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Давыдов Александр
СОБЫТИЯ
|18.07.2023
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Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома»
риятиям Минобороны, а также отвечает за компьютерные классы в 73 военных вузах. По данным следствия Александр Давыдов и его советник Дмитрий Семилетов, а также первый замгендиректора АО «Военте
|26.12.2017
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Глава «Воентелекома» арестован ФСБ
Арестован директор «Воентелекома» Гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ). В начале декабря 2017 г. Ф
|15.08.2017
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Александр Давыдов: Интеллект должен конвертироваться внутри страны
– Характерная черта институтов генеральных конструкторов и технологов — ставка на личности. Александр Евгеньевич, чем, на ваш взгляд, обусловлен такой подход?Александр Давыдов: Возрождением принципов единоначалия и персональной ответственности, которые успешно срабатывали в советскую эпоху, но были утрачены в начале 90-х, в результате чего многие об
|09.12.2016
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Александр Давыдов: С крупными компаниями можно конкурировать, если иметь достаточно упорства
CNews: Каким вы увидели переход от плановой экономики к рыночной? Когда вы поняли, что компьютеры – это бизнес? Александр Давыдов: Для меня рынок ИТ начался в годы перестройки – я тогда занимался «подработкой»: писал программное обеспечение для расчета труда и зарплат. Затем появились первые центры научн
|24.04.2006
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Александр Давыдов: за суверенитет надо платить
CNews: Как вы оцениваете состояние отечественного ИТ-рынка на сегодняшний день? Александр Давыдов: Российский рынок ПО меняет структуру вместе с бизнесом наших клиентов. Становятся популярны системы Service Desk, CRM-решения, системы документооборота. Это говорит о том, чт
|11.03.2005
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Александр Давыдов: Несмотря на невнимание властей Екатеринбург, будет стремиться стать ИТ-регионом
приоритетных для развития сети технопарков: Новосибирск, Нижний Новгород и Подмосковье. А что делать компаниям из других регионов? Свои размышления на эту тему на примере Екатеринбурга изложил CNews Александр Давыдов, генеральный директор компании Naumen. Он предлагает сооздание «виртуальных технопарков», без размещения компаний под одной крышей, в которых будет развиваться кластер компани
|06.10.2003
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Александр Давыдов: Основной спрос на документооборот в России еще впереди
к сертификации. CNews.ru: Есть ощущение, что в последнее время о системах документооборота стали меньше говорить на рынке. В основном, ведутся дискуссии о ERP- и CRM-системах. Вы не согласны с этим? Александр Давыдов: Актуальность систем документооборота не исчезла. Про них стали меньше говорить из-за того, что их границы стали более размыты, а функции уже не так четко определены. «Классич
|27.01.2003
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Open Source - это джунгли, но каждый имеет шанс стать известным и богатым
одных кодов (Open Source). Каковы могут быть выгоды для российских разработчиков в случае, если они сделают ставку на это направление? Риск в этом бизнесе пока выше, чем в сегменте закрытых программ. Александр Давыдов: Выгоды разработчиков — их разработку могут заметить и о ней узнает широкий круг партнеров и заказчиков. Open Source — это джунгли, есть большой риск, но каждый новы
Давыдов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Тамодин Николай 49 16
|Савицкий Олег 11 8
|Семилетов Дмитрий 7 7
|Побежимов Сергей 9 7
|Путин Владимир 3454 7
|Шойгу Сергей 92 6
|Жилков Евгений 6 5
|Старовойтов Денис 5 4
|Якунин Александр 50 4
|Давыдова Ольга 4 3
|Смирнов Павел 48 3
|Ильина Татьяна 3 3
|Щербаков Андрей 9 2
|Морозов Игорь 59 2
|Высоков Алексей 5 2
|Сафронов Иван 3 2
|Гришина Елена 4 2
|Борисов Юрий 122 2
|Никитин Андрей 64 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Казак Максим 162 1
|Коновалов Александр 14 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Новиков Владимир 36 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Давыдов Евгений 3 1
|Куликов Сергей 37 1
|Белова Светлана 12 1
|Полихрониди Георгий 16 1
|Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
|Захаров Денис 3 1
|Смирнов Олег 16 1
|Артамонов Александр 4 1
|Лантух Владислав 21 1
|Макаров Вадим 28 1
|Чернов Андрей 4 1
|Мардер Наум 116 1
|Ильина Мария 9 1
|Железняков Александр 3 1
|Милованцев Дмитрий 110 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
|Gartner - Гартнер 3658 1
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