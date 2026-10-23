Индексная книга (каталог) CNews*
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Доброхвалова Татьяна
СОБЫТИЯ
|23.10.2026
|Анна Иванова назначена генеральным директором «Рамблер интернет-холдинга» 1
|26.01.2021
|Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
|22.12.2020
|«Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка 3
Публикаций - 3, упоминаний - 5
Доброхвалова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|Google Android 15397 1
|Apple iOS 8668 1
|Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 335 1
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4209 1
|Сбер - Okko спорт 6 1
|Сбер - СберПрайм 68 1
|Хасис Лев 105 1
|Мамут Александр 133 1
|Абрамян Рафаэль 11 1
|Maradona Diego - Марадона Диего 2 1
|Файзиев Джаник 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169114 3
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1793 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48236 1
|Европа 25045 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
|МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481169, в очереди разбора - 724524.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481169, в очереди разбора - 724524.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.