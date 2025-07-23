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Смирнов Олег


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 ИТ-холдинг Fplus перешел на «Контур.Толк» 1
26.09.2024 Fplus завершила миграцию аналитического хранилища на российское решение компании TData 1
01.08.2024 ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne 1
22.03.2021 Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют 2
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
17.06.2019 ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией 1
23.08.2017 Сбербанк и Воентелеком будут сотрудничать в сфере сетевых технологий и кибербезопасности 2
15.03.2016 Maykor-GMCS будет использовать в своих проектах решения Softpoint 1
05.02.2013 Клиенты «Среднерусского банка Сбербанка» могут совершать все операции с драгметаллами в «Сбербанке ОнЛ@йн» 1
28.11.2012 «ИнтерПочта» выбрала защиту «Лаборатории Касперского» 1
12.09.2012 Клиенты «Среднерусского банка Сбербанка» теперь могут совершать операции с драгметаллами в «Сбербанк ОнЛ@йн» 1
17.08.2012 «Среднерусский банк Сбербанка» выдал миллионную зарплатную карту 1
14.10.2011 «Нефтекамский автозавод» выбрал «Компас-3D» для перехода к трехмерному проектированию 1
19.11.2004 14 декабря состоится IT-конференция "Бизнес со знаком +" 1
11.11.2004 14 декабря состоится конференция "Бизнес со знаком +" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Смирнов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 687 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8979 2
Крок - Croc 1788 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1664 2
SAP SE 5356 2
IBM - International Business Machines Corp 9487 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 311 2
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 442 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 217 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5092 1
Softline - Софтлайн 3051 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 222 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 412 1
Biocad - Биокад 82 1
Eaton - Tripp Lite 15 1
SoftPoint - Кластерные технологии Софтпоинт 11 1
Maykor GMCS 44 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
Broadcom - VMware - Greenplum 115 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 163 1
Ростелеком - TData - ТДата 40 1
Комплит - Complete 102 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7787 5
Ингосстрах СПАО 440 3
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 2
РЖД - Российские железные дороги 1953 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 823 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 2
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 13 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 1
МКБ - Московский кредитный банк 592 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 500 1
Аэроклуб 21 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 212 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2564 1
Столичные аптеки 11 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 528 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 154 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 345 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 438 1
Ак Барс Банк 274 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 98 1
Stada 25 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Boeing 1014 1
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5045 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4549 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1947 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5624 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29751 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54164 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21417 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8225 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11898 2
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 69 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4201 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1053 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1542 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22150 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6553 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15778 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30953 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13176 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4440 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12015 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1370 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10725 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12520 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5953 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2573 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16437 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7167 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3040 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 894 1
Cyber Trap 2 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1836 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4705 1
Оцифровка - Digitization 4763 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5898 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2579 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14072 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7592 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21352 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1189 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 805 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1690 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 220 1
CoinCheck 10 1
Аскон - Лоцман:PLM 88 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 292 1
Аскон Компас-График 37 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 608 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4833 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.Warehouse 15 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 15 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 51 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.ClusterManager 9 1
Шлыков Алексей 45 2
Гликман Феликс 16 2
Македонский Сергей 47 2
Дубинский Андрей 4 2
Ландиа Александр 2 2
Галушкин Олег 182 1
Путин Сергей 63 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 49 1
Чулков Валерий 32 1
Арефьев Андрей 57 1
Пьянченко Андрей 5 1
Матюхин Денис 7 1
Комаров Валерий 5 1
Минасян Георгий 5 1
Амирах Андрей 1 1
Папура Михаил 6 1
Шубин Иван 9 1
Барашов Андрей 3 1
Антонов Андрей 21 1
Колесников Юрий 10 1
Давыдов Александр 50 1
Стыщенко Иван 5 1
Суровец Дмитрий 90 1
Шеховцов Юрий 34 1
Натрусов Артем 296 1
Чаркин Евгений 300 1
Абакумов Евгений 208 1
Клепиков Алексей 119 1
Кучугин Илья 42 1
Соколовский Александр 40 1
Беляев Владислав 91 1
Почкаев Евгений 9 1
Морозов Иван 5 1
Будылин Дмитрий 1 1
Курочкин Александр 11 1
Урбанский Владимир 29 1
Калиновский Богдан 8 1
Михайлов Георгий 9 1
Чибисов Дмитрий 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44591 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14314 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1638 1
Европа Восточная 3111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7834 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49787 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6018 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3044 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14411 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5649 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1007 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5234 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2601 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
Черкизон - Черкизовский рынок 162 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4127 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 328 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1308 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1256 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53301 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6212 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 923 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6696 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 984 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1144 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 859 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 883 1
Металлы - Платина - Platinum 473 1
Металлы - Серебро - Silver 780 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 197 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3607 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 602 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Аудит - аудиторский услуги 2878 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3047 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7535 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2221 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1996 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7110 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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