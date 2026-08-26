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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бруней Государство Бруней-Даруссалам

Бруней - Государство Бруней-Даруссалам

СОБЫТИЯ


26.08.2026 «МегаФон» открыл 5G-роуминг на Карибах 1
19.02.2025 «МегаФон»: тувинские бизнесмены укрепляют деловые связи с Китаем и Белоруссией 1
04.09.2024 «МегаФон»: Вьетнам, Гайана и Фарерские острова: москвичи меняют отпускные маршруты 1
25.04.2022 Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции 1
08.05.2020 Check Point: китайские хакеры пять лет вели слежку за правительственными организациями 1
23.10.2019 Ростех создает дистрибуторскую сеть в 11 странах Юго-Восточной Азии 1
08.04.2016 Президентская библиотека оцифрует книги Русского географического общества 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
14.11.2013 Как будут душить пиратство. Опубликована глава секретного межгосударственного договора 2
30.10.2013 Итальянские СМИ: На саммите G20 Россия дарила флэшки с «жучками» 1
27.11.2012 Пехотинец преодолел 8 тыс. км, пользуясь только Google Maps 1
04.05.2012 Россия и Китай возглавили список стран-пиратов 1
17.04.2012 Новый iPad появится в 21 новой стране до конца апреля 1
14.03.2011 Американцы хотят отобрать у интернет-пользователей остатки прав 1
06.04.2010 В Брунее растет популярность Open Source 2
30.03.2009 Китайские хакеры шпионят за 103 странами 1
20.03.2008 «МегаФон» объявил об открытии 3G-роуминга 1
30.11.2007 Норвегия лидирует по доступности и качеству образования 1
22.10.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в Брунее и Индонезии 1
02.06.2006 Южную Азию и США соединит кабель для широкополосной связи 2
27.09.2004 На каждого россиянина приходится четверть мобильника 1
21.10.2002 Telstra эвакуирует персонал из Индонезии 1
28.11.2001 Cisco расширит ATM-сеть в странах Юго-Восточной Азии 1
21.09.2000 Avaya поставит оборудование и решения компаниям Jabatan Telekom Brunei и MTN Networks Pte Ltd 1
19.09.2000 Avaya Asia Pacific вышла на рынок коммуникаций Шри Ланки и Брунея 1
29.11.1999 Ассоциация Стран Южной Азии планирует резкое развитие информационных технологий в регионе 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

Бруней и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10802 4
PLDT - Philippine Long Distance Telephone 14 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
StarHub 42 1
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 1
ITT Corporation - Indosat PT Tbk - Indosat Ooredoo 27 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5674 1
Cisco Systems 5372 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 1
Huawei 4683 1
Apple Inc 13198 1
Intel Corporation 12844 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5817 1
Check Point Software Technologies 830 1
AMD - Advanced Micro Devices 4672 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1699 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1273 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1357 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1109 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4992 1
F-Secure 216 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 308 1
Google LLC 12729 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 137 1
Naikon - Хакерская группировка 1 1
MTN Group 37 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Progression Engineering (S) Pte Ltd - Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний 2 1
Halliburton - Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ 25 1
Monsanto 16 1
Walmart - Wal-Mart Stores 406 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5984 1
Судебная власть - Judicial power 2511 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13935 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5444 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4961 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ТПП РФ РСДС - Российско-Сингапурский Деловой Совет 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 2
ППР - Пиратская партия России 12 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26393 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29755 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9949 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35243 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8714 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7551 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2641 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9568 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10768 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26911 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22666 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18104 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17023 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9338 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9809 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33607 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9539 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14320 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 895 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 757 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI - VoFR - Voice over Frame Relay 140 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1602 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13288 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4802 1
Пропускная способность - Bandwidth 1914 1
Оповещение и уведомление - Notification 6013 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10223 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10618 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4193 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 734 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6480 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8352 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7907 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1068 1
Оцифровка - Digitization 5204 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Avaya Conversant IVR - Avaya Conversant Interactive Voice Response System 8 1
Google Maps - Google Latitude - Google Локатор 16 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1047 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 1
Apple iPad 4017 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6307 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 334 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2530 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Huawei AppGallery 355 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1370 1
Apple iPhone 6 4861 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 761 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 695 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 112 1
Google Translate - Google Переводчик 71 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
Chandran Bala - Чандран Бала 1 1
Рассудов Павел 4 1
Арнольди Владимир 2 1
де Воллан Григорий 1 1
Симаткина Светлана 72 1
Cameron David - Камерон Дэвид 12 1
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 1
Lanvin Bruno - Лэнвин Бруно 3 1
Путин Владимир 3462 1
Дягилев Василий 84 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Песков Дмитрий 131 1
Праздничных Алексей 4 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Волобуев Николай 9 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Сингапур - Республика 1957 14
Таиланд - Королевство 930 14
Россия - РФ - Российская федерация 166858 13
Индонезия - Республика 1062 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54843 12
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1142 12
Филиппины - Республика 600 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19223 11
Малайзия 925 11
Индия - Bharat 5885 10
Европа 24990 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3664 7
Мьянма - Республика Союз - Бирма 139 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 6
Италия - Итальянская Республика 4511 6
Китай - Тайвань 4271 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1439 6
Камбоджа - Королевство 157 6
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 93 6
Южная Корея - Республика 7066 5
Азия - Азиатский регион 5932 5
Япония 13818 5
Швеция - Королевство 3784 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1824 5
Бразилия - Федеративная Республика 2526 5
Египет - Арабская Республика 1104 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1264 4
Норвегия - Королевство 1862 4
Финляндия - Финляндская Республика 3702 4
Канада 5085 4
Турция - Турецкая республика 2630 4
Испания - Королевство 3842 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1222 4
Кипр - Республика 638 4
Греция - Греческая Республика 1018 4
Перу - Республика 293 4
Аргентина - Аргентинская Республика 616 4
Казахстан - Республика 6073 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57904 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7586 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5124 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5009 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4001 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 974 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53662 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8884 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33892 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18227 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11375 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1645 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1826 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1404 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27405 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 937 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 252 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10917 1
Английский язык 7043 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 374 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4037 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5640 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7457 1
Паспорт - Паспортные данные 2863 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3318 1
Зоология - наука о животных 2896 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2018 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 791 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2173 1
Ботаника - Растения - Plantae 1172 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3872 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 1
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 93 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 670 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6797 1
Цензура - Свобода слово 514 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5800 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5611 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
Australian IT News 51 1
WikiLeaks 120 1
РИА Новости 1038 1
Telegraph 201 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8633 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
UNISSA – Universiti Islam Sultan Sharif Ali 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 258 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 197 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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