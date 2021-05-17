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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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NBA
National Basketball Association
Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки



17.05.2021 Bioniq стал первым и единственным партнером Oura Ring в России 1
13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 1
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей 1
30.07.2020 Microsoft Teams поможет фанатам поддержать любимую команду на играх NBA 11
19.07.2019 «ЭР-телеком» запустил приложения для очков виртуальной реальности 1
30.08.2018 Dell представила новые продукты для геймеров на выставке Gamescom 1
24.10.2016 AT&T покупает Time Warner за $85 млрд. Трамп обещает запретить сделку 1
16.09.2016 Видеотрансляции из Twitter теперь можно смотреть на экранах ТВ 1
08.06.2016 Microsoft предскажет победителя Чемпионата Европы по футболу 1
09.09.2015 «Ростелеком» представил ТВ-пакет «Твой премьерный» 1
19.02.2015 «Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс» 1
21.03.2014 «Большие данные» изменят мир большого спорта 1
03.12.2013 Уверенный старт PlayStation 4 1
01.03.2013 Создан «умный» баскетбольный мяч, передающий информацию на смартфон 1
29.09.2011 Radware предлагает платформу для борьбы с кибератаками в реальном времени 2
20.04.2011 Выбор ZOOM: самые ожидаемые телевизоры 1
29.03.2011 eBay заплатит $2,4 млрд, чтобы стать магазином, а не аукционом 1
15.11.2010 Устройство DefensePro от Radware рекомендовано NSS Labs для противодействия атакам 1
13.10.2010 Первые в мире телевизоры c Google TV представлены официально 1
17.11.2009 У основателя Microsoft обнаружили рак 1
27.03.2009 Патч для русской версии NBA 2K9 1
14.04.2008 Hulu станет международным 1
17.03.2008 Flickr станет новым соперником YouTube 1
13.03.2008 Медиагиганты открыли «убийцу» YouTube 1
14.11.2007 NBA Live 08 в продаже 3
15.05.2007 США: Yahoo! — во главе апрельской десятки сайтов 1
17.04.2007 Google сделает YouTube легальным 1
02.03.2007 YouTube покажет игры NBA 3
03.10.2006 Марк Кубан не стал бы покупать YouTube 1
22.06.2006 Nokia N80 - круче только бразильская сборная 1
28.02.2006 Google откроет доступ к кинохронике Нацархива США 1
11.01.2006 Видеомагазин Google: ассортимент пока невелик 1
30.12.2005 NBA оцифрует броски Майкла Джордана 5
06.04.2005 Google будет искать персональное видео 1
14.05.2004 Reaxion растёт за счет разработчиков СНГ 1
15.06.2001 Американцы штурмуют сайт NBA 1
05.06.2001 Be Here разработала новые видеокамеры TotalView для показа спортивных зрелищ 1
22.02.2001 Пейджеры - новая мода американской элиты 2
05.01.2001 NBA не удалось отсудить домен 4
19.12.2000 PGA попросила Yahoo! не рекламировать азартные игры 1

Публикаций - 44, упоминаний - 68

NBA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yahoo! 3338 6
Twitter 2209 4
Microsoft Corporation 19456 3
Sony 4965 3
AT&T Inc 1326 3
Oracle Corporation 5402 2
EA - Electronic Arts 1201 2
Meta - Facebook 3968 2
Lenovo Motorola 3076 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Toshiba Corporation 2403 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 110 1
Telegram Group 707 1
Lenovo EMC - Iomega 134 1
PayPal 597 1
Verizon 818 1
Sharp Corporation 860 1
Zebra Technologies 111 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1361 1
NSS Labs 29 1
Tobii Technology 16 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 602 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1287 1
HP - Hewlett-Packard 2966 1
Nokia Corporation 4944 1
Amazon Inc - Amazon.com 2354 1
4739 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2148 1
Rambler Group - Рамблер ГК 736 1
SAP CIS - САП СНГ 803 1
SAP SE 4109 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7511 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7566 1
Nvidia Corp 2797 1
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 2 1
Intel Corporation 9627 1
Dell EMC 4184 1
Warner Bros. International Television Distribution 252 3
Adidas 117 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 343 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1737 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 49 1
eBay Inc 1460 1
Kickstarter 95 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1115 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 90 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 235 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9209 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1709 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4321 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1850 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 2
e-Commerce - Электронная коммерция 355 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 115 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1216 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 655 1
Big Data - Большие данные 1148 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2649 1
Smartphone - Смартфон 817 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3679 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2306 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3848 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1257 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1439 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 552 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1761 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2710 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1850 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5586 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2656 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1145 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1789 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8276 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 132 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 265 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 180 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 434 1
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 118 1
Google YouTube - Видеохостинг 2060 7
Google Android 10802 3
Google Chrome - браузер 1123 2
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 440 2
Microsoft Skype 1747 2
Google Play - Google Store - Android Market 2524 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3114 2
Google Android TV 173 2
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Nvidia GeForce GTX 2837 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 1
Okko спорт 2 1
Microsoft Cortana Intelligence Suite 9 1
Viasat Premium HD 17 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 101 1
Dell Alienware Academy 1 1
Amedia Premium HD 28 1
Dell Alienware Aurora 4 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 184 1
FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 25 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 1
Huawei nova - Серия смартфона 64 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
Dell Alienware Command Center 7 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 257 1
Apache Hadoop 339 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 479 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 56 1
Apple - App Store 2222 1
Dell Alienware 110 1
AMD Radeon FreeSync 84 1
Microsoft Windows 10 9598 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 135 1
Microsoft Teams 221 1
Oculus Quest 6 1
Apple iOS 5786 1
Oculus Go 5 1
Google Daydream 22 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 750 2
Вершинина Екатерина 1 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 268 1
Brin Sergey - Сергей Брин 174 1
Larry Page - Ларри Пейдж 169 1
Филатов Андрей 102 1
Бусаргин Андрей 23 1
Марченко Дмитрий 28 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27597 13
Россия - Российская федерация - РФ 75826 7
Европа 6360 4
Германия - Федеративная Республика 6621 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24903 3
Испания - Королевство 2185 2
Северная Америка 2312 2
Канада 2251 2
Австралия - Австралийский Союз 1990 2
Франция - Французская Республика 3986 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10345 2
США - Лос-Анджелес 549 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1678 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 67 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 324 1
Америка 884 1
Латинская Америка 1228 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1181 1
Румыния 478 1
США - Колумбия - Вашингтон 813 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7915 1
Беларусь - Белоруссия 2914 1
Италия - Итальянская Республика 2394 1
Беларусь - Минск 483 1
США - Флорида - Орландо 93 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1458 2
Пиратство - Авторское право 259 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2532 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Thomson Reuters - Рейтер 5120 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 501 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1215 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 137 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 407 2
Wikipedia - Википедия 358 1
Viacom - Video & Audio Communications 105 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
Gartner 3040 1
Forrester Research 739 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 405 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 346 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
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