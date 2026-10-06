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Великий шёлковый путь The Great Silk Road

СОБЫТИЯ


06.10.2026 «Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT 1
16.07.2019 Российский облачный рынок переживает бум новых сервисов 1
25.12.2018 Ростех оборудовал первый в России стационарный досмотровый комплекс на границе с Китаем 1
28.03.2017 Traft-OnLine предоставила аналитику по грузоперевозкам строителям дороги «Великий шелковый путь» 1
04.12.2013 Battlefield 4 China Rising. Видео 1
04.12.2013 Battlefield 4 China Rising. Видео 1
15.09.2008 В Китае реставрируют древние памятники Великого шелкового пути 1
23.04.2008 В Афганистане найдены древнейшие картины, написанные маслом 1
15.06.2007 В Южно-Китайском море найден корабль эпохи Мин 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Великий шёлковый путь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11046 2
EA - Electronic Arts 1318 2
МегаФон 10942 1
Yandex - Яндекс 9380 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3477 1
Huawei 4719 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 416 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 1
VK - Mail.ru Group 3618 1
Крок - Croc 1971 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9570 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1278 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 516 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Selectel - Селектел 558 1
IXcellerate - Икселерейт 154 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Tencent 194 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 102 1
3data - 3дата 105 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 1
МГУ ЛЭУ - Лаборатория электронных ускорителей МГУ 5 1
Scantronic Systems - Скантроник Системс 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9061 1
ГПБ - Газпромбанк 1291 1
Торий НПП 47 1
Traft - Трафт 23 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6693 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4986 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2348 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 527 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26387 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18358 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13116 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54800 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2638 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24752 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8606 2
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3403 1
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ГПБ Автолизинг Автомаркет 10 1
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Китай - BRI - Belt and Road Initiative - Digital silk road - Один пояс - Один путь - Цифровой шелковой путь 12 1
Буддизм - Дхарма–винайя - Дхарма Будды - Буддийская традиционная сангха России, БТСР 17 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7947 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12438 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3954 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10547 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4822 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54102 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34312 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18400 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9242 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8913 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5572 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1163 1
Шелковый Путь 22 1
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 161 1
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Gartner - Гартнер 3673 1
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