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Мотовилов Олег


23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
10.08.2021 BelkaCar развивает бизнес на основе облачных технологий МТС 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 2
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
08.04.2021 МТС помогает будущим инженерам сдавать экзамены удаленно 1
29.03.2021 МТС будет хранить в облаке биометрические данные сотрудников российских розничных сетей 1
25.02.2021 МТС запустила направление «1С» для бизнеса на базе облака 1
13.01.2021 МТС запустила направление облачных проектных решений для бизнеса 1
10.12.2020 МТС обеспечила максимально возможный уровень защиты облака для бизнеса и госструктур 1
13.11.2020 МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города 1
14.10.2020 Kolobox разместила ключевые онлайн-сервисы в облаке МТС 1
08.10.2020 Авиакомпания Utair перешла в облако МТС 1
05.10.2020 ГК «Андреевские больницы – «Неболит» перенесла ИТ-системы в облако МТС 1
05.10.2020 МТС перенесла в облако электросети Краснодарского края 1
21.09.2020 Корпорация развития Дальнего Востока перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС 1
09.09.2020 МТС запустила облачный сервис для государственных информационных систем 1
07.09.2020 Нефтедобывающая компания «Салым Петролеум» выбрала облако МТС 1
05.08.2020 МТС сообщила о двукратном росте спроса на размещение персональных данных в облаке 1
04.08.2020 МТС зафиксировала двукратный рост спроса на размещение персональных данных в облаке 1
03.08.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей 1
30.07.2020 МТС повысила надежность дата-центра «Авантаж» при помощи интернета вещей 1
27.07.2020 МТС перенесла в свое облако критичную ИТ-инфраструктуру российского подразделения Europ Assistance 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
15.06.2020 CloudMTS помог БелГУ организовать дистанционное обучение студентов 1
04.06.2020 «Кортрос» перенес ИТ-системы в облако МТС 1
01.06.2020 МТС запустила автоматизированную облачную платформу для малого бизнеса 1
18.05.2020 МТС поможет крупному бизнесу с облачным резервным копированием 1
27.04.2020 МТС запустила в облаке цифровую платформу для Segezha Group 1
21.04.2020 МТС модернизировала инфраструктуру своего облака 1
08.04.2020 CloudMTS снизил стоимость облачного резервного копирования для бизнеса 1
27.03.2020 МТС открыла бесплатный доступ к облачному сервису для бизнеса 1
20.03.2020 МТС выделила сверхбыстрые облачные ресурсы для поиска лекарства от COVID-19 1
05.03.2020 МТС запустил услуги облачного ИТ-аутсорсинга для бизнеса 1
19.02.2020 Группа «Дымов» перенесла ИТ-системы в облако МТС 1
24.01.2020 Дата-центр «Авантаж» обеспечит безопасность данных платежных карт 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
14.01.2020 МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов 1
05.12.2019 МТС расширила возможности облачного резервного копирования для бизнеса 1

Публикаций - 58, упоминаний - 62

Мотовилов Олег упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 56
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
SAP SE 3216 8
Авантаж 48 7
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 6
Selectel - Селектел 137 5
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 5
3761 5
3data - 3дата 32 4
Huawei 2732 4
Softline - Софтлайн 1474 4
IXcellerate - Икселерейт 60 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Крок 1221 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Nvidia Corp 2030 3
VMware 1829 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Abbyy 796 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
Сервионика - Servionica 164 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Cisco Systems 2049 2
Alibaba Group 298 2
Yandex - Яндекс 4101 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
Zabbix SIA - Заббикс 34 2
Microsoft Corporation 11127 2
DataPro - ДатаПро 56 2
Acronis - Акронис 364 2
Google LLC 7161 2
IBM 3551 2
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Mindbox 11 1
NetApp 486 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
Кортрос ГК 8 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
Hunkemoller - Hunkemöller 3 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
En+ Group 17 1
DMI Дятьково 5 1
Kolobox 1 1
Visa International 1346 1
Андреевские больницы ГК - Неболит 1 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 1
Дымов ГК 6 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум 6 1
МТС банк 254 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
АвтоВАЗ 119 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
JCB International 113 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Роснефть НК 367 1
Газпромбанк Автолизинг 8 1
S7 Airlines 80 1
American Express 172 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Газпром нефть 382 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Правительство Иркутской области 2 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 27
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Kubernetes 307 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
Professional & Managed Services - Профессиональное управление облачной инфраструктурой 3 2
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 2
Кubernetes - кластеры системы оркестрации контейнеров Linux 3 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
BaaS - Backend as a service 13 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 66 1
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
SAP хостинг 5 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 40
CloudМТS 19 12
Microsoft Azure 1171 5
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 10 6659 3
Containerum Managed Kubernetes 11 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 3
Nvidia GeForce GTX 2073 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
MTS StartUp Hub 26 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
МТС GPU SuperComputer 3 2
Авантаж ЦОД 5 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 2
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 2
Microsoft Azure Stack 56 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
МТС Коммуникатор 20 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Linux OS 4267 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 1
МТС ЦОД 12 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Autodesk 3ds Max 53 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
1С:Управление торговлей 28 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Caravan Aero 9 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Apple macOS 930 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Rakuten Viber 429 1
Apple Mac 1460 1
Самойлов Юрий 55 4
Березин Максим 60 4
Еременко Алексей 3 2
Железнов Видия 4 2
Самоукин Сергей 7 2
Козлов Михаил 153 2
Хала Илья 21 2
Семенихин Максим 9 2
Мегрелишвили Георгий 16 2
Вахнин Павел 51 2
Колбин Евгений 43 1
Курин Дмитрий 13 1
Пермяков Павел 2 1
Дайнеко Сергей 1 1
Киляков Игорь 1 1
Летягин Алексей 1 1
Адеев Николай 5 1
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Червонный Станислав 2 1
Лапотышкин Никита 1 1
Рогов Илья 5 1
Боровиков Иван 2 1
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Мотовилова Валерия 1 1
Луковников Михаил 19 1
Токовинин Михаил 4 1
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Пилипенко Дмитрий 17 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 6
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
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Россия - Краснодар 1040 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
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ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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