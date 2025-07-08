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Яковлев Игорь
УПОМИНАНИЯ
Яковлев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 1
|Microsoft Windows 2000 8665 1
|Мухамеджанова Сабина 3 3
|Горбунов Алексей 30 2
|Макаров Станислав 117 2
|Сенюк Надежда 33 2
|Павлов Сергей 17 2
|Герман Андрей 24 2
|Сельков Андрей 15 2
|Зайцев Вячеслав 11 2
|Тотунова Елизавета 12 2
|Вексин Алексей 13 2
|Горбунов Илья 7 2
|Новохатский Илья 6 2
|Сиваков Юрий 9 2
|Завьялов Николай 6 2
|Байдин Сергей 6 2
|Колюнов Дмитрий 5 2
|Немченко Игорь 4 2
|Солопов Константин 4 2
|Кривой Анатолий 2 2
|Ильяхинский Николай 4 2
|Варакин Юрий 2 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Терентьев Дмитрий 3 2
|Хольный Сергей 2 2
|Лобас Борис 2 2
|Староверов Артём 2 2
|Казанков Олег 2 2
|Ларин Кирилл 5 1
|Владимиров Андрей 18 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Антонов Александр 77 1
|Ершова Ольга 2 1
|Меньшикова Лариса 1 1
|Кашкаров Юрий 4 1
|Еременко Юрий 3 1
|Бурлуцкая Алла 3 1
|Князев Александр 14 1
|Васильев Сергей 51 1
|Лебедев Георгий 55 1
|Сулейманов Руслан 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 5
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 880 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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