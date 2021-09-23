Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мотовилов Олег
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Публикаций - 58, упоминаний - 62
Мотовилов Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Самойлов Юрий 55 4
|Березин Максим 60 4
|Еременко Алексей 3 2
|Железнов Видия 4 2
|Самоукин Сергей 7 2
|Козлов Михаил 153 2
|Хала Илья 21 2
|Семенихин Максим 9 2
|Мегрелишвили Георгий 16 2
|Вахнин Павел 51 2
|Колбин Евгений 43 1
|Курин Дмитрий 13 1
|Пермяков Павел 2 1
|Дайнеко Сергей 1 1
|Киляков Игорь 1 1
|Летягин Алексей 1 1
|Адеев Николай 5 1
|Любимов Олег 16 1
|Червонный Станислав 2 1
|Лапотышкин Никита 1 1
|Рогов Илья 5 1
|Боровиков Иван 2 1
|Коновалов Олег 11 1
|Мотовилова Валерия 1 1
|Луковников Михаил 19 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Иванов Денис 7 1
|Борман Константин 5 1
|Зюзюкин Александр 2 1
|Бочерова Елена 10 1
|Никитин Андрей 26 1
|Земков Сергей 150 1
|Горохов Евгений 27 1
|Фокин Дмитрий 17 1
|Каплунов Павел 27 1
|Соколова Ольга 20 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Пилипенко Дмитрий 17 1
|Бойко Андрей 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766005, в очереди разбора - 669691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766005, в очереди разбора - 669691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru