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Давыдов Александр

СОБЫТИЯ


18.07.2023 Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома»

риятиям Минобороны, а также отвечает за компьютерные классы в 73 военных вузах. По данным следствия Александр Давыдов и его советник Дмитрий Семилетов, а также первый замгендиректора АО «Военте
26.12.2017 Глава «Воентелекома» арестован ФСБ

Арестован директор «Воентелекома» Гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ). В начале декабря 2017 г. Ф
15.08.2017 Александр Давыдов: Интеллект должен конвертироваться внутри страны

– Характерная черта институтов генеральных конструкторов и технологов — ставка на личности. Александр Евгеньевич, чем, на ваш взгляд, обусловлен такой подход?Александр Давыдов: Возрождением принципов единоначалия и персональной ответственности, которые успешно срабатывали в советскую эпоху, но были утрачены в начале 90-х, в результате чего многие об
09.12.2016 Александр Давыдов: С крупными компаниями можно конкурировать, если иметь достаточно упорства

CNews: Каким вы увидели переход от плановой экономики к рыночной? Когда вы поняли, что компьютеры – это бизнес? Александр Давыдов: Для меня рынок ИТ начался в годы перестройки – я тогда занимался «подработкой»: писал программное обеспечение для расчета труда и зарплат. Затем появились первые центры научн
24.04.2006 Александр Давыдов: за суверенитет надо платить

CNews: Как вы оцениваете состояние отечественного ИТ-рынка на сегодняшний день? Александр Давыдов: Российский рынок ПО меняет структуру вместе с бизнесом наших клиентов. Становятся популярны системы Service Desk, CRM-решения, системы документооборота. Это говорит о том, чт
11.03.2005 Александр Давыдов: Несмотря на невнимание властей Екатеринбург, будет стремиться стать ИТ-регионом

приоритетных для развития сети технопарков: Новосибирск, Нижний Новгород и Подмосковье. А что делать компаниям из других регионов? Свои размышления на эту тему на примере Екатеринбурга изложил CNews Александр Давыдов, генеральный директор компании Naumen. Он предлагает сооздание «виртуальных технопарков», без размещения компаний под одной крышей, в которых будет развиваться кластер компани
06.10.2003 Александр Давыдов: Основной спрос на документооборот в России еще впереди

к сертификации. CNews.ru: Есть ощущение, что в последнее время о системах документооборота стали меньше говорить на рынке. В основном, ведутся дискуссии о ERP- и CRM-системах. Вы не согласны с этим? Александр Давыдов: Актуальность систем документооборота не исчезла. Про них стали меньше говорить из-за того, что их границы стали более размыты, а функции уже не так четко определены. «Классич
27.01.2003 Open Source - это джунгли, но каждый имеет шанс стать известным и богатым

одных кодов (Open Source). Каковы могут быть выгоды для российских разработчиков в случае, если они сделают ставку на это направление? Риск в этом бизнесе пока выше, чем в сегменте закрытых программ. Александр Давыдов: Выгоды разработчиков — их разработку могут заметить и о ней узнает широкий круг партнеров и заказчиков. Open Source — это джунгли, есть большой риск, но каждый новы

Публикаций - 54, упоминаний - 66

Давыдов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 34
Naumen - Наумен 752 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 5
Microsoft Corporation 25775 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 5
Cisco Systems 5372 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 4
Supermicro 135 4
Ниеншанц 124 3
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 3
Ростех - Радиозавод 70 3
Edelweiss - Эдельвейс 71 3
Системы документооборота 522 3
Ростелеком 10948 3
Микротест 284 3
Газинформсервис - ГИС 496 2
АйКомИнвест 22 2
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 15 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 2
Основа Телеком 71 1
ДиалогНаука 271 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Роскосмос - РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 10 1
Dell Systems - Деловые системы 53 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
Varonis Systems 42 1
SWsoft - Standard & Western Software 49 1
Открытые технологии 732 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 1
Технологии Будущего 169 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 54 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
Урал Соликамский Завод 4 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Alpari - Альпари 67 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Инвитро - Invitro 84 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство РФ - Департамент правительственной информации - ДПИ 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
OSI - Open Source Initiative 80 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 7
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ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 634 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Naumen DMS - NauDoc 43 3
Microsoft Windows 16882 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Linux OS 11533 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Apache OpenOffice 490 2
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 64 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Perl - Язык программирования 155 1
IBM PC DOS 42 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
Varonis DatAdvantage - Varonis Data Classification Framework 5 1
Naumen NauPhone - Naumen SoftPhone - Naumen WebPhone 17 1
Naumen Inventory 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 1
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 1
Mandriva Linux 87 1
Jorg Janke - Compiere ERP 5 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
Naumen Telecom 8 1
Газинформсервис - Ankey IDM 44 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 26 1
СКБ Контур - Контур.Зарплата - Учет труда и заработной платы - АМБа 6 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Ред Софт - Ред Адм 145 1
Intel Classmate PC - Eduwise 45 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - Scientific Linux - SL 8 1
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Тамодин Николай 49 16
Савицкий Олег 11 8
Семилетов Дмитрий 7 7
Побежимов Сергей 9 7
Путин Владимир 3454 7
Шойгу Сергей 92 6
Жилков Евгений 6 5
Старовойтов Денис 5 4
Якунин Александр 50 4
Давыдова Ольга 4 3
Смирнов Павел 48 3
Ильина Татьяна 3 3
Щербаков Андрей 9 2
Морозов Игорь 59 2
Высоков Алексей 5 2
Сафронов Иван 3 2
Гришина Елена 4 2
Борисов Юрий 122 2
Никитин Андрей 64 1
Сердюков Анатолий 84 1
Казак Максим 162 1
Коновалов Александр 14 1
Оглоблин Александр 2 1
Новиков Владимир 36 1
Юсуфов Виталий 26 1
Давыдов Евгений 3 1
Куликов Сергей 37 1
Белова Светлана 12 1
Полихрониди Георгий 16 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
Захаров Денис 3 1
Смирнов Олег 16 1
Артамонов Александр 4 1
Лантух Владислав 21 1
Макаров Вадим 28 1
Чернов Андрей 4 1
Мардер Наум 116 1
Ильина Мария 9 1
Железняков Александр 3 1
Милованцев Дмитрий 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 4
Европа 24964 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Япония 13807 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Украина 7928 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 165 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 30 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 96 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 60 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 83 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 1
Россия - УФО - Свердловская область - Ирбит 11 1
Россия - УФО - Свердловская область - Алапаевск 11 1
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Америка - Американский регион 2206 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Образование в России 2893 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Известия ИД 770 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Главбух 13 1
Фонтанка 39 1
Federal Register 7 1
NEWSru.com 229 1
CNews Журнал 167 1
РИА Новости 1033 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
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УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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