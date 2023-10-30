«Билайн» инвестировал в компанию Platformcraft

ПАО «Вымпелком» («Билайн») объявляет о приобретении доли в компании ООО «Платформкрафт» (Platformcraft, резидент Фонда «Сколково»), специализирующейся на разработке решений для работы с цифровым контентом и хранении данных. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В рамках сделки «Вымпелком» получил 13,21% доли в уставном капитале Platformcraft. Сделка заключена с целью расширения портфеля продуктов и услуг Beeline cloud и усиления позиций компании на рынке облачных решений.

Для Platformcraft сделка открыла дополнительные каналы продвижения и развития. Полученные инвестиции пойдут на разработку новых продуктов и расширение инфраструктуры. Ожидается, что большая база клиентов и маркетинговая поддержка Beeline cloud кратно увеличат темпы роста Platformcraft.

В контур продуктов Beeline cloud войдут следующие решения: масштабируемое объектное хранилище S3; сервисы для хранения, обработки и распространения контента; инструменты On-Premise, позволяющие разворачивать технологические решения для хранения и работы с контентом на оборудовании заказчика.

Благодаря возможности работы по Rest API, S3 Like API, Web GUI и SFTP решения интегрируются в любой технологический стек, что делает их доступными для широкого круга клиентов Beeline cloud.

Олег Мотовилов, генеральный директор Beeline cloud: «Билайн начал сотрудничество с Platformcraft еще в 2021 г., и сейчас у нас свыше 200 общих клиентов. Объединение ресурсов и опыта обеих компаний позволит нашим заказчикам получить еще больше возможностей для работы в облаке».

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Надир Хамзин, со-основатель и коммерческий директор Platformcraft: «Продажа доли стала важным шагом в развитии Platformcraft. Это партнерство укрепит наши позиции на рынке облачных решений, а также ускорит динамику роста и внедрения новых сервисов. Благодаря инвестициям мы сможем предложить самые передовые инструменты для хранения, обработки и раздачи контента нашим клиентам. Мы уже работаем над большим общим проектом с «Билайн», запуск которого планируется в начале следующего года. Планов по сотрудничеству много, и я уверен, что вместе с Beeline cloud мы запустим еще больше сервисов, которые нужны нашему рынку».

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ПАО «Вымпелком» («Билайн») — телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.