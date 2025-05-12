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Индексная книга (каталог) CNews*
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Verme Верме Инвент консалтинг

Verme - Верме - Инвент консалтинг

Судебные дела (1) на сумму 9 000 ₽
в качестве ответчика (1) на сумму 9 000 ₽


12.05.2025 Эксперт в сфере HR-Tech Довар Исаков возглавит коммерческое направление в Verme 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
31.01.2024 От маленьких стартапов до экосистем: российский рынок HR Tech переживает трансформацию 1
25.01.2024 Globus IT интегрировала «1С:ЗУП» в сервис для 2 тыс. сотрудников сети дискаунтеров Smart 1
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV 1
29.03.2021 МТС будет хранить в облаке биометрические данные сотрудников российских розничных сетей 1
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 1
15.09.2020 Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1
11.03.2020 Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок 1
03.03.2020 Резидент «Сколково» оптимизирует график работы в «Асконе» 1
30.09.2019 Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта 1
06.09.2019 «Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками 1
05.09.2019 Сеть «Эльдорадо» внедрила биометрическую систему учета рабочего времени персонала 1
11.06.2019 Резидент «Сколково» оптимизирует работу сотрудников розницы в Беларуси 1
13.07.2018 «Эльдорадо» будет планировать графики продавцов с помощью решения Verme 2
19.02.2018 «М.Видео» внедряет российское ПО для планирования рабочих графиков сотрудников 2
11.12.2017 Белорусский проект Beesender признан лучшим стартапом для торговых центров 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Verme и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24814 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
Addreality - Эддреалити 45 3
O.Vision 6 3
Navigine 18 3
Beorg - Биорг 115 3
CraftTalk - Крафт-Толк 56 3
VCV - Новые Информационные Системы 4 3
Dasha.AI - Даша.АИ 6 3
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 10 3
Sizolution 3 3
Skyeer - Скайер ИТ 7 3
IREG 9 3
Brainsoft 3 3
Simformer 4 3
Fabrique.ai 4 3
Geoplat 3 3
NVI 7 3
8436 3
Корус Консалтинг ГК 1250 2
Senfino 3 2
Getfaster 3 2
Roistar 2 2
Transbaza - Технологичные перевозки 3 2
Odus 2 2
5 элемент - Патио - Прадиус Нова 4 2
Dell EMC 5047 1
Dell Technologies - Dell Computer 2140 1
Крок - Croc 1784 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Infobot - Инфобот 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
GVA - Global Venture Alliance - Глобальный венчурный альянс 13 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Цифра ГК 2467 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 380 1
Ростелеком 9892 1
SAP SE 5326 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 7
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 4
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 3
Global Pilots 12 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 2
Startberry - акселератор стартапов 3 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 2
AngelsDeck 13 2
ВТБ - Почта Банк 470 1
Альфа-Банк 1793 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 163 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
PPF Group N.V. 17 1
EMMA Capital 6 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 36 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
IKEA - ИКЕА 160 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 275 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Сладкая жизнь ГК 10 1
Сибирское здоровье - медицинский центр 2 1
VK Skillbox - КЭСПА 2 1
Совкомбанк ПАО 261 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 39 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 32 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 81 1
Ингосстрах СПАО 433 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1928 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4494 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 7
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 886 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3127 6
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1315 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2527 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4559 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 3
Оцифровка - Digitization 4667 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5270 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2596 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2070 3
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 433 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1225 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4609 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5641 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 2
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3268 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3498 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2967 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2091 2
Оповещение и уведомление - Notification 4848 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 884 2
Фотокамеры - ИК-фильтр - Инфракрасный отсекающий фильтр - Infrared cut-off filter 96 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 807 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 909 1
Startupbootcamp 11 3
Microsoft Azure 1425 2
Microsoft Teams - MS Teams 570 2
Verme WFM - Verme Workforce Management 2 2
Verme - Vermenal 2 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 595 2
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Altaras Beesender 3 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 29 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 265 1
Avito - HR Messenger 8 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 41 1
Тензор - СБИС HR-портал - Тензор СБИС КЭДО 5 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 520 1
1С:ERP Управление предприятием 591 1
Red Lab - Timetta 12 1
БИС - ITQuick - Jumse 43 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1446 1
Шеходанов Дмитрий 9 7
Гуцериев Михаил 111 3
Тихонова Кристина 47 2
Кузнецов Сергей 156 2
Ляховец Дмитрий 2 2
Галиахметов Евгений 4 2
Малеева Наталья 6 2
Декалин Ростислав 1 1
Оксер Ольга 2 1
Третьякова Мария 4 1
Зеленин Владимир 7 1
Карнаух Павел 7 1
Ивлев Александр 21 1
Гуцериев Саид 12 1
Гордеев Алексей 16 1
Карев Алексей 7 1
Мотовилов Олег 71 1
Калошин Игорь 8 1
Визгалов Евгений 3 1
Бельский Дмитрий 1 1
Махлин Дмитрий 102 1
Горбунов Сергей 23 1
Вагин Алексей 6 1
Ефимов Михаил 13 1
Захарян Артур 11 1
Григорян Александр 12 1
Имаметдинова Надия 3 1
Ремизов Руслан 1 1
Тарасова Анна 1 1
Спиридонов Александр 44 1
Шаталов Роман 1 1
Валиулова Екатерина 1 1
Пульников Сергей 1 1
Андрианов Дмитрий 19 1
Голубцов Евгений 2 1
Исаков Довар 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 3
Беларусь - Белоруссия 5812 3
Европа 21900 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 2
Япония 13355 2
Польша - Республика 1970 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Польша - Варшава 108 1
Ближний Восток 2980 1
Израиль 2751 1
Чехия - Чешская Республика 1316 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2033 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 218 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 735 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5214 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5647 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 943 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7900 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 2
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10123 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2550 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1707 2
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1420 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4969 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7286 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 626 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1480 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2494 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5151 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2166 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4757 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2285 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 325 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6084 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1268 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 1
VK Skillbox - Скилбокс 117 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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