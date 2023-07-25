Арестовано руководство российского телеком-завода

По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере арестованы два руководителя и совладелец пермского телефонного завода «Телта». По одной из версий завод поставлял госведомствам китайские комплектующие под видом российских.



Уголовное дело

В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере арестовано руководство ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"». Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гендиректору компании Алексею Высокову и главному бухгалтеру Елене Гришиной. Также в СИЗО попал бывший руководитель и совладелец предприятия Игорь Морозов. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Уголовное дело изначально было возбуждено Следственным комитетом России в отношении неустановленного круга лиц.

Версии обвинения

В отрасли выдвигают две версии, согласно которым претензии к руководителям завода могли возникнуть из-за исполнения государственных контрактов на поставку средств связи. Их приводит «Коммерсант». Согласно первой, фигуранты дела якобы могли разработать и реализовать схему, по которой изделия отгружались заказчикам по завышенным ценам.

По другой версии претензии силовиков связаны с программами по импортозамещению. «С 2014 г. они привлекали федеральные средства на модернизацию спецсвязи, но в итоге среди комплектующих телефонов были найдены образцы китайского производства», — утверждает один из источников издания.

Фото: сайт завода «Телта» Руководство пермского завода «Телта» обвиняют в махинациях с государственными контрактами на поставку средств связи

В июле 2023 г. CNews писал о деле бывшего гендиректора «Воентелекома» Александра Давыдова. По версии следствия, в 2013-2015 гг. вместо российской продукции «Воентелеком» тоже поставлял военным дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Разработанный «Воентелекомом» якобы отечественный продукт «Маршрутизатор программный мультипротокольный» был поставлен в Минобороны в количестве около 1,1 тыс. штук, но российскими в них, по данным следствия, являются только модули диагностики и ПО «Эмзиор».



Реакция обвиняемых

О позиции фигурантов дела относительно претензий следствия пока ничего не известно. Данных о поступлении жалоб на решения об избрании меры пресечения на сайте Московского городского суда не содержится.

Завод «Телта»

История ПТЗ «Телта», как указано на его официальном сайте, началась 9 августа 1941 г. В тот день в Пермь прибыли специалисты и оборудование электромеханического завода, эвакуированного из Ленинграда, а в следующем месяце уже была выпущена первая партия телефонных аппаратов. От производства полевых телефонных аппаратов в деревянных корпусах с фоническим вызовом завод поэтапно перешел к выпуску сложных телефонных устройств, выполняемых на специализированных интегральных схемах.

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Из выпускаемой продукции на сайте «Телта» перечислена техника карточной тематики: универсальный таксофон ТМГС-15280, таксофон местной (городской) связи ТГС-15360, устройство предпродажной проверки дебетных карт, выносной программирующий модуль, аппаратура защиты таксофона от несанкционированного подключения к услугам таксофонов, оборудование дистанционного управления и контроля таксофонов и пр.

В 2022 г. завод сообщил, что освоил производство зарядных станций для автомобилей. Выпускает продукцию на двух площадках — в Перми и Москве. Последние пять лет предприятие не раскрывает финансовые показатели. Издание отмечает, что 100% его акций принадлежит московской структуре ООО «УК "Центр"», единственным владельцем которого числится Анна Карпова. По данным «Коммерсанта», это супруга бывшего гендиректора, основного владельца «Телты» и одного из фигурантов дела о мошенничестве Игоря Морозова. Сам Морозов, помимо прочего, занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости в Перми и Москве.

Согласно открытым данным, ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» поставлял продукцию Министерству обороны и гражданским органам исполнительной власти. Так, по информации сервиса «Электронное правосудие», военному ведомству «Телта» поставляла телефонные аппараты «Престиж», которые предназначены для подключения к сетям спецсвязи. В прошлом году Минобороны направило четыре иска в Арбитражный суд Москвы о взыскании неустойки за срыв срока исполнения контракта. В большей части случаев в удовлетворении требований было отказано.