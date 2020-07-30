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NBA National Basketball Association Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки

NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки

СОБЫТИЯ


30.07.2020 Microsoft Teams поможет фанатам поддержать любимую команду на играх NBA

Microsoft Teams стала платформой для виртуальной поддержки спортсменов на играх NBA. В рамках технологического партнерства Microsoft и NBA было разработано решение на базе нового режима Together mode в Microsoft Teams, которое позволит переосмыслить возможности подд
18.07.2013 NBA 2K14 в России

"1С-СофтКлаб" выступит официальным российским дистрибьютором консольных версий игры NBA 2K14 – нового сезона знаменитой баскетбольной серии от Visual Concepts и 2K Sports.Релиз NBA 2K14 для PlayStation 3 и Xbox 360 состоится в октябре 2013 года, игра поступит в продажу

27.02.2013 NBA.com запустил раздел статистики на платформе SAP HANA

«Национальная баскетбольная ассоциация» (НБА) и компания SAP AG объявили о запуске NBA.com/Stats — нового раздела статистики на платформе SAP HANA на сайте NBA.com. Таки
01.10.2012 Баскетбола не будет... пока

Издательство Electronic Arts отменило выпуск баскетбольного симулятора NBA Live 13, перенеся перезапуск популярной серии спортивных игр на следующий год. Серия NBA Live принадлежит к «золотоносным» линейкам спортивных симуляторов для ПК и игровых консолей,

03.08.2012 НБА выбрала решения SAP для разработки статистической системы сайта болельщиков

ассоциация (НБА) выбрала платформу SAP HANA для разработки статистической системы сайта болельщиков NBA.com. Как ожидается, платформа для обработки данных в реальном времени позволит лиге предо
20.11.2009 NBA 2K10 в продаже

Компания 1С сообщила о поступлении в продажу проекта NBA 2K10 (разработчик — Visual Concepts; зарубежный издатель — 2K Sports).NBA 2K10 — п
11.11.2009 NBA 2K10 в печати

Компания 1С сообщила об отправке в печать проект NBA 2K10 (разработчик — Visual Concepts; зарубежный издатель — 2K Sports).Российская PC-верси
27.03.2009 Патч для русской версии NBA 2K9

Компания 1С опубликовала небольшой патч для русской PC-версии баскетбольного симулятораа NBA 2K9 (разработчик Visual Concepts, зарубежный издатель 2K Sports).Патч устраняет проблему, возникающую при сохранении и автосохранении игры в случаях, когда в имени текущего пользователя Win
14.11.2007 NBA Live 08 в продаже

Компания Softclub отправила на полки отечественных магазинов баскетбольный симулятор NBA Live 08 от Electronic Arts. В продажу игра поступила с русскоязычной документацией в версиях для РС, Wii, Xbox 360 и PS2.В игре воссоздан небывалый уровень достоверности: появилась система

02.03.2007 YouTube покажет игры NBA

Google заключил договор с Национальной баскетбольной ассоциацией США (NBA) о размещении на сервисе видеообмена YouTube архивов ассоциации, а также любительских вид
30.12.2005 NBA оцифрует броски Майкла Джордана

Национальная баскетбольная ассоциация США, NBA, преобразует коллекцию записей всех матчей за 60 лет в цифровой вид с возможностью поиска
15.06.2001 Американцы штурмуют сайт NBA

Сайт NBA установил новый рекорд посещаемости - 1,2 млн. посетителей в день после первой игры финальной серии. Сайт получил около 14,8 млн. отзывов 7 июня после того, как Филадельфия выиграла у Лос-А
05.01.2001 NBA не удалось отсудить домен

Национальная Баскетбольная Ассоциация (NBA) не смогла доказать свои права на домен Knicks.com, связанный с названием баскетбольной к
23.11.2000 NBA.com будет продавать информацию о спорте

т назад, когда спорт только появлялся в интернете и espn.com, и sportsline.com взимали ежемесячную плату за получение их информации. Однако в последствии обе компании отказались от такой модели. Сайт Nba.com в течение четырех лет взимал плату за доступ к аудио передаче игр, при этом ему удалось привлечь десятки тысяч подписчиков. Однако мнения о целесообразности взимания платы за спортивные
06.06.2000 AOL заключает соглашение с NBA

(AOL) заявило 5 июня о заключении многолетнего соглашения с Национальной баскетбольной ассоциацией (NBA) и Женской национальной баскетбольной ассоциацией (WNBA) с целью предоставления взаимных


Публикаций - 66, упоминаний - 85

NBA и организации, системы, технологии, персоны:

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