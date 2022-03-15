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T1 Cloud бесплатно перенесет инфраструктуру от зарубежных провайдеров в российское облако

Облачный провайдер T1 Cloud готов бесплатно провести миграцию ИТ-инфраструктуры клиентов зарубежных облачных платформ в российское облако. Об этом CNews сообщили представители компании T1.

«Мы приняли решение поддержать отечественный бизнес. Команда T1 Cloud поможет оперативно переехать с любой зарубежной площадки в российское облако на базе OpenStack или VMware, и вплоть до конца апреля будет делать это бесплатно, – сообщил Олег Мотовилов, управляющий директор T1 Cloud. – Благодаря грамотному проектированию, локальному размещению и собственному штату сертифицированных специалистов наше облако продолжает стабильную, бесперебойную работу. Мы гарантируем доступность облачного сервиса до 99,95%, сохранность, безопасность клиентских данных, в том числе устойчивую защиту от любых кибератак».

Этапы миграции включают: аудит инфраструктуры, определение объемов миграции, подготовку инфраструктуры в облаке T1 Cloud, тестовую миграцию, а затем перенос инфраструктуры, настройку сети, обучение сотрудников.

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T1 Cloud входит в топ-10 рейтинга «Крупнейшие поставщики услуг IaaS» – 2021 по версии CNews Analytics. Доля IaaS в совокупной выручке компании в 2020 г. составила 81% и превысила 796 млн руб. Среди IaaS-сервисов провайдера: «Виртуальная инфраструктура VMware», «Виртуальная инфраструктура под 152 ФЗ», «Виртуальная инфраструктура для », «Виртуальная инфраструктура OpenStack-KVM». Для пользователей всех облачных услуг организована оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.

Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Группу Т1.

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Сегодня заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции Межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.

Группа Т1 – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 8000 сотрудников. В 2020 г. оборот холдинга составил 59,2 млрд руб. По версии аналитических агентств CNews Analytics, группа Т1 входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «МультиКарта», «Иннотех» и «Дататех».

Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

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