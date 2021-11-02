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Геология Ледник Glacier



02.11.2021 Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ
22.01.2017 Айсберг размером с две Москвы скоро оторвется от Антарктиды
13.07.2016 Европейцам не стоит опасаться нового ледникового периода
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет
15.11.2012 Выбросы CO2 могут спасти нашу цивилизацию
21.09.2012 Комета или астероид: ученые пересмотрели начало ледникового периода
10.04.2012 Таяние шельфовых ледников: масштабы и цифры Антарктиды
14.02.2012 Таяние ледников в масштабе планеты: 230 млрд тонн за год
03.02.2012 Ледниковые периоды на Земле появились благодаря растениям
11.01.2012 Следующий ледниковый период задержится на тысячи лет
07.12.2011 На Марсе нашли огромные ледники
05.03.2011 Ледники в Антарктиде растут за счет воды под ними
03.03.2011 Таяние ледников в палеолите привело к крупнейшей засухе
26.01.2011 Масштабы таяния гималайских ледников преувеличены
24.01.2011 Палеонтологи нашли кладбище ледникового периода
10.07.2009 "Ледниковый период 3: Эра динозавров" в продаже
30.06.2009 "Ледниковый период 3: Эра динозавров" в печати
28.10.2008 В Гималаях наблюдается продолжительное таяние ледников
08.09.2008 Через 40 лет могут исчезнуть ледники Пиренеев
15.01.2008 Онлайновая игра по мотивам «Ледникового периода»
13.12.2007 Ледники Гренландии растапливает тепло недр Земли
14.11.2007 Методом анализа ДНК изучено влияние климата на популяцию трески
26.03.2007 Таяние ледников Гренландии: новые данные
29.01.2007 Новую теорию ледникового периода проверят на красных карликах
25.12.2006 Выявлены главные виновники повышения уровня океана
31.08.2006 20th Century Fox выпускает первые фильмы на Blu-ray
11.08.2006 Ледники Гренландии исчезают с катастрофической скоростью
11.08.2006 Ледники Гренландии исчезают с катастрофической скоростью
12.07.2006 Альпийские ледники исчезнут в этом столетии
12.07.2006 Альпийские ледники исчезнут в этом столетии
05.04.2006 DVD с фильмом о Кинг Конге принесли $100 млн.
28.03.2006 Землетрясения в Гренландии вызваны глобальным потеплением?
28.03.2006 Землетрясения в Гренландии вызваны глобальным потеплением?
02.12.2005 Европа вступает в ледниковый период?
02.12.2005 Европа вступает в ледниковый период?
29.07.2002 Ледниковые периоды на Земле определяются положением Солнечной системы
29.07.2002 Ледниковые периоды на Земле определяются положением Солнечной системы
19.07.2002 Современная наука: Что грозит Земле - "парниковый эффект" или новый "ледниковый период"?
19.07.2002 Таяние ледников на Аляске - признак глобального потепления
19.07.2002 Таяние ледников на Аляске - признак глобального потепления

Публикаций - 200, упоминаний - 276
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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