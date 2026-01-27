Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

University of Toronto Университет Торонто Торонтский университет


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
13.09.2023 Google заделал в Chrome брешь нулевого дня, которой уже вовсю пользовались 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
25.02.2020 В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне 1
03.07.2019 Китайские пограничники устанавливают на смартфоны туристов шпионское ПО 1
27.03.2018 Scinet запустил Niagara, самый мощный исследовательский суперкомпьютер Канады на базе технологий Lenovo 2
13.12.2016 AMD представила графический ускоритель Radeon Instinct для процессов глубокого обучения 1
26.08.2016 Опаснейшее шпионское ПО заражает iPhone и iPad через поддельные «Вконтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» 2
01.09.2015 Сенсор и наночастицы предсказывают успех трансплантации лёгких 1
24.06.2015 Искусственный интеллект КАМАЗа одобрен международным научным сообществом 1
29.05.2015 Десять объективов для одного космоса 1
10.04.2015 Китай создал технологию для введения цензуры в Сети по всему миру 1
18.02.2015 Браузер Firefox лишился главного разработчика 1
28.05.2014 Microsoft создает голосовой переводчик для Skype 1
21.02.2014 Канадцы представили технологию идентификации по ЭКГ 1
18.10.2013 Финансовые проблемы делают людей бесчестными? 1
17.10.2013 Скидки не всегда нравятся покупателям 1
04.10.2013 Работа во время обеденного перерыва бывает полезной 1
24.07.2013 Подтвержден факт трансформации нейтрино 1
12.07.2013 Сикорский мог бы гордиться 1
04.03.2013 Созданы кремниевые светодиоды без ядовитых металлов 1
28.02.2013 В космос отправился самый маленький спутник-телескоп 1
28.12.2012 Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой 1
30.11.2012 Сердце будут лечить заплатками 1
12.11.2012 Стволовые клетки теперь можно выращивать в пробирке 1
07.11.2012 Обнаружены древние очень яркие сверхновые 1
18.09.2012 Билл Гейтс выбрал самый эффективный туалет 1
06.07.2012 Новые ускорители частиц получат алмазные детекторы 1
23.01.2012 В Канаде нашли отпечатки животных-тюльпанов 1
07.12.2011 Питомник суперзвезд открыт для ученых 1
10.10.2011 Открытие: древние храмы не предназначались для богов 1
07.06.2011 Физики "нарушили" принцип неопределенности 1
26.04.2011 "Невозможное" вещество синтезировано химиками 1

Публикаций - 108, упоминаний - 112

University of Toronto и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25307 8
IBM - International Business Machines Corp 9563 7
Галактика - Корпорация 1509 6
The Citizen Lab 24 5
Google LLC 12316 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1596 4
Apple Inc 12709 3
Meta Platforms - Facebook 4546 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 3
Telbotics 2 2
Samsung Electronics 10684 2
Intel Corporation 12569 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 2
Sony 6639 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
Adobe Systems 1573 2
АйТи 1440 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 53 1
Lookout 36 1
Eastman Kodak - Кодак 507 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Altair Engineering 29 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Сенсорные Системы 73 1
Stealth Falcon - хакерская группировка 2 1
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 1
Nvidia DLI - Nvidia Deep Learning Institute - Институт глубокого обучения 1 1
Light Blue Optics 4 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 1
SAP SE 5453 1
Dell EMC 5101 1
Amazon Inc - Amazon.com 3153 1
X Corp - Twitter 2913 1
Yandex - Яндекс 8552 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 1
Lenovo Group 2370 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 2
General Edward Lawrence Logan International Airport - Международный аэропорт имени генерала Эдварда Лоуренса Логана - ИАТА: BOS, ИКАО: KBOS, FAA LID: BOS 3 2
Ronald Reagan Washington National Airport - Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана - ИАТА: DCA, ИКАО: KDCA, FAA LID: DCA 3 2
BMW Group 468 2
Mars Incorporated 16 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
AstraZeneca - АстраЗенека 61 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 1
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Volvo Cars 259 1
Volkswagen Group - VW 301 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Ford 424 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
DuPont - Дюпон 101 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 68 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3563 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 292 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 381 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 24 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 7
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 878 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 5
Микрофон - Microphone 2705 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 3
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 207 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
Освещение - яркость источника света 722 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 3
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 800 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 3
Microsoft Windows 2000 8679 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
IBM NetVista 32 2
Альфа-Банк Экспресс 16 2
Psiphon VPN-сервис 8 2
NSO Group - Pegasus 96 2
Google YouTube - Видеохостинг 2909 2
Apple iOS 8300 2
JavaScript - JS - язык программирования 1338 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 2
Baidu 291 2
Adobe Photoshop 794 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 95 2
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 7 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 112 1
Autodesk Inventor 75 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 648 1
Dell EMC Data Protection Suite 14 1
Volkswagen Beetle - VW Beetle - Фольксваген Жук 10 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
Lenovo DSS-G - Lenovo Distributed Storage Solution 2 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 51 1
Microsoft Skype Translator 10 1
Tango 44 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 27 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
Rambler Group - Рамблер Карты 31 1
CanX - Canadian Advanced Nanospace eXpermiment - CubeSat nanosatellite 1 1
Sargent Ted - Сарджент Тед 4 4
Howell Andrew - Ховелл Энрю 3 3
Ozin Geoffrey - Озин Джеффри 3 3
Malcolm Jay - Малкольм Джей 2 2
Пивнюк Денис 3 2
Aftergood Steven - Афтергуд Стивен 5 2
Major Arkady - Мэйджор Аркадий 2 2
Freedman Jonathan - Фридман Джонатан 2 2
Mann Steve - Манн Стив 3 2
Manners Ian - Маннерс Ян 2 2
Villeneuve Nart - Вилленев Нарт 3 2
Anderson Craig - Андерсон Крэйг 3 2
Вольпе Борис 92 2
Bell Gordon - Белл Гордон 10 2
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 1
Pall Gurdeep - Палл Гурдип 5 1
Kahle Brewster - Кейл Брюстер 8 1
Красовский Александр 29 1
Филиппов Сергей 35 1
Алтухов Леонид 19 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 54 1
Eich Brendan - Айк Бренден 15 1
Mažar Nina - Мажар Нина 1 1
Soros George - Сорос Джордж 50 1
Jayawardhana Ray - Джайавардхана Рэй 1 1
Caukin Jennifer - Кокин Дженнифер 2 1
Laliberte Frederic - Лалиберте Фредерик 1 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 13 1
Trischuk William - Трищук Уильям 1 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 1
Димлевич Николай 2 1
Becks Lutz - Бекс Луц 1 1
Price Gary - Прайс Гэри 4 1
Ramanathan Venkatesh - Раманатан Венкатеш 1 1
Pall Gurdeep - Пол Гурдип 2 1
Bhadeshia Harry - Бхадешиа Гарри 2 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
Martin Karl - Мартин Карл 2 1
White Andrew - Уайт Эндрю 4 1
Firth-Butterfield Kay - Ферт-Баттерфилд Кей 1 1
США - Торонто 271 70
Канада 4992 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 21
Земля - планета Солнечной системы 10685 19
Россия - РФ - Российская федерация 157957 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 12
Германия - Федеративная Республика 12952 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 7
Европа 24665 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 7
США - Калифорния 4778 6
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 5
Солнечная система - Solar system 2549 5
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 391 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 3
Южная Корея - Республика 6873 3
Япония 13563 3
Индия - Bharat 5719 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 3
Китай - Тайвань 4141 3
США - Колумбия - Вашингтон 1454 3
Мировой океан - World Ocean 522 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 2
Швеция - Королевство 3718 2
Америка - Американский регион 2190 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 2
Китай - Пекин - Beijing 1057 2
США - Вашингтон - Сиэтл 404 2
Колумбия - Республика 538 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 37 2
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 39 1
Йемен - Йеменская Республика 68 1
США - Миссури - Канзас-Сити 107 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Бруней - Государство Бруней-Даруссалам 25 1
Канада - Онтарио 84 1
Юпитер - планета Солнечной системы 556 1
США - Нью-Мексико 247 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 11
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 9
Физика - Physics - область естествознания 2836 7
Зоология - наука о животных 2792 7
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
Цензура - Свобода слово 507 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 4
Физика - Светимость 77 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 3
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Английский язык 6882 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 2
New Scientist 1448 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Space Daily 528 3
Nature 821 3
Future - Space.com 199 2
Optics 139 2
Nanotechweb 92 2
Scientific American 80 2
Мембрана.Ру - Membrana.Ru 9 2
The Guardian - Британская газета 386 2
Inquirer 463 2
MIT Technology Review 65 1
Die Welt 80 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
SPIE - Optics.org 29 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
NYT - The New York Times 1090 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 43 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 2
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 10 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
IBM Academic Initiative 4 1
T2K experiment 3 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
University of Chicago - Чикагский университет 99 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 1
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 1
DDO - David Dunlap Observatory 1 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
University of the Witwatersrand - Wits University - Витватерсрандский университет - Университет Витватерсранда 8 1
SMU - Singapore Management University - Сингапурский Университет Управления 2 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
Loughborough University - Университет Лафборо 9 1
British Library - Британская библиотека 30 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 426 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 9 1
CeBIT 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще