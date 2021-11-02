Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ ученные изображения дали ученым важные сведения о дегляциации — переходном периоде между окончанием ледникового периода и началом последующего периода межледниковья (или таянии льда). Эта наход

Айсберг размером с две Москвы скоро оторвется от Антарктиды ового океана. Однако главная опасность заключается во внутренних льдах. Шельфовые льды, в том числе ледник Ларсена «закрывают» огромные глыбы льда от океана. Именно поэтому отрыв огромного айсб

Европейцам не стоит опасаться нового ледникового периода е несет в Европу тепло, возможно резкое охлаждение континента. Пессимисты прочили Европе даже новый ледниковый период и экономический коллапс. Однако новое исследование опровергают этот прогноз

ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет «Текущий момент напоминает ледниковый период: у всех все замораживается и приостанавливается. Мы верим, что этот период

Выбросы CO2 могут спасти нашу цивилизацию ния ученых из Университета Гетеборга, Швеция, наша планета, вероятно, прямо сейчас вступает в новый ледниковый период. Мы не замечаем этого только потому, что человеческая цивилизация хорошеньк

Комета или астероид: ученые пересмотрели начало ледникового периода Канадой 12900 лет назад, уничтожив и животных, и людей в Северной Америке и вернула Землю обратно в ледниковый период? Этот вопрос горячо обсуждается учеными с 2007 года вместе с археологами Ун

Таяние шельфовых ледников: масштабы и цифры Антарктиды Из-за глобального потепления огромный шельфовый ледник на Антарктическом полуострове за 17 лет сократился на 85%. Об этом свидетельствуют наб

Таяние ледников в масштабе планеты: 230 млрд тонн за год специалистов из Университета Колорадо Боулдер, ледники и ледяные шапки за пределами Гренландии и Антарктиды ежегодно теряют 150 миллиардов тонн льда и поднимают уровень мирового океана на 0,4 миллиметра. Исследователи использовали спутников

Ледниковые периоды на Земле появились благодаря растениям Новые научные данные свидетельствуют о том, что 470 миллионов лет назад появление первых растений вызвало серию ледниковых периодов. Целью работы ученых из университетов Эксетера и Оксфорда было выявление эффектов, оказанных первыми растениями на климат Земли в периоде ордовик, закончившемся 444 миллиона

Следующий ледниковый период задержится на тысячи лет с этим периодические колебания орбиты Земли не приведут к охлаждению атмосферы и задержат очередной ледниковый период. «Мы не видели такой высокой концентрации парниковых газов в атмосфере в те

На Марсе нашли огромные ледники о-восточной части вулканического региона Элизиум до северной долины. Именно в этом регионе с центром по координатам 33 градуса северной широты 162 градуса восточной долготы обнаружены огромные водные ледники, которые могут стать источником воды для будущих пилотируемых миссий на Марс. Новые снимки, сделанные стереокамерой космического аппарата ЕКА Mars Express, демонстрируют целый ряд гор и

Ледники в Антарктиде растут за счет воды под ними в свою очередь даст возможность предсказать, как Антарктида поведет себя при глобальном потеплении. Ледник, покрывающий хребет Гамбурцева, изучался с самолетов полярным летом 2008–2009 годов: р

Таяние ледников в палеолите привело к крупнейшей засухе , связывают засуху с массовым выходом айсбергов и талых вод в Северную Атлантику в конце последнего ледникового периода. Предыдущие исследования уже установили, что одной из причин климатическо

Масштабы таяния гималайских ледников преувеличены ондирования и анализа спутниковых изображений мы обнаружили, что слой обломочных пород, покрывающий ледники в ряде районов – важный фактор, влияющий на их поведение, – заявил Бодо Букхаген. – Э

Палеонтологи нашли кладбище ледникового периода еделить, как все эти ископаемые могли оказаться в одном месте и на что был похож местный ландшафт в ледниковый период. По одной из версий, животные погибли у водопоя, поскольку на этом месте в

"Ледниковый период 3: Эра динозавров" в продаже 1С сообщает о поступлении в продажу русской PC-версии проекта "Ледниковый период 3: Эра динозавров" (оригинальное название - Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)

"Ледниковый период 3: Эра динозавров" в печати В печать отправлена русская версия проекта «Ледниковый период 3: Эра динозавров» (оригинальное название — Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)

В Гималаях наблюдается продолжительное таяние ледников Как сообщает агентство Синьхуа, в средней части высочайшей в мире горной системы Гималаи наблюдается продолжительное таяние ледников. К такому выводу пришли китайские ученые после 2-месячной экспедиции в районы вершин Шиша-Пангма и Гурла-Мандхата. По мнению ученых, убедительным свидетельством таяния ледников

Через 40 лет могут исчезнуть ледники Пиренеев й составил около 0,7-0,9 градуса Цельсия. За столетие между 1880 и 1980 гг. в Пиренеях исчезли в общей сложности как минимум 94 ледника, после этого - еще 17. В настоящее время в Пиренеях остаются 21 ледник общей площадью около 4,5 км2; 10 из них расположено на испанской, 11 - на французской территории. По сравнению с 1990 годом площадь ледников Пиренеев сократилась на 50-60%. Предполагаетс

Онлайновая игра по мотивам «Ледникового периода» я своим хитом Ragnarok Online, объявила о начале переговоров с киностудией 20th Century FOX по поводу приобретения лицензии на разработку и издание онлайновой игры по мотивам нашумевшего мультфильма «Ледниковый период». Игра будет включать элементы из первой части и ее продолжения «Глобальное потепление». Глава GRAVITY Янг Риу (Young Ryu) сообщил следующее: «FOX - одна из самых известных ко

Ледники Гренландии растапливает тепло недр Земли ти, динамика разогрева со временем, пока неясно. Точный учет тепла недр возможен только посредством бурения. Новое открытие заставляет с острожностью относиться к утверждениям о том, что потепление и таяние ледников определяется изменением климата вследствие парникового эффекта. Пока ученые не могут определить вклад, вносимый обоими механизмами в процесс таяния ледников, однако очевидно, чт

Методом анализа ДНК изучено влияние климата на популяцию трески ли компьютерное моделирование и ДНК-анализ для оценки того, где и сколько трески обитало на Земле в ледниковый период, когда холодные температуры и низкие уровни моря привели к исчезновению нек

Таяние ледников Гренландии: новые данные аяние которых может увеличить уровень океана на 7 м. По результатам измерений гравитационного поля Земли двумя спутниками космической миссии GRACE, отмечающей в этом месяце пятилетие, стало ясно, что таяние ледников Гренландии идёт значительно быстрее, чем ожидалось несколько лет назад, сообщает пресс-служба NASA. С 2002 по 2006 год от 150 до 250 кубических километров льда Гренландии превра

Новую теорию ледникового периода проверят на красных карликах аотичных процессов в магнитном поле Солнца, сообщает NewScientist. Периоды осцилляций совпадают с отрезками времени, проходившими между ледниковыми периодами на Земле – в течение последних 1 млн. лет ледниковые периоды наступали примерно каждые 100 тыс. лет, до этого они случались чаще - примерно через каждые 41 тыс. лет. Несмотря на длительные временные периоды, полученные в модели, ученый

Выявлены главные виновники повышения уровня океана их и больших ледников за последние десятилетия оказались очень значительными: например, один только ледник Коламбиа на Аляске с 1985 года уменьшился в поперечнике на 14,4 км, и при его таянии в

20th Century Fox выпускает первые фильмы на Blu-ray и Майка Данна (Mike Dunn), среди выпущенных фильмов будут "Царство небесное" (Kingdom of Heaven) и "Ледниковый период" (Ice Age). Всего же к ноябрю на дисках Blu-ray выйдет 8 картин. Стоимость

Ледники Гренландии исчезают с катастрофической скоростью университета Техаса в Остине (США) установила, что за период с апреля 2002 года по ноябрь 2005 года ледниковый покров ежегодно сокращается в объеме на 239 км. куб. А за последние 18 месяцев тая

Ледники Гренландии исчезают с катастрофической скоростью университета Техаса в Остине (США) установила, что за период с апреля 2002 года по ноябрь 2005 года ледниковый покров ежегодно сокращается в объеме на 239 км. куб. А за последние 18 месяцев тая

Альпийские ледники исчезнут в этом столетии к сокращению ледников. Ожидается, что к XXII веку «выживут» только крупнейшие и самые высокогорные ледники. В связи с этим, как считают ученые, необходимо изучить влияние этого процесса на гид

Альпийские ледники исчезнут в этом столетии к сокращению ледников. Ожидается, что к XXII веку «выживут» только крупнейшие и самые высокогорные ледники. В связи с этим, как считают ученые, необходимо изучить влияние этого процесса на гид

DVD с фильмом о Кинг Конге принесли $100 млн. Компьютерный анимационный фильм «Ледниковый период» стал не единственным, кто принес хорошие известия для голливудской студии.

Землетрясения в Гренландии вызваны глобальным потеплением? и малоподвижны. На самом деле они могут двигаться очень быстро, - говорит д-р Екстром. – Некоторые гренландские ледники по размеру сопоставимы с островом Манхэттен, а по высоте – с «Эмпайр Стэ

Землетрясения в Гренландии вызваны глобальным потеплением? и малоподвижны. На самом деле они могут двигаться очень быстро, - говорит д-р Екстром. – Некоторые гренландские ледники по размеру сопоставимы с островом Манхэттен, а по высоте – с «Эмпайр Стэ

Европа вступает в ледниковый период? емпературы на 10 градусов Цельсия в Западной Европе, произошло 12 тыс. лет назад в конце последнего ледникового периода. Вероятно, некоторое ослабление теплого атлантического потока имело место

Европа вступает в ледниковый период? емпературы на 10 градусов Цельсия в Западной Европе, произошло 12 тыс. лет назад в конце последнего ледникового периода. Вероятно, некоторое ослабление теплого атлантического потока имело место

Ледниковые периоды на Земле определяются положением Солнечной системы Причиной наступления ледниковых периодов на Земле могло стать ее неизбежное движение через вселенную. Новые исследования физика Нира Шавива (Nir Shaviv) из университета Торонто выявили наличие зависимости между кол

Ледниковые периоды на Земле определяются положением Солнечной системы Причиной наступления ледниковых периодов на Земле могло стать ее неизбежное движение через вселенную. Новые исследования физика Нира Шавива (Nir Shaviv) из университета Торонто выявили наличие зависимости между кол

Современная наука: Что грозит Земле - "парниковый эффект" или новый "ледниковый период"? пературы на 0,1 градуса уже может дать ощутимый эффект. Есть и сторонники совершенно противоположной точки зрения о том, что в реальности потепления нет, а, напротив, человечеству может грозить новый ледниковый период или, по крайней мере, похолодание. В качестве аргументов приводятся данные океанологов. Ученые обнаружили постоянное уменьшение оттока холодной воды из Арктики между Исландией

Таяние ледников на Аляске - признак глобального потепления явным свидетельством глобального потепления. Теперь аналогичные процессы зафиксированы и на Аляске. Ледник на территории Аляски и прилегающих районах Канады имеет площадь более 90000 км2. При п