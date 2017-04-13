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Техносила СервисТрейд Техношок

Техносила - СервисТрейд - Техношок


13.04.2017 «Техносила» в 2 раза ускорила формирование контента на сайте с SAP Hybris

«Техносила» завершила первый этап перехода на промышленную омниканальную платформу SAP Hybris

02.03.2017 «Ланит Омни» внедрила в «Техносиле» платформу для управления взаимоотношениями с клиентами RightWay

Компания «Ланит Омни» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила в компании «Техносила» инновационную платформу RightWay для управления взаимоотношениями с клиентами. Нов
14.12.2016 Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них

2016 г. сеть продажи электроники «М.Видео» включает в себя 382 магазинаОсенью в СМИ появилась информация, что близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль ещё одну сеть по продажам электроники – «Техносилу». Однако при этом сеть до сих пор официально не входит в состав группы.Участники сделкиФинансовая группа «Сафмар», ранее известная как группа «БИН», управляет активами семьи Гуцериевы
06.12.2016 «Техносила» улучшила клиентский сервис с помощью Naumen Contact Center

Крупнейший российский ритейлер «Техносила» завершил проект автоматизации контактного центра на базе программного решения Naumen Contact Center. Благодаря возможностям полнофункциональной платформы Naumen новый контакт-центр с
26.01.2016 Рост продаж в «Техносиле» по итогам «Киберпонедельника» составил 127%

Компания «Техносила», специализирующаяся на розничной торговле электроникой и бытовой техникой, объявил
14.12.2015 «Техносила» внедряет новую e-commerce платформу на основе SAP Hybris

Компания «Техносила» объявила о старте внедрения интегрированной омниканальной платформы для электронно
26.11.2015 «Техносила» установила интерактивные терминалы самообслуживания

СС), входящая в ГК «АйТи», приняла участие в реализации масштабного проекта трансформации компании «Техносила». Об этом CNews сообщили в «АйТи». В рамках программы трансформации «Техносилы» в о
20.01.2015 Онлайн продажи «Техносилы» в декабре 2014 г. увеличились в 2,5 раза

Компания «Техносила» сообщила результаты своей операционной деятельности в 4-ом квартале 2014 г. В дека
04.09.2014 «Техносила» и «Техношок» объединились

Компании «Техносила» и «Техношок», две сети розничной торговли электроникой и бытовой техники, объявили
26.02.2013 «Техносила» передала поддержку ИТ-инфраструктуры своих магазинов на аутсорсинг в Optima

общила о старте проекта по ИТ-аутсорсингу технической поддержки сети электроники и бытовой техники «Техносила». Исполнителем проекта является Optima Services — структурное подразделение группы

10.02.2011 «Техносилу» признали банкротом

Арбитражный суд Московской области признал банкротом ООО «Техносила» - управляющую компанию одноименной розничной сети. У компании насчитывается 11 кре
10.02.2011 Суд признал банкротом компанию «Техносила»

Арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «Техносила» (оператора одноименной сети магазинов электроники и бытовой техники), сообщает «Ин
24.06.2010 «Техносила» внедрила SAP CRM 7.0 Loyalty Management за 5 месяцев

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» и компания SAP объявили о завершении проекта по внедрению решения SAP CRM 7.0 Loya
25.12.2009 «Комстар» запустил продажи коробочного продукта «Стрим» в «Техносиле»

– Объединенные ТелеСистемы» заключил партнерское соглашение с сетью электроники и бытовой техники «Техносила». В рамках этого соглашения с 21 декабря 2009 г. во всех московских магазинах сети

25.12.2009 Zlock защитил «Техносилу» от утечек

and Control), сообщила об успешном внедрении системы защиты от утечек информации Zlock в компании «Техносила». Перед специалистами «Техносилы» была поставлена задача исследования рынка средств
09.04.2009 «Техносила» подключилась к RBK Money

Платежная система RBK Money и торговая сеть «Техносила» объявили о том, что заключили партнерское соглашение, благодаря которому оплатить покупку в интернет-магазине «Техносила» стало возможно всеми способами, доступными в RBK Mone
12.12.2008 «Техносила» откроет 10 гипермаркетов в регионах до конца года

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Техносила» планирует до конца 2008 г. ввести в эксплуатацию 10 гипермаркетов в различных реги
09.12.2008 «Уралсиб» застраховал товары «Техносилы» при перевозке в России

Страховая группа «Уралсиб» и компания «Техносила», российская сеть электроники и бытовой техники, заключили договор страхования, по

13.11.2008 «Техносила» управляет сетью магазинов на базе SAP for Retail

В сети магазинов бытовой техники и электроники «Техносила» внедрено и эффективно используется решение для управления деятельностью сети магаз
16.10.2008 «Техносила» открыла свои онлайн-магазины еще в четырех городах

Сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники «Техносила» с 9 по 13 октября открыла свои интернет-представительства в Ярославле, Ижевске, Че
15.10.2008 «Техносила» открыла 5 франчайзинговых магазинов в сентябре

Компания «Техносила» открыла в сентябре 5 новых франчайзинговых магазинов. В прошедшем месяце под бренд
03.10.2008 «Техносила» открыла 21 гипермаркет в Москве

Компания «Техносила» сообщила сегодня, 3 октября, об открытии нового гипермаркета электроники и бытовой
24.09.2008 «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Кургане

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Кургане, который расположился в ТЦ «ГиперСити». Магазин занял площадь более 3800 кв.м и стал крупнейшим гипермаркетом электроники и бытовой техники

26.08.2008 «Техносила» представила новую стратегию развития

Российская сеть электроники и бытовой техники «Техносила» представила новую стратегию развития. По оценкам представителей «Техносилы», до ко
19.08.2008 Выручка «Техносилы» за 1 полугодие выросла на 67%

За первые 6 месяцев 2008 г. оборот сети «Техносила» составил $851 млн, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.,

15.08.2008 «Техносила» открывает VIP-отделы

Торговая сеть «Техносила» объявила об открытии VIP-отделов в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. До конца 2008 г. к списку прибавятся Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону и Тюмень, а в 2009 г. – восемь г
07.08.2008 «Техносила» и «Росгосстрах» расширили программу страхования

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» и страховая компания «Росгосстрах» расширяют совместную партнерскую программу. Спе
09.07.2008 «Техносила» открыла франчайзинговый магазин в Приморском крае

Cеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла франчайзинговый магазин в Приморском крае, рядом с г. Владивосток. Магазин
03.07.2008 «Техносила» открыла 6 франчайзинговых магазинов в июне

Cеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла в июне 6 франчайзинговых магазинов. С новыми открытиями количество магазинов-франчайзи в сети увеличилось до 125 торговых франчайзинговых объектов. Первый франчайзинговый маг
25.06.2008 «Техносила» закрыла неформатный магазин сети в Москве

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила», продолжая свою программу закрытия неформатных магазинов, закрыла неформатный мага
18.06.2008 «Техносила» открыла два гипермаркета в Нижневартовске и Новокузнецке

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Нижневартовске и Новокузнецке. Инвестировав в открыти
29.05.2008 «Техносила-Инвест» выплатила 4-й купонный доход по облигациям серии 01

открытой подписке, 29 мая 2008 г. состоялась выплата четвертого купонного дохода по облигациям ООО «Техносила-Инвест». ООО «Техносила-Инвест» осуществило выплату купонного дохода владель
28.05.2008 «Техносила» открыла четыре гипермаркета

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Санкт-Петербурге, Майкопе, Серпухове и Новокуйбышевске. С открытием новых магазинов сеть «Техносила» увеличилась более чем на 8,5 тысяч кв. метров
24.04.2008 «Техносила» открыла первый гипермаркет в Магнитогорске

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в городе Магнитогорск. Магазин стал первым объекто
18.04.2008 «Техносила» открыла новые интернет-магазины в регионах

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла три новых интернет-магазина в Воронеже, Томске и Краснодаре. Затраты сети на открытие одного интернет-магазина составляют в среднем $10 тыс. - $15 тыс. Для сравнения, общие и
07.04.2008 Розница в Питере: магазины бытовой техники теснят "компьютерщиков"

ры", NB company, "Микробит") и отделы компьютерной техники в сетях бытовой электроники ("Калинка", "Техношок", "Телемакс" и др.). Они отличаются ценами, схемой работы с покупателями и месторасп
21.03.2008 «Техносила» открыла новый гипермаркет в Москве

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой 28-й гипермаркет в Москве. Новый магазин «Техносила» начал свою работу в ТЦ «Ясенево». С открытием нового гипермаркета сеть увеличилась на 3 тыс. кв. метров и бол
04.03.2008 «Техносила» планирует привлечь $200-300 млн. для развития сети

Компания "Техносила" планирует привлечь непубличные дополнительные заимствования в размере $200-300 млн, заявил президент и совладелец сети Вячеслав Зайцев, сообщает РБК. По его словам, компания может пр
29.02.2008 «Техносила» открыла 2-й гипермаркет в Набережных Челнах

Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новый гипермаркет в Татарстане. Гипермаркет стал вторым гипермаркетом сети
15.02.2008 «Техносила» откроет свой первый магазин в Магнитогорске

Торговая розничная сеть электроники и бытовой техники «Техносила» подписала очередной договор аренды на торговую площадь. Новый объект находится в г

Публикаций - 259, упоминаний - 383

Техносила и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10097 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8551 24
Apple Inc 11808 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11550 19
SAP SE 5183 18
МегаФон 8234 17
LG Electronics 3589 16
Intel Corporation 12020 15
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 525 15
Белый Ветер Цифровой 201 14
Sony 6515 14
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2490 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2019 12
Microsoft Corporation 24309 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1414 11
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 11
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 170 10
Philips 2044 10
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 64 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 8
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 54 8
HP Inc. 5652 8
HP Compaq Computer Corp 1916 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 7
Максима ГК - GMCS 357 7
Siemens AG - Siemens Group 2574 6
Rover - RoverComputers 414 6
Toshiba Corporation 2921 6
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 80 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 708 6
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 54 6
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 313 6
Canon 1387 5
Yandex - Яндекс 6799 5
Spirit DSP - Спирит Корп 464 5
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 426 5
Компьюлинк ГК - Compulink 438 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 5
1С-Рарус 869 5
SAP CIS - САП СНГ 854 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2150 102
Связной ГК 1361 41
Евросеть 1403 40
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 31
Белый Ветер 354 25
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 106 17
Юлмарт - Ulmart Holdings 185 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1210 16
Ланит - re:Store - Рестор 170 15
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 68 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 9
Dixis - Диксис 359 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 463 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1557 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 274 7
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 6
Спортмастер - Sportmaster 173 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 94 6
Цифроград 171 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 6
Рапида НКО - платежные система 145 6
PPF Group N.V. 17 6
EMMA Capital 6 6
Интеко 17 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6879 5
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 635 5
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 56 5
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 20 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 254 5
Сафмар - Европлан - Europlan 33 5
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 5
X5 Group - Перекрёсток 512 5
Почта России ПАО 2060 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 203 4
Седьмой Континент 64 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 186 4
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