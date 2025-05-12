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Verme Верме Инвент консалтинг
Verme и организации, системы, технологии, персоны:
|Шеходанов Дмитрий 9 7
|Гуцериев Михаил 111 3
|Тихонова Кристина 47 2
|Кузнецов Сергей 156 2
|Ляховец Дмитрий 2 2
|Галиахметов Евгений 4 2
|Малеева Наталья 6 2
|Декалин Ростислав 1 1
|Оксер Ольга 2 1
|Третьякова Мария 4 1
|Зеленин Владимир 7 1
|Карнаух Павел 7 1
|Ивлев Александр 21 1
|Гуцериев Саид 12 1
|Гордеев Алексей 16 1
|Карев Алексей 7 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Калошин Игорь 8 1
|Визгалов Евгений 3 1
|Бельский Дмитрий 1 1
|Махлин Дмитрий 102 1
|Горбунов Сергей 23 1
|Вагин Алексей 6 1
|Ефимов Михаил 13 1
|Захарян Артур 11 1
|Григорян Александр 12 1
|Имаметдинова Надия 3 1
|Ремизов Руслан 1 1
|Тарасова Анна 1 1
|Спиридонов Александр 44 1
|Шаталов Роман 1 1
|Валиулова Екатерина 1 1
|Пульников Сергей 1 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Голубцов Евгений 2 1
|Исаков Довар 4 1
|Frost & Sullivan 203 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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