Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NBA
National Basketball Association
Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки
Публикаций - 44, упоминаний - 68
NBA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1115 1
|MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 90 2
|RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 235 2
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1458 2
|Пиратство - Авторское право 259 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2532 1
|КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
|Gartner 3040 1
|Forrester Research 739 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru