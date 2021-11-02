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Геология Ледник Glacier

СОБЫТИЯ


02.11.2021 Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

ученные изображения дали ученым важные сведения о дегляциации — переходном периоде между окончанием ледникового периода и началом последующего периода межледниковья (или таянии льда). Эта наход
22.01.2017 Айсберг размером с две Москвы скоро оторвется от Антарктиды

ового океана. Однако главная опасность заключается во внутренних льдах. Шельфовые льды, в том числе ледник Ларсена «закрывают» огромные глыбы льда от океана. Именно поэтому отрыв огромного айсб
13.07.2016 Европейцам не стоит опасаться нового ледникового периода

е несет в Европу тепло, возможно резкое охлаждение континента. Пессимисты прочили Европе даже новый ледниковый период и экономический коллапс. Однако новое исследование опровергают этот прогноз
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет

«Текущий момент напоминает ледниковый период: у всех все замораживается и приостанавливается. Мы верим, что этот период

15.11.2012 Выбросы CO2 могут спасти нашу цивилизацию

ния ученых из Университета Гетеборга, Швеция, наша планета, вероятно, прямо сейчас вступает в новый ледниковый период. Мы не замечаем этого только потому, что человеческая цивилизация хорошеньк
21.09.2012 Комета или астероид: ученые пересмотрели начало ледникового периода

Канадой 12900 лет назад, уничтожив и животных, и людей в Северной Америке и вернула Землю обратно в ледниковый период? Этот вопрос горячо обсуждается учеными с 2007 года вместе с археологами Ун
10.04.2012 Таяние шельфовых ледников: масштабы и цифры Антарктиды

Из-за глобального потепления огромный шельфовый ледник на Антарктическом полуострове за 17 лет сократился на 85%. Об этом свидетельствуют наб
14.02.2012 Таяние ледников в масштабе планеты: 230 млрд тонн за год

специалистов из Университета Колорадо Боулдер, ледники и ледяные шапки за пределами Гренландии и Антарктиды ежегодно теряют 150 миллиардов тонн льда и поднимают уровень мирового океана на 0,4 миллиметра. Исследователи использовали спутников
03.02.2012 Ледниковые периоды на Земле появились благодаря растениям

Новые научные данные свидетельствуют о том, что 470 миллионов лет назад появление первых растений вызвало серию ледниковых периодов. Целью работы ученых из университетов Эксетера и Оксфорда было выявление эффектов, оказанных первыми растениями на климат Земли в периоде ордовик, закончившемся 444 миллиона
11.01.2012 Следующий ледниковый период задержится на тысячи лет

с этим периодические колебания орбиты Земли не приведут к охлаждению атмосферы и задержат очередной ледниковый период. «Мы не видели такой высокой концентрации парниковых газов в атмосфере в те
07.12.2011 На Марсе нашли огромные ледники

о-восточной части вулканического региона Элизиум до северной долины. Именно в этом регионе с центром по координатам 33 градуса северной широты 162 градуса восточной долготы обнаружены огромные водные ледники, которые могут стать источником воды для будущих пилотируемых миссий на Марс. Новые снимки, сделанные стереокамерой космического аппарата ЕКА Mars Express, демонстрируют целый ряд гор и
05.03.2011 Ледники в Антарктиде растут за счет воды под ними

в свою очередь даст возможность предсказать, как Антарктида поведет себя при глобальном потеплении. Ледник, покрывающий хребет Гамбурцева, изучался с самолетов полярным летом 2008–2009 годов: р
03.03.2011 Таяние ледников в палеолите привело к крупнейшей засухе

, связывают засуху с массовым выходом айсбергов и талых вод в Северную Атлантику в конце последнего ледникового периода. Предыдущие исследования уже установили, что одной из причин климатическо
26.01.2011 Масштабы таяния гималайских ледников преувеличены

ондирования и анализа спутниковых изображений мы обнаружили, что слой обломочных пород, покрывающий ледники в ряде районов – важный фактор, влияющий на их поведение, – заявил Бодо Букхаген. – Э
24.01.2011 Палеонтологи нашли кладбище ледникового периода

еделить, как все эти ископаемые могли оказаться в одном месте и на что был похож местный ландшафт в ледниковый период. По одной из версий, животные погибли у водопоя, поскольку на этом месте в

10.07.2009 "Ледниковый период 3: Эра динозавров" в продаже

1С сообщает о поступлении в продажу русской PC-версии проекта "Ледниковый период 3: Эра динозавров" (оригинальное название - Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)
30.06.2009 "Ледниковый период 3: Эра динозавров" в печати

В печать отправлена русская версия проекта «Ледниковый период 3: Эра динозавров» (оригинальное название — Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)
28.10.2008 В Гималаях наблюдается продолжительное таяние ледников

Как сообщает агентство Синьхуа, в средней части высочайшей в мире горной системы Гималаи наблюдается продолжительное таяние ледников. К такому выводу пришли китайские ученые после 2-месячной экспедиции в районы вершин Шиша-Пангма и Гурла-Мандхата. По мнению ученых, убедительным свидетельством таяния ледников

08.09.2008 Через 40 лет могут исчезнуть ледники Пиренеев

й составил около 0,7-0,9 градуса Цельсия. За столетие между 1880 и 1980 гг. в Пиренеях исчезли в общей сложности как минимум 94 ледника, после этого - еще 17. В настоящее время в Пиренеях остаются 21 ледник общей площадью около 4,5 км2; 10 из них расположено на испанской, 11 - на французской территории. По сравнению с 1990 годом площадь ледников Пиренеев сократилась на 50-60%. Предполагаетс
15.01.2008 Онлайновая игра по мотивам «Ледникового периода»

я своим хитом Ragnarok Online, объявила о начале переговоров с киностудией 20th Century FOX по поводу приобретения лицензии на разработку и издание онлайновой игры по мотивам нашумевшего мультфильма «Ледниковый период». Игра будет включать элементы из первой части и ее продолжения «Глобальное потепление». Глава GRAVITY Янг Риу (Young Ryu) сообщил следующее: «FOX - одна из самых известных ко
13.12.2007 Ледники Гренландии растапливает тепло недр Земли

ти, динамика разогрева со временем, пока неясно. Точный учет тепла недр возможен только посредством бурения. Новое открытие заставляет с острожностью относиться к утверждениям о том, что потепление и таяние ледников определяется изменением климата вследствие парникового эффекта. Пока ученые не могут определить вклад, вносимый обоими механизмами в процесс таяния ледников, однако очевидно, чт
14.11.2007 Методом анализа ДНК изучено влияние климата на популяцию трески

ли компьютерное моделирование и ДНК-анализ для оценки того, где и сколько трески обитало на Земле в ледниковый период, когда холодные температуры и низкие уровни моря привели к исчезновению нек
26.03.2007 Таяние ледников Гренландии: новые данные

аяние которых может увеличить уровень океана на 7 м. По результатам измерений гравитационного поля Земли двумя спутниками космической миссии GRACE, отмечающей в этом месяце пятилетие, стало ясно, что таяние ледников Гренландии идёт значительно быстрее, чем ожидалось несколько лет назад, сообщает пресс-служба NASA. С 2002 по 2006 год от 150 до 250 кубических километров льда Гренландии превра
29.01.2007 Новую теорию ледникового периода проверят на красных карликах

аотичных процессов в магнитном поле Солнца, сообщает NewScientist. Периоды осцилляций совпадают с отрезками времени, проходившими между ледниковыми периодами на Земле – в течение последних 1 млн. лет ледниковые периоды наступали примерно каждые 100 тыс. лет, до этого они случались чаще - примерно через каждые 41 тыс. лет. Несмотря на длительные временные периоды, полученные в модели, ученый
25.12.2006 Выявлены главные виновники повышения уровня океана

их и больших ледников за последние десятилетия оказались очень значительными: например, один только ледник Коламбиа на Аляске с 1985 года уменьшился в поперечнике на 14,4 км, и при его таянии в
31.08.2006 20th Century Fox выпускает первые фильмы на Blu-ray

и Майка Данна (Mike Dunn), среди выпущенных фильмов будут "Царство небесное" (Kingdom of Heaven) и "Ледниковый период" (Ice Age). Всего же к ноябрю на дисках Blu-ray выйдет 8 картин. Стоимость

11.08.2006 Ледники Гренландии исчезают с катастрофической скоростью

университета Техаса в Остине (США) установила, что за период с апреля 2002 года по ноябрь 2005 года ледниковый покров ежегодно сокращается в объеме на 239 км. куб. А за последние 18 месяцев тая
11.08.2006 Ледники Гренландии исчезают с катастрофической скоростью

университета Техаса в Остине (США) установила, что за период с апреля 2002 года по ноябрь 2005 года ледниковый покров ежегодно сокращается в объеме на 239 км. куб. А за последние 18 месяцев тая
12.07.2006 Альпийские ледники исчезнут в этом столетии

к сокращению ледников. Ожидается, что к XXII веку «выживут» только крупнейшие и самые высокогорные ледники. В связи с этим, как считают ученые, необходимо изучить влияние этого процесса на гид
12.07.2006 Альпийские ледники исчезнут в этом столетии

к сокращению ледников. Ожидается, что к XXII веку «выживут» только крупнейшие и самые высокогорные ледники. В связи с этим, как считают ученые, необходимо изучить влияние этого процесса на гид
05.04.2006 DVD с фильмом о Кинг Конге принесли $100 млн.

Компьютерный анимационный фильм «Ледниковый период» стал не единственным, кто принес хорошие известия для голливудской студии.
28.03.2006 Землетрясения в Гренландии вызваны глобальным потеплением?

и малоподвижны. На самом деле они могут двигаться очень быстро, - говорит д-р Екстром. – Некоторые гренландские ледники по размеру сопоставимы с островом Манхэттен, а по высоте – с «Эмпайр Стэ
28.03.2006 Землетрясения в Гренландии вызваны глобальным потеплением?

и малоподвижны. На самом деле они могут двигаться очень быстро, - говорит д-р Екстром. – Некоторые гренландские ледники по размеру сопоставимы с островом Манхэттен, а по высоте – с «Эмпайр Стэ
02.12.2005 Европа вступает в ледниковый период?

емпературы на 10 градусов Цельсия в Западной Европе, произошло 12 тыс. лет назад в конце последнего ледникового периода. Вероятно, некоторое ослабление теплого атлантического потока имело место
02.12.2005 Европа вступает в ледниковый период?

емпературы на 10 градусов Цельсия в Западной Европе, произошло 12 тыс. лет назад в конце последнего ледникового периода. Вероятно, некоторое ослабление теплого атлантического потока имело место
29.07.2002 Ледниковые периоды на Земле определяются положением Солнечной системы

Причиной наступления ледниковых периодов на Земле могло стать ее неизбежное движение через вселенную. Новые исследования физика Нира Шавива (Nir Shaviv) из университета Торонто выявили наличие зависимости между кол
29.07.2002 Ледниковые периоды на Земле определяются положением Солнечной системы

Причиной наступления ледниковых периодов на Земле могло стать ее неизбежное движение через вселенную. Новые исследования физика Нира Шавива (Nir Shaviv) из университета Торонто выявили наличие зависимости между кол
19.07.2002 Современная наука: Что грозит Земле - "парниковый эффект" или новый "ледниковый период"?

пературы на 0,1 градуса уже может дать ощутимый эффект. Есть и сторонники совершенно противоположной точки зрения о том, что в реальности потепления нет, а, напротив, человечеству может грозить новый ледниковый период или, по крайней мере, похолодание. В качестве аргументов приводятся данные океанологов. Ученые обнаружили постоянное уменьшение оттока холодной воды из Арктики между Исландией
19.07.2002 Таяние ледников на Аляске - признак глобального потепления

явным свидетельством глобального потепления. Теперь аналогичные процессы зафиксированы и на Аляске. Ледник на территории Аляски и прилегающих районах Канады имеет площадь более 90000 км2. При п
19.07.2002 Таяние ледников на Аляске - признак глобального потепления

явным свидетельством глобального потепления. Теперь аналогичные процессы зафиксированы и на Аляске. Ледник на территории Аляски и прилегающих районах Канады имеет площадь более 90000 км2. При п

Публикаций - 218, упоминаний - 298

Геология и организации, системы, технологии, персоны:

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Huawei 4677 1
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LG Electronics 3735 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Microsoft Windows 2000 8678 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 4
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 3
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 3
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Космодром Байконур 1072 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 2
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
DJI Phantom 10 1
1С:БНФО - 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации 4 1
University of Southampton - Iridis 1 1
Siemens M - Siemens ME - серия мобильных телефонов 25 1
Nokia 2600 10 1
Nokia 6170 9 1
МТС - Мой МТС 165 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 1
Autodesk Softimage 15 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson S - серия мобильных телефонов 16 1
ISRO - Oceansat 8 1
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 4
Маринова Ирина 2 2
Tsai Victor - Цай Виктор 2 2
Rignot Eric - Ригнот Эрик 2 2
Ekstrom Goran - Екстром Горан 2 2
Cunningham Stuart - Каннингем Стюарт 2 2
Angel Roger - Анжел Роджер 8 2
Bryden Harry - Брайден Гарри 2 2
Taylor Richard - Тэйлор Ричард 7 2
Hansen James - Хансен Джеймс 9 2
Winckler Gisela - Винклер Гизела 2 2
Clinton Bill - Клинтон Билл 52 2
Angel Roger - Энджел Роджер 6 2
Сотин Денис 216 2
Шестаков Александр 40 2
Леушев Андрей 75 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Рахманов Максим 47 2
Миллер Сергей 43 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
Кислов Виктор 5 2
Де Сантис Лариса 1 1
Полковникова Светлана 3 1
Залиханов Эльдар 14 1
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 1
Gore Albert - Гор Альберт 44 1
Гуженко Тимофей 1 1
Madderra Dennis - Маддерра Деннис 1 1
Dorin Stefan - Дорин Штефан 1 1
Мурафетова Анастасия 2 1
Maradona Diego - Марадона Диего 2 1
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 1
Шрейберг Владимир 1 1
Жукова Жанна 2 1
Дроздов Владимир 37 1
Boucenna Ahmed - Бусенна Ахмет 1 1
Archer Mike - Арчер Майк 3 1
Филипенкова Ольга 1 1
Gupta Sanjeev - Гупта Санджив 1 1
Ерофеева Виктория 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 114
Россия - РФ - Российская федерация 166168 61
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 57
Европа 24964 48
Дания - Гренландия 145 28
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 27
Мировой океан - World Ocean 528 26
Канада 5082 20
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 20
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Африка - Африканский регион 3641 17
Солнечная система - Solar system 2569 17
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 14
Азия - Азиатский регион 5920 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
США - Аляска 246 11
Индия - Bharat 5870 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
США - Калифорния 4829 9
Норвегия - Королевство 1858 8
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 8
Гималаи - Himalayas - высочайшая горная система Земли 34 8
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 7
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 7
США - Нью-Йорк 3180 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Великобритания - Лондон 2432 6
США - Колорадо 385 6
Антарктида - Антарктика Западная 18 6
Япония 13807 5
Дания - Королевство 1337 5
Исландия 255 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 52
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 36
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 29
Зоология - наука о животных 2887 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 18
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 16
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 486 15
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 15
Ботаника - Растения - Plantae 1167 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 12
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Английский язык 7030 9
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 9
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 9
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 9
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 9
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Физика - Physics - область естествознания 2940 7
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 7
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 7
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 7
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 7
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 7
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Экватор - Equator 206 6
New Scientist 1448 11
Phys.org 972 9
TerraDaily 141 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
AP - Associated Press 2007 4
Scientific American 81 4
LiveScience 154 4
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Nature 832 3
ScienceDaily 399 3
Geophysical Research Letters 31 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Future - Space.com 200 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Public Library of Science - PLOS 71 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
The Washington Post 350 1
Медуза - Meduza 48 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
USA Today 153 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
MMORPG.com 19 1
Nature Geoscience 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 1
Moody's Investors Service 136 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Fortune Global 50 11 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
Columbia University - Колумбийский университет 157 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 5
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 5
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 4
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 4
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 4
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 3
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 2
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 2
Makerere University - Университет Макерере 2 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
George Mason University - Университет Джорджа Мейсона 16 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn - Варминско-Мазурский университет в Ольштыне 1 1
Harvard University - Harvard John A. Paulson SEAS - Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences - Гарвардская школа инженерных и прикладных наук 6 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 1
USC, South Carolina - University of South Carolina - Южно-Каролинский университет - Университет Южной Каролины 10 1
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 18 1
UofL - University of Louisville - Луисвиллский университет - Университет Луисвилля 3 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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