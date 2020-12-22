«Рамблер» возглавила топ-менеджер Сбербанка

Новый гендиректор Rambler Group

Татьяна Доброхвалова, занимающая в «Сбере» должность старшего вице-президента и руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений, назначена генеральным директором Rambler Group. Теперь она будет совмещать все эти должности.

В апреле 2019 г. CNews рассказал о том, что Сбербанк инвестировал в Rambler около 9-11 млрд руб. После закрытия в августе 2019 г. доля Сбербанка в капитале группы составила 46,5%. В конце июля 2020 г. CNews сообщил о приобретении Сбербанком контрольного пакета Rambler Group за 2 млрд руб. В конце октября 2020 г., после «разрыва» с «Яндексом», Сбербанк выкупил оставшиеся 45% акций группы у Александра Мамута и стал единственным 100% владельцем Rambler Group.

Рафаэль Абрамян, занимавший в Rambler Group должность исполнительного директора с 2015 г. и в 2019 г. занявший кресло гендиректора, «принял решение продолжить свою карьеру вне компании», говорится в официальном сообщении Сбербанка.

«Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений, который за последние два года стал важной частью экосистемы Сбера, – сказал Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель совета директоров Rambler Group. – Я приветствую Татьяну в новой роли и желаю ей больших успехов! Мы ценим вклад Рафаэля в развитие компании, благодарим его за совместную работу и надеемся, что его знания и опыт позволят ему быть успешным в его новых проектах».

Биография Татьяны Доброхваловой

Доброхвалова Татьяна Сергеевна родилась 31 января 1967 г. В 1990 г. окончила Московский экономический статистический институт (МЭСИ) по специальности инженера-экономиста, в 1997 г. окончила Московскую академию экономики и права со степенью бакалавра юриспруденции. В 2005-2007 гг. проходила обучение в Академии народного хозяйства при правительстве России, где получила квалификацию «Мастер делового администрирования».

Татьяна Доброхвалова, старший вице-президент «Сбера», глава Rambler Group

После окончания МЭСИ работала в коммерческих структурах. В период 2000-2005 гг. руководила департаментом маркетинговых коммуникаций в «Мобильных телесистемах» (МТС). В 2005-2007 гг. была первым заместителем гендиректора Заявочного комитета «Сочи 2014». В 2007-2014 гг. занимала должность первого вице-президента АНО «Организационный комитет «Сочи 2014».

С января 2015 г. занимала должность заместителя гендиректора «Газпром-медиа холдинг», где отвечала за стратегическое и корпоративное развитие, управление персоналом, работу юридической службы и корпоративные коммуникации.

Начиная с 22 июля 2020 г. Татьяна Доброхвалова работает в Сбербанке, куда пришла на должность старшего вице-президента и главы индустрий рекламы и медиа. С 22 декабря 2020 г. возглавляет Rambler Group.

У Татьяны Доброхваловой трое детей: сын и две дочери. В 2007 г. она награждена Орденом Дружбы за победу Сочи в заявочной кампании на право проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр. В 2014 г. награждена Орденом за заслуги перед Отечеством III степени за успешное проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи.