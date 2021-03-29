Спецпроекты

МТС будет хранить в облаке биометрические данные сотрудников российских розничных сетей

Ритейл Розница Облака

МТС сообщила о реализации облачного проекта для Verme, участника российского рынка систем Workforce Management. Облачные технологии МТС обеспечили работу ИТ-решений, которые ежедневно обрабатывают биометрические данные тысяч сотрудников крупных торговых сетей, таких как «М.Видео-Эльдорадо», Hoff, «Аскона» и Spar.

В облаке провайдера работают сервисы, связанные с лицевой биометрией и организацией HR-аутсорсинга для компаний-заказчиков Verme из сферы ритейла и производства. В проекте используется аттестованный сегмент облака, который обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных». Провайдер обеспечивает безопасное хранение больших массивов биометрических данных. В облако МТС перенесено более 60% ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей работу коммерческих сервисов по управлению линейным персоналом.

Компания Verme создает и внедряет собственные решения класса Workforce Management в России и СНГ. Автоматизированные инструменты разработчика помогают российским компаниям гибко планировать график работы сотрудников, оптимизируя расходы и повышая производительность. Для соблюдения выходов по графику и автоматизированного учета рабочего времени клиенты используют лицевую биометрию Vermenal.

«Использование систем биометрии — новое слово в повышении эффективности розничных сетей. В отличии от карточек-идентификаторов, решения биометрии работают быстрее и точнее. При этом для работы с технологией распознавания лиц требуется мощная современная инфраструктура. Мы предоставили компании Verme надежное облачное решение, которое соответствует всем требованиям законодательства по работе с персональными данными, в том числе специальных категорий. Наша платформа гарантирует клиенту бесперебойность работы ИТ-систем в режиме 24/7», – отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

«Решения Verme доказали свою эффективность в крупных торговых компаниях, что позволило нам стать лидерами индустрии и конкурировать с международными поставщиками WFM-систем. Миграция в облако МТС — это дополнительное конкурентное преимущество для нашей компании. Благодаря облачным технологиям мы гарантируем нашим клиентам полное соответствие закону «О персональных данных», а также доступность ИТ-решений для розничных компаний по всей России. В наших планах разработка новых технологичных продуктов и дальнейшая цифровизация российских компаний, в том числе на основе облачных сервисов», – сказал технический директор Verme Евгений Визгалов.

В облаке МТС можно хранить и обрабатывать любые виды персональных данных, а также размещать государственные информационные системы всех уровней и масштабов1. Сегмент облака аттестован согласно приказу ФСТЭК №17 от 11 февраля 2013 г., он полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконных актов. Сервис развернут в собственных дата-центрах МТС, соответствующих требованиям законодательства к мероприятиям по физической и технической защите.

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