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Великий шёлковый путь The Great Silk Road
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Великий шёлковый путь и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9061 1
|ГПБ - Газпромбанк 1291 1
|Торий НПП 47 1
|Traft - Трафт 23 1
|Колбин Евгений 87 1
|Осеевский Михаил 355 1
|Самойлов Юрий 75 1
|Мишустин Михаил 799 1
|Евтушенко Олег 145 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Березин Максим 149 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Семенихин Максим 9 1
|Савин Андрей 15 1
|Железнов Видия 6 1
|Telegraph 203 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 161 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477371, в очереди разбора - 724225.
Создано именных указателей - 202407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.