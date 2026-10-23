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Доброхвалова Татьяна

СОБЫТИЯ


23.10.2026 Анна Иванова назначена генеральным директором «Рамблер интернет-холдинга» 1
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
22.12.2020 «Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Доброхвалова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1019 2
Yandex - Яндекс 9424 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16232 1
Галактика - Корпорация 1554 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9137 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 155 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 342 1
Warner Bros. International Television Distribution 292 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 136 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Walt Disney Pictures 11 1
Киностудия КИТ 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6718 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55103 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 409 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1219 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1309 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 855 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6644 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4021 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9704 1
Google Android 15397 1
Apple iOS 8668 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 335 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4209 1
Сбер - Okko спорт 6 1
Сбер - СберПрайм 68 1
Хасис Лев 105 1
Мамут Александр 133 1
Абрамян Рафаэль 11 1
Maradona Diego - Марадона Диего 2 1
Файзиев Джаник 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169114 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1793 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48236 1
Европа 25045 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6910 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 102 1
Английский язык 7089 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5184 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9015 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34436 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3414 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 133 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3563 1
Геология - Ледник - Glacier 220 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1909 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481169, в очереди разбора - 724524.
Создано именных указателей - 203077.
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