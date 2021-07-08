Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Давыдов Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 133
Давыдов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тамодин Николай 45 8
|Побежимов Сергей 9 7
|Савицкий Олег 6 5
|Семилетов Дмитрий 5 5
|Жилков Евгений 6 5
|Старовойтов Денис 5 4
|Давыдова Ольга 3 3
|Смирнов Павел 35 3
|Шойгу Сергей 59 2
|Щербаков Андрей 7 2
|Якунин Александр 43 1
|Захаров Денис 1 1
|Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 11 1
|Смирнов Олег 11 1
|Макаров Вадим 25 1
|Чернов Андрей 2 1
|Мардер Наум 100 1
|Железняков Александр 1 1
|Ильина Татьяна 1 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Нечаев Андрей 21 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
|Мантуров Денис 56 1
|Борисов Юрий 91 1
|Касперский Евгений 220 1
|Волож Аркадий 181 1
|Махонов Александр 29 1
|Путин Владимир 1831 1
|CNews Analytics 1992 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 3
|Juniper Research 279 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru