Получите все материалы CNews по ключевому слову
Телта ПТЗ Пермский телефонный завод
«Телта», основанная в 1941 году, поставляет специальные, промышленные, полевые телефонные аппараты, коммутационное и измерительное оборудование. Продукция производится на двух заводах — в Перми и Москве. В число заказчиков компании входят силовые ведомства (МВД, ФСИН), погранвойска, военно-морской флот и пр.
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1
|25.07.2023
|Арестовано руководство российского телеком-завода 7
|15.06.2021
|Российская неделя высоких технологий - 2021 2
|14.05.2021
|Российская неделя высоких технологий – 2021 2
|20.03.2019
|В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 1
|25.04.2017
|Связь-2017 2
|03.04.2017
|25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
|10.07.2008
|Министр Щеголев начал осмотр хозяйства 1
|11.11.2003
|Воронеж готовится к внедрению ЕТК 1
|30.09.2003
|Новосибирск модернизирует таксофоны 1
|27.02.2003
|В Мурманской области установлены спутниковые таксофоны 2
|03.12.2002
|В Воронеже и области активно развивается таксофонное хозяйство 1
|20.06.2000
|ГУП УЭС "Таттелеком" и Казанская ГТС учредили ООО "Таксофон" 2
Телта ПТЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпова Анна 4 1
|Давыдов Александр 50 1
|Антонюк Борис 69 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Гришина Елена 3 1
|Высоков Алексей 4 1
|Морозов Игорь 48 1
|Данцев Олег 3 1
|Бутенко Валерий 13 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 227 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.