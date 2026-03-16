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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тихий океан Южно-Китайское море

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Хакерская группировка орудует в 155 странах мира. Не затронуты Китай, Куба и Скандинавия 1
04.06.2024 Крупнейший в мире производитель микросхем чуть не сбежал подальше от Китая и США, но не сумел. Что-то пошло не так 1
21.05.2024 Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой 1
02.02.2024 Направление Fintech-as-a-Service (FaaS) набирает обороты 1
08.05.2020 Check Point: китайские хакеры пять лет вели слежку за правительственными организациями 1
09.07.2018 Приложение для фитнеса разоблачило американских секретных агентов 1
12.11.2012 Беспилотный прогресс Китая: конкуренция внутри 1
28.09.2011 Госучреждения и дипломатические миссии России под вирусной атакой 1
19.07.2010 Тайфун "Консон" обрушился на север Вьетнама 1
14.11.2007 Crysis официально в продаже 1
30.10.2007 Crysis "на золоте" 1
27.10.2007 Демоверсия Crysis 1
04.10.2007 Тропический циклон "Лекима" превратился в тайфун 1
24.09.2007 Демоверсия Crysis задерживается 1
21.09.2007 Crysis: Системные требования 1
28.08.2007 Crysis: HD-видео и информация о демо 1
03.08.2007 Crysis: Скриншоты 1
02.08.2007 Crysis в ноябре. Официально 1
25.07.2007 Crysis: Новая дата 1
15.06.2007 В Южно-Китайском море найден корабль эпохи Мин 1
27.12.2006 Китай остался без интернета 1
20.09.2006 В Китае началась подготовка к строительству АЭС "Ниндэ" 1
20.09.2006 В Китае началась подготовка к строительству АЭС "Ниндэ" 1
08.11.2005 Вьетнам запустит спутник в 2007 году 1
12.09.2003 Российские аэростаты на охране китайских границ 1
03.04.2003 China Mobile запустил GSM-сеть на островах Южно-китайского моря 1
26.04.2002 ЦРУ: Власти Китая готовятся к кибервойне с США 1
26.04.2002 Китай готовится к кибератакам на США 1
23.06.2000 Английский оператор Iaxis намерен осуществить глобальное развертывание своей сети широкополосной связи 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 7
Crytek 146 5
Microsoft Corporation 25775 3
Nvidia Corp 4002 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
Google LLC 12690 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
Системотехника НПО 2 1
Ростелеком 10948 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Check Point Software Technologies 829 1
БАРС Груп 579 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
MediaTek - Ralink 595 1
Yahoo! 3726 1
Garmin - Гармин 233 1
Trend Micro 651 1
Fitbit 63 1
China Mobile 436 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
OpenAI 542 1
Palo Alto Networks 209 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Supermicro 135 1
SolarWinds 60 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 1
Naikon - Хакерская группировка 1 1
Palo Alto Networks - Palo Alto Unit 42 20 1
Polar - Полар 116 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
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Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 1
Видеокамера HD - Видеокамера Full HD Видеокамера HDV - Видеокамера AVCHD 140 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 1
Кибербезопасность - Downloader - Даунлоадер - программы-загрузчики для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы 74 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 346 1
ЦОД - Подводный дата-центр 2 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Редактор электронных таблиц - Tabular editor 135 1
TCO Certified - группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность электронного оборудования 124 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
OpenAI - ChatGPT 720 1
Русское воздухоплавательное общество - БАРС - Беспроводная Аэростатная РадиоСеть 5 1
Cornell University - arXiv.org 52 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows XP 2431 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 1
Microsoft DirectX 723 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Strava 18 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 1
Microsoft Natick 5 1
OpenNebula 43 1
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 93 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Пешков Дмитрий 45 1
Jenson Warren - Дженсон Уоррен 13 1
Colby Elbridge - Колби Элбридж 5 1
Liu Mark - Лю Марк 11 1
Дягилев Василий 84 1
Liu Mark - Лью Марк 13 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 64 1
Гостев Александр 84 1
Шалманов Сергей 202 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 17
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 10
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Китай - Тайвань 4245 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 5
Китай - Хайнань - Хайкоу 27 4
Европа 24964 4
Китай - Фуцзянь 20 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Индийский океан - Красное море 38 2
Китай - Юго-Восточный 2 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Филиппины - Республика 599 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
Куба - Республика 417 2
Багамские Острова - Багамы 64 1
Атлантический океан - Мексиканский залив 67 1
Казахстан - Республика 6048 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Боливия - Многонациональное Государство 64 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Америка Южная 884 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Ближний Восток 3154 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 9
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 2
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 222 1
Шелковый Путь 22 1
Великий шёлковый путь - The Great Silk Road 8 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 291 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 124 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
The Washington Post 350 2
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Tom’s Hardware 600 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
De Correspondent 1 1
Telegraph 199 1
Gamespot 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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