Check Point: китайские хакеры пять лет вели слежку за правительственными организациями

Check Point Software Technologies Ltd. раскрыла деятельность мошенников, которые в течение долгого времени совершали атаки на правительственные организации стран Азиатско-Тихоокеанского региона для получения доступа к конфиденциальной информации.

Исследователи Check Point раскрыли деятельность китайской группы APT, которая в течение пяти лет занималась кибершпионажем за правительствами стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первые упоминания о случаях политической разведки появились в 2015 году. Тогда группа хакеров, именуемая Naikon, совершила ряд атак на правительственные учреждения и связанные с ними организации в странах Южно-Китайского моря. С 2015 года и до сегодняшнего дня не было никаких сообщений о деятельности группировки.

Тем не менее, команда Check Point смогла разоблачить деятельность Naikon, подтвердив, что группа не только была активна в течение последних пяти лет, но и усилено вела свою деятельность в период с 2019 года и по первый квартал 2020 года. Мошенники получали доступ к данным определенного правительственного органа и использовали данную информацию для совершения атак на другие государственные органы. А благодаря доверительным дипломатическим отношениям между ведомствами и правительственными организациями повышались шансы на успех таких операций.

При расследовании инцидента исследователями Check Point был разобран пример фишингого письма с зараженным файлом, которое было отправлено Австралийскому правительственному учреждению от лица посольства одной из стран АТР. Файл содержал эксплойт, который при открытии проникал в компьютер пользователя и загружал вредоносную программу-бэкдор ― Aria-body. Данная программа позволяла мошенникам осуществлять доступ к зараженному компьютеру или сети с внешних веб-серверов, минуя меры безопасности.

Дальнейшее расследование выявило и другие схожие цепочки атак, используемые для доставки бэкдора Aria-body. Все атаки Naikon включали три основные шага.

Фальсифицированный официальный правительственный документ. Мошенники создавали электронное письмо с документом, который содержал важную информацию для потенциальной жертвы, и отправляли его. Данная информация могла быть взята как из открытых источников, так и из конфиденциальных источников скомпрометированной ранее системы.

Заражение документов вредоносным ПО для дальнейшего проникновения в необходимые злоумышленникам системы. Хакеры заражали документы из писем вредоносной программой-загрузчиком, которая автоматически устанавливала бэкдор Aria-body. Благодаря этому злоумышленники получали доступ к сетям жертвы.

Использование серверов скомпрометированной организации для дальнейших атак. Чтобы избежать обнаружения хакеры Naikon использовали инфраструктуры и серверы своих жертв для распространения новых атак на другие государственные организации. Это помогало им избежать обнаружения. В одном из расследуемых инцидентов исследователи обнаружили, что сервер, используемый для атак, принадлежал министерству науки и техники Филиппин (Philippine Government’s department of science and technology).

Naikon совершал атаки на страны одного и того же географического региона — АТР— включая Австралию, Индонезию, Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Мьянму и Бруней. Мошенники нацеливались на министерства иностранных дел, науки и техники, а также на государственные компании. Предположительный мотив злоумышленников —геополитическая разведка.

«Naikon предпринял попытку атаки на одного из наших заказчиков, выдавая себя за иностранное правительство. Наше внутреннее исследование показало, что Naikon — это высоко мотивированная и сложная китайская APT-группа. Мошенниками движет желание собрать максимальное количество разведданных. Этим они и занимаются последние пять лет, развивая свои навыки и внедряя новое кибероружие с бэкдором Aria-body. — сказал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — Чтобы запутать след и избежать обнаружения, хакеры использовали для атак эксплойты других АРТ-групп и серверы своих жертв в качестве центров команд и контроля».

Check Point SandBlast Agent защищает от APT-атак, выявленных в этом исследовании, и способен предотвратить их на самых ранних стадиях.