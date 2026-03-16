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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер Okko спорт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.03.2026 Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ 1
11.06.2025 «Билайн»: спортивные платформы на пике популярности – москвичи стали активнее смотреть матчи 1
16.08.2022 Сбербанк может избавиться от подразделения по разработке умных гаджетов 1
20.05.2022 Сбербанк тихо и срочно распродал свои знаменитые «цифровые» активы 1
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей 1
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
Digt - Цифровые технологии 15 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Tuya Inc 18 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Yandex - Яндекс 9216 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Эвотор - Evotor 231 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Dream Industries 10 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Стример НПО 24 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Walt Disney Pictures 11 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
Киностудия КИТ 4 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 37 1
КиШ - Король и Шут 19 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Walt Disney Company 647 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Сбер - Еаптека 59 1
ВТБ Регистратор 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 2
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 370 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 648 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 401 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 120 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Умные платформы 1988 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 400 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 2
Сбер - СберПрайм 68 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 125 1
Газпром - Оператор Газпром ИД - Газпром ID - Газпром Бизнес ID - Единая платформа взаимодействия ГИД 22 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Apple - App Store 3109 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 145 1
Dolby Vision 282 1
Яндекс.Плюс 250 1
F6 - F6 Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Brand Protection - Group-IB Internet brand Guard 14 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 1
Сбер - Сбердиск 14 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
Сбер - SberPortal 32 1
Сбер - Сбербанк Вместе 13 1
Манжа Олег 2 1
Чумаченко Алиса 9 1
Рафаловский Даниил 1 1
Maradona Diego - Марадона Диего 2 1
Портных Татьяна 2 1
Файзиев Джаник 3 1
Греф Герман 485 1
Хасис Лев 105 1
Ведяхин Александр 180 1
Романенко Андрей 94 1
Бусаргин Андрей 26 1
Круглов Константин 28 1
Доброхвалова Татьяна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7928 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Английский язык 7030 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Спорт - Футбол 776 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 2
Blacklist - Чёрный список 713 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Аренда 2687 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 131 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
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Зоология - Животные - Птицы - Голуби - Columba - Голубиная почта - Pigeon mail 31 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Геология - Ледник - Glacier 218 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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