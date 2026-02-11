Разделы

5 элемент Патио Прадиус Нова


Компания «5 элемент» управляет магазинами в городах Беларуси и развивает собственную онлайн-площадку

СОБЫТИЯ

11.02.2026 Белорусский ритейлер «5 элемент» перевел CRM на российскую платформу BPMSoft 3
17.09.2024 Логистический консалтинг помог «Патио» и «Прадиус Нова» сэкономить средства путем оптимального перераспределения товаров 1
06.09.2019 «Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками 1
11.06.2019 Резидент «Сколково» оптимизирует работу сотрудников розницы в Беларуси 1
16.10.2013 ant Technologies внедрила Logistics Vision Suite на складском комплексе «5 Элемент» 1

Verme - Верме - Инвент консалтинг 24 2
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 75 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 195 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 115 1
9111 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
PPF Group N.V. 17 1
EMMA Capital 6 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2740 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 966 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 672 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Маркировка - Marking 1235 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 1
Фотокамеры - ИК-фильтр - Инфракрасный отсекающий фильтр - Infrared cut-off filter 96 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
Terrasoft Creatio 99 1
Axelot WMS - Axelot YMS 69 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 219 1
Шеходанов Дмитрий 9 2
Гуцериев Михаил 112 1
Ляховец Дмитрий 2 1
Гуцериев Саид 12 1
Оксер Ольга 2 1
Декалин Ростислав 1 1
Сорокин Вадим 17 1
Беларусь - Белоруссия 6077 5
Россия - РФ - Российская федерация 158352 2
Беларусь - Минск 677 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 371 1
