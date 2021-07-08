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Давыдов Александр


08.07.2021 Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 1
23.12.2020 Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом 1
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 1
25.10.2018 В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда 2
13.09.2018 «Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны 2
24.05.2018 Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома» 3
26.03.2018 Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения 1
30.01.2018 Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов 2
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
26.12.2017 Глава «Воентелекома» арестован ФСБ 5
05.12.2017 В «Воентелекоме» обыски и аресты 3
23.08.2017 Сбербанк и Воентелеком будут сотрудничать в сфере сетевых технологий и кибербезопасности 2
15.08.2017 Александр Давыдов: Интеллект должен конвертироваться внутри страны 17
18.07.2017 «Воентелеком» стал участником цифровизации промышленности в масштабах ЕАЭС 1
26.04.2017 Гендиректор «Воентелекома» вошел в состав руководителей приоритетных технологических направлений 1
01.03.2017 «Воентелеком» открыл еще одну компанию под своим брендом 1
08.02.2017 «Воентелеком» готовится передать связь в военных городках традиционным операторам 1
09.12.2016 Александр Давыдов: С крупными компаниями можно конкурировать, если иметь достаточно упорства 17
02.09.2016 Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия 20
25.07.2016 «Ростелеком» обеспечит связь для Екатеринбургской таможни 1
07.07.2016 Воентелеком: Разве станет частный инвестор инвестировать в непрогнозируемое завтра? 12
24.07.2015 Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела 17
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии 1
26.01.2015 Naumen инвестировала в разработку лазерного измерительного комплекса для тяжелой промышленности 2
02.10.2014 «ОПК» и «Воентелеком» совместно будут развивать телекоммуникационные технологии 1
01.07.2014 Военная прокуратура: «Золотые парашюты» в «Воентелекоме» были мошенничеством 2
18.06.2014 Оператор Минобороны РФ попал под санкции США 1
25.09.2013 У Минобороны РФ может появиться единственный подрядчик в ИТ и связи 2
24.09.2013 Бывший глава «Воентелекома» и «Ниеншанца» задержан за хищение 700 млн руб. у Минобороны 1
06.08.2013 Состоялось годовое общее собрание акционеров «Основы Телеком» 1
17.06.2013 Минобороны рискует остаться без связи 2
06.03.2013 Путин объявил о создании фонда для интернет-стартапов на 6 млрд рублей 1
13.02.2013 Новый гендиректор «Воентелекома» выступил с публичным заявлением 2
12.02.2013 Оператор Минобороны сменил гендиректора 3
22.08.2008 В России появилась бесплатная ERP 1
27.11.2007 Как делать деньги на Open Source? 1

Публикаций - 36, упоминаний - 133

Давыдов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Воентелеком 134 20
Cisco Systems 2069 4
Центел - Центральный телеграф 165 3
Ростех Технодинамика 23 3
Ростех Радиозавод 15 3
Edelweiss - Эдельвейс 29 3
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 3
Naumen - Наумен 344 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Yandex - Яндекс 4106 2
Huawei 2736 2
Ниеншанц 45 2
Микротест 178 2
Box inc - box.com - box.net 77 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 28 1
Парус 206 1
Supermicro 65 1
Brocade Communications Systems 144 1
Juniper Networks 168 1
Ростелеком - Екатеринбургский филиал 24 1
Varonis Systems 20 1
Фабрикан - Fabrikant 31 1
Salesforce.com 275 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 735 1
СКБ Контур 416 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
GitHub 412 1
ZTE Corporation 552 1
3799 1
HP Inc. 2956 1
Softline - Софтлайн 1481 1
Intel Corporation 4221 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Dell EMC 2425 1
Dr.Web - Доктор Веб 980 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Урал Соликамский Завод 4 3
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Роснефть НК 367 1
Инвитро - Invitro 35 1
Aviasales - Jetradar 47 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 10
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Савёловский районный суд города Москвы 5 4
Арбитражный суд города Москвы 340 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 2
Мещанский районный суд города Москвы 9 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Президент Российской Федерации 1443 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Правительство РФ 2209 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 154 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 392 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Microsoft Exchange 685 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Java - Язык программирования 1185 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Office 365 769 1
Naumen Service Desk 104 1
Naumen Contact Center 71 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 180 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 832 1
Microsoft Azure AD Premium 13 1
IBM PC DOS 19 1
Varonis DatAdvantage 4 1
Тамодин Николай 45 8
Побежимов Сергей 9 7
Савицкий Олег 6 5
Семилетов Дмитрий 5 5
Жилков Евгений 6 5
Старовойтов Денис 5 4
Давыдова Ольга 3 3
Смирнов Павел 35 3
Шойгу Сергей 59 2
Щербаков Андрей 7 2
Якунин Александр 43 1
Захаров Денис 1 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 11 1
Смирнов Олег 11 1
Макаров Вадим 25 1
Чернов Андрей 2 1
Мардер Наум 100 1
Железняков Александр 1 1
Ильина Татьяна 1 1
Оглоблин Александр 2 1
Нечаев Андрей 21 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Мантуров Денис 56 1
Борисов Юрий 91 1
Касперский Евгений 220 1
Волож Аркадий 181 1
Махонов Александр 29 1
Путин Владимир 1831 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 5
Россия - Калининградская область 544 3
Россия - Мытищи 85 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Япония 2827 2
Россия - Тамбовская область 324 2
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Россия - Новоуральск 13 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - Рыбинск 47 1
Европа 3798 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - Челябинская область 665 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Северная Америка 1420 1
Саудовская Аравия - Королевство 280 1
Евразия 161 1
Украина 3417 1
Чехия - Чешская Республика 504 1
Россия - Владивосток 868 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Америка 467 1
Россия - Свердловская область 811 1
Финляндия - Финляндская Республика 825 1
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Беларусь - Белоруссия 2104 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Известия ИД 59 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Фонтанка 13 1
CNews Analytics 1992 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 3
Juniper Research 279 2
Ростех ЦНИИТОЧМАШ - Центральный НИИ точного машиностроения 3 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
Docflow 61 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
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