дуг 4 3
Parsons Dick - Парсонс Дик 5 3
Johnson Mike - Джонсон Майк 13 3
Malone John - Мэлон Джон 13 3
Jones Mike - Джонс Майк 9 3
Smith Brad - Смит Брэд 97 2
Делицын Леонид 133 2
Носик Антон 106 2
Cuban Mark - Кьюбан Марк 7 2
Icahn Carl - Айкан Карл 67 2
Crawford Gordon - Кроуфорд Гордон 4 2
Miller Jonathan - Миллер Джонатан 27 2
Levinsohn Peter - Левинсон Питер 4 2
Hirschhorn Jason - Хиршхорн Джейсон 3 2
Frank Andrew - Фрэнк Эндрю 5 2
bin Talal Alwaleed - Талал Алуалид бин 12 2
Rohan Jordan - Рохан Джордан 8 2
Greenfield Richard - Гринфилд Ричард 5 2
Kilar Jason - Килар Джейсон 7 2
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 210 1
Дмитриев Кирилл 114 1
Allen Paul - Аллен Пол 120 1
Басов Алексей 115 1
Стыскин Андрей 9 1
Омельницкий Борис 9 1
Morrison Scott - Моррисон Скотт 2 1
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52985 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13480 27
Европа 24510 18
Россия - РФ - Российская федерация 152992 14
Япония 13434 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 11
США - Нью-Йорк 3140 9
Азия - Азиатский регион 5685 9
Франция - Французская Республика 7941 8
Канада 4953 7
Германия - Федеративная Республика 12858 6
Италия - Итальянская Республика 4408 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 4
Индия - Bharat 5607 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44972 3
Великобритания - Лондон 2397 3
США - Калифорния 4729 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 3
Европа Западная 1487 3
США - Техас 1002 3
Южная Корея - Республика 6791 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 507 3
Израиль 2776 2
Саудовская Аравия - Королевство 623 2
Япония - Токио 1002 2
США - Вашингтон - Редмонд 233 2
Америка - Американский регион 2181 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1805 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 2
Украина 7734 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18227 2
Египет - Арабская Республика 1038 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14361 2
Бразилия - Федеративная Республика 2424 2
Индонезия - Республика 991 2
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1279 1
Беларусь - Белоруссия 5943 1
Россия - УФО - Свердловская область 1669 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17061 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50269 20
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5796 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2870 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53899 8
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3107 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6221 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2132 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14645 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8161 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11282 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7711 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1852 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2635 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1630 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5365 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31072 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6702 3
Английский язык 6820 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25385 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6422 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8406 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2230 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1708 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3644 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10440 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1805 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6219 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 434 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1119 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 38
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 26
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1316 17
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 15
NBC News 184 15
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 13
NYT - The New York Times 1080 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11362 9
Viacom - Video & Audio Communications 116 9
Mashable 371 7
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 7
Bloomberg 1359 6
Times 634 6
AP - Associated Press 2006 6
Liberty Media 71 5
All Things Digital 167 4
FT - Financial Times 1242 4
The Guardian - Британская газета 377 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 211 3
Total Telecom 613 3
NBC Universal Media - Telemundo 4 3
23ABC News 172 2
Wired - Издание 239 2
Sky News - Телеканал 29 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 2
The Times 73 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Comedy Central - телеканал 21 2
IGN 54 2
Новая газета 11 2
Electronista 166 1
Ведомости 1148 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
AppleInsider 398 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
comScore 379 6
Gartner - Гартнер 3592 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 3
Forrester Research 827 3
Fortune Global 500 287 2
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
HitWise 69 1
In-Stat/MDR 70 1
comScore World Metrix 11 1
Bear Stearns 79 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
comScore Networks 35 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ТГУ - Томский государственный университет 202 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 310 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 587 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 12 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 1
Keio University - Университет Кэйо 30 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2552 4
День молодёжи - 27 июня 968 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Web Summit 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383446, в очереди разбора - 733779.
Создано именных указателей - 182758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще