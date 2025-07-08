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Телта ПТЗ Пермский телефонный завод


«Телта», основанная в 1941 году, поставляет специальные, промышленные, полевые телефонные аппараты, коммутационное и измерительное оборудование. Продукция производится на двух заводах — в Перми и Москве. В число заказчиков компании входят силовые ведомства (МВД, ФСИН), погранвойска, военно-морской флот и пр. 

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1
25.07.2023 Арестовано руководство российского телеком-завода 7
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2
20.03.2019 В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji 1
25.04.2017 Связь-2017 2
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
10.07.2008 Министр Щеголев начал осмотр хозяйства 1
11.11.2003 Воронеж готовится к внедрению ЕТК 1
30.09.2003 Новосибирск модернизирует таксофоны 1
27.02.2003 В Мурманской области установлены спутниковые таксофоны 2
03.12.2002 В Воронеже и области активно развивается таксофонное хозяйство 1
20.06.2000 ГУП УЭС "Таттелеком" и Казанская ГТС учредили ООО "Таксофон" 2

Публикаций - 13, упоминаний - 24

Телта ПТЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 4
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 4
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 50 4
Супертел 18 4
Элтекс Коммуникации 21 4
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 2
3CX 13 2
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 24 2
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 214 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
HTC Corporation 1501 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
Fanvil - Фанвил 9 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 138 2
Радиан ТД 13 2
Радиал 4 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 12 2
Eltex - Предприятие Элтекс 165 2
Эликс-Кабель 9 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 129 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
РИО НТЦ - Радиофотоники и Интегральной Оптики 2 2
Симанитрон-Электроника НПП 2 2
Старлинк НПП ТД 2 2
Белтелекабаль СЗАО 2 2
Микроволновая Электроника 3 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning CIS - Корнинг СНГ 2 2
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 17 2
Минсккабель - Минский кабельный завод - МКЗ - Инфокабель 2 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3261 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 58 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 1
СИНХ - Таттелеком 210 1
Мобител 66 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Санкт-Петербургские таксофоны, СПТ - Национальная таксофонная сеть 24 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 4
Газпром ПАО 1376 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 365 2
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 60 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 51 2
Снабремсервис - СРС 2 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Ростех - КРЭТ - Авиаприбор-холдинг 3 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
Heidelberg 10 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3164 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12195 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3044 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3445 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5089 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2844 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
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Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
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