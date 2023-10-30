Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

«Билайн» инвестировал в компанию Platformcraft

ПАО «Вымпелком» («Билайн») объявляет о приобретении доли в компании ООО «Платформкрафт» (Platformcraft, резидент Фонда «Сколково»), специализирующейся на разработке решений для работы с цифровым контентом и хранении данных. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В рамках сделки «Вымпелком» получил 13,21% доли в уставном капитале Platformcraft. Сделка заключена с целью расширения портфеля продуктов и услуг Beeline cloud и усиления позиций компании на рынке облачных решений.

Для Platformcraft сделка открыла дополнительные каналы продвижения и развития. Полученные инвестиции пойдут на разработку новых продуктов и расширение инфраструктуры. Ожидается, что большая база клиентов и маркетинговая поддержка Beeline cloud кратно увеличат темпы роста Platformcraft.

В контур продуктов Beeline cloud войдут следующие решения: масштабируемое объектное хранилище S3; сервисы для хранения, обработки и распространения контента; инструменты On-Premise, позволяющие разворачивать технологические решения для хранения и работы с контентом на оборудовании заказчика.

Благодаря возможности работы по Rest API, S3 Like API, Web GUI и SFTP решения интегрируются в любой технологический стек, что делает их доступными для широкого круга клиентов Beeline cloud.

Олег Мотовилов, генеральный директор Beeline cloud: «Билайн начал сотрудничество с Platformcraft еще в 2021 г., и сейчас у нас свыше 200 общих клиентов. Объединение ресурсов и опыта обеих компаний позволит нашим заказчикам получить еще больше возможностей для работы в облаке».

Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора
безопасность

Надир Хамзин, со-основатель и коммерческий директор Platformcraft: «Продажа доли стала важным шагом в развитии Platformcraft. Это партнерство укрепит наши позиции на рынке облачных решений, а также ускорит динамику роста и внедрения новых сервисов. Благодаря инвестициям мы сможем предложить самые передовые инструменты для хранения, обработки и раздачи контента нашим клиентам. Мы уже работаем над большим общим проектом с «Билайн», запуск которого планируется в начале следующего года. Планов по сотрудничеству много, и я уверен, что вместе с Beeline cloud мы запустим еще больше сервисов, которые нужны нашему рынку».

***

ПАО «Вымпелком» («Билайн») — телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» и «Ланит» отказываются от своего завода по производству серверов

Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали

VK исполнила указ Путина и выпустила облигации для «спасения» российских инвесторов

«Магнит» поглотил крупный сервис, чтобы построить «убийцу» Ozon, Wildberries и «Яндекс маркета»

Создатели отечественного разработчика мобильных игр после ухода из России могут получить полмиллиарда долларов

«Ростелеком» вложит полмиллиарда в ПО для автоматических инвестиций

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще