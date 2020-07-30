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NBA National Basketball Association Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки
СОБЫТИЯ
|30.07.2020
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Microsoft Teams поможет фанатам поддержать любимую команду на играх NBA
Microsoft Teams стала платформой для виртуальной поддержки спортсменов на играх NBA. В рамках технологического партнерства Microsoft и NBA было разработано решение на базе нового режима Together mode в Microsoft Teams, которое позволит переосмыслить возможности подд
|18.07.2013
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NBA 2K14 в России
"1С-СофтКлаб" выступит официальным российским дистрибьютором консольных версий игры NBA 2K14 – нового сезона знаменитой баскетбольной серии от Visual Concepts и 2K Sports.Релиз NBA 2K14 для PlayStation 3 и Xbox 360 состоится в октябре 2013 года, игра поступит в продажу
|27.02.2013
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NBA.com запустил раздел статистики на платформе SAP HANA
«Национальная баскетбольная ассоциация» (НБА) и компания SAP AG объявили о запуске NBA.com/Stats — нового раздела статистики на платформе SAP HANA на сайте NBA.com. Таки
|01.10.2012
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Баскетбола не будет... пока
Издательство Electronic Arts отменило выпуск баскетбольного симулятора NBA Live 13, перенеся перезапуск популярной серии спортивных игр на следующий год. Серия NBA Live принадлежит к «золотоносным» линейкам спортивных симуляторов для ПК и игровых консолей,
|03.08.2012
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НБА выбрала решения SAP для разработки статистической системы сайта болельщиков
ассоциация (НБА) выбрала платформу SAP HANA для разработки статистической системы сайта болельщиков NBA.com. Как ожидается, платформа для обработки данных в реальном времени позволит лиге предо
|20.11.2009
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NBA 2K10 в продаже
Компания 1С сообщила о поступлении в продажу проекта NBA 2K10 (разработчик — Visual Concepts; зарубежный издатель — 2K Sports).NBA 2K10 — п
|11.11.2009
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NBA 2K10 в печати
Компания 1С сообщила об отправке в печать проект NBA 2K10 (разработчик — Visual Concepts; зарубежный издатель — 2K Sports).Российская PC-верси
|27.03.2009
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Патч для русской версии NBA 2K9
Компания 1С опубликовала небольшой патч для русской PC-версии баскетбольного симулятораа NBA 2K9 (разработчик Visual Concepts, зарубежный издатель 2K Sports).Патч устраняет проблему, возникающую при сохранении и автосохранении игры в случаях, когда в имени текущего пользователя Win
|14.11.2007
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NBA Live 08 в продаже
Компания Softclub отправила на полки отечественных магазинов баскетбольный симулятор NBA Live 08 от Electronic Arts. В продажу игра поступила с русскоязычной документацией в версиях для РС, Wii, Xbox 360 и PS2.В игре воссоздан небывалый уровень достоверности: появилась система
|02.03.2007
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YouTube покажет игры NBA
Google заключил договор с Национальной баскетбольной ассоциацией США (NBA) о размещении на сервисе видеообмена YouTube архивов ассоциации, а также любительских вид
|30.12.2005
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NBA оцифрует броски Майкла Джордана
Национальная баскетбольная ассоциация США, NBA, преобразует коллекцию записей всех матчей за 60 лет в цифровой вид с возможностью поиска
|15.06.2001
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Американцы штурмуют сайт NBA
Сайт NBA установил новый рекорд посещаемости - 1,2 млн. посетителей в день после первой игры финальной серии. Сайт получил около 14,8 млн. отзывов 7 июня после того, как Филадельфия выиграла у Лос-А
|05.01.2001
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NBA не удалось отсудить домен
Национальная Баскетбольная Ассоциация (NBA) не смогла доказать свои права на домен Knicks.com, связанный с названием баскетбольной к
|23.11.2000
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NBA.com будет продавать информацию о спорте
т назад, когда спорт только появлялся в интернете и espn.com, и sportsline.com взимали ежемесячную плату за получение их информации. Однако в последствии обе компании отказались от такой модели. Сайт Nba.com в течение четырех лет взимал плату за доступ к аудио передаче игр, при этом ему удалось привлечь десятки тысяч подписчиков. Однако мнения о целесообразности взимания платы за спортивные
|06.06.2000
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AOL заключает соглашение с NBA
(AOL) заявило 5 июня о заключении многолетнего соглашения с Национальной баскетбольной ассоциацией (NBA) и Женской национальной баскетбольной ассоциацией (WNBA) с целью предоставления взаимных
NBA и организации, системы, технологии, персоны:
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