NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки

т назад, когда спорт только появлялся в интернете и espn.com, и sportsline.com взимали ежемесячную плату за получение их информации. Однако в последствии обе компании отказались от такой модели. Сайт Nba.com в течение четырех лет взимал плату за доступ к аудио передаче игр, при этом ему удалось привлечь десятки тысяч подписчиков. Однако мнения о целесообразности взимания платы за спортивные