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Яковлев Игорь


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1
08.08.2024 В России создан первый в мире тяжелый дрон с асинхронными двигателями 1
27.11.2013 3 декабря пройдет конференция «Видеоконференции: новое качество общения» 1
19.11.2013 Конференция CNews «Видеоконференции: новое качество общения» 1
07.10.2013 Конференция CNews: «ИКТ в здравоохранении: от модернизации к развитию» 1
27.08.2012 «ЛАН АТМсервис» займется обслуживанием банкоматов от Nautilus Hyosung на территории России 1
02.04.2009 МТС купила салоны связи «Эльдорадо» за $22,85 млн 1
17.09.2008 PPF Group предоставила кредит сети «Эльдорадо» 1
02.04.2008 Милиционеры вскрыли «Эльдорадо» 1
02.04.2008 В московском офисе "Эльдорадо" проводится обыск 1
05.03.2008 «Эльдорадо» продаст бизнес за налоги 1
05.03.2008 «Эльдорадо» подозревают в неуплате налогов 1
14.02.2008 «Эльдорадо» и «Техносила» получили гендиректоров в один день 1
14.02.2008 В «Эльдорадо» назначен гендиректор 2
09.10.2007 «М.Видео» выходит на IPO 1
24.09.2007 "Эльдорадо" выходит из России 1
24.10.2006 "Эльдорадо" возглавили американцы 1
14.04.2006 "Эльдорадо" намерена в 2006 г. увеличить оборот в РФ и Украине на 26,4% 2
07.06.2005 Новые хозяева затеяли революцию в "Эльдорадо" 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Яковлев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4048 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 2
Газпром телеком - Газпром связь 11 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13407 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Best Buy 216 1
Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
Microsoft Corporation 24925 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
АйТи - Ринтех 13 1
Совэлмаш 2 1
Delta Systems - Дельта-Системы НПП 9 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2553 13
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Альфа-Банк 1804 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Дмитровская областная больница 7 2
Мостовик НПО 8 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 305 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 429 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Северсталь ПАО - Severstal 512 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
PPF Group N.V. 17 1
Hyosung 9 1
Минобороны РФ - ГВКГ ФГБУ - Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ 4 1
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 1
Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 1
Микроген НПО 11 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Банана-Мама - Banana-Mama 12 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Mars Incorporated 16 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 149 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 181 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3044 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 102 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 156 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 89 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 210 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 112 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 512 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Ассоциация менеджеров 95 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69148 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12491 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1263 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10672 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8465 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1089 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8322 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3148 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22067 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13057 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2586 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13989 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1630 2
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 45 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2227 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14697 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10821 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7204 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16439 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 988 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 277 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1077 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5420 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 696 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 215 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3095 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9927 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 347 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 558 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 442 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1322 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 498 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Мухамеджанова Сабина 3 3
Горбунов Алексей 30 2
Макаров Станислав 117 2
Сенюк Надежда 33 2
Павлов Сергей 17 2
Герман Андрей 24 2
Сельков Андрей 15 2
Зайцев Вячеслав 11 2
Тотунова Елизавета 12 2
Вексин Алексей 13 2
Горбунов Илья 7 2
Новохатский Илья 6 2
Сиваков Юрий 9 2
Завьялов Николай 6 2
Байдин Сергей 6 2
Колюнов Дмитрий 5 2
Немченко Игорь 4 2
Солопов Константин 4 2
Кривой Анатолий 2 2
Ильяхинский Николай 4 2
Варакин Юрий 2 2
Кочетков Владислав 248 2
Терентьев Дмитрий 3 2
Хольный Сергей 2 2
Лобас Борис 2 2
Староверов Артём 2 2
Казанков Олег 2 2
Ларин Кирилл 5 1
Владимиров Андрей 18 1
Дегтерева Мария 28 1
Антонов Александр 77 1
Ершова Ольга 2 1
Меньшикова Лариса 1 1
Кашкаров Юрий 4 1
Еременко Юрий 3 1
Бурлуцкая Алла 3 1
Князев Александр 14 1
Васильев Сергей 51 1
Лебедев Георгий 55 1
Сулейманов Руслан 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 150583 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 5
Украина 7690 5
Казахстан - Республика 5682 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14289 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52723 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17996 3
Европа 24437 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 724 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1413 2
Европа Западная 1484 2
Европа Восточная 3110 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3126 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2840 1
США - Калифорния 4687 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1294 1
США - Миннесота - Миннеаполис 66 1
Южная Корея - Республика 6751 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1350 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1904 1
Германия - Федеративная Республика 12812 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 208 1
Польша - Республика 1988 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1005 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 148 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 746 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1291 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Россия - ПФО - Самарская область 1390 1
Россия - ПФО - Саратовская область 767 1
Россия - ПФО - Пензенская область 612 1
Россия - ЦФО - Костромская область 422 1
Россия - ЦФО - Брянская область 366 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 868 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25015 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5703 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2012 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6197 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10279 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16844 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6902 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4794 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11356 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2920 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7134 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5080 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1202 2
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 409 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 499 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2183 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9193 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2592 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1737 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8025 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1678 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1226 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 67 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 196 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1369 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 965 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5793 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4178 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 363 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 880 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 3
Forrester Research 825 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370021, в очереди разбора - 748379.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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