«Телта», основанная в 1941 году, поставляет специальные, промышленные, полевые телефонные аппараты, коммутационное и измерительное оборудование. Продукция производится на двух заводах — в Перми и Москве. В число заказчиков компании входят силовые ведомства (МВД, ФСИН), погранвойска, военно-морской флот и пр.