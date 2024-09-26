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Fplus завершила миграцию аналитического хранилища на российское решение компании TData

России ИТ-холдинг Fplus завершил проект по миграции цифровой аналитической платформы с open source-сборки Greenplum на RT.Warehouse — отечественную СУБД, входящую в состав платформы управления данными разработчика TData. С помощью нового решения команда Fplus выстроила процессы производственной аналитики и будет накапливать данные для работы систем искусственного интеллекта, чтобы повышать эффективность бизнеса, в том числе за счет развития data-driven-культуры.

При выборе программного обеспечения для проекта эксперты Fplus оценивали различные критерии, включая стоимость владения (TCO) и возможность технической поддержки, а также функциональные характеристики в части управления и масштабирования кластера, мониторинга его состояния. В результате было принято решение использовать RT.Warehouse.

Команда TData в сжатые сроки подготовила кастомную сборку дистрибутива RT.Warehouse на основе требований Fplus и провела миграцию с open source-сборки Greenplum, на которой была построена пилотная версия хранилища. Разработчик также помог создать первичную конфигурацию кластера, настроить его для эффективной работы и предоставил инструмент для администрирования, управления и мониторинга аналитического хранилища данных RT.ClusterManager.

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Олег Смирнов, директор департамента информационных технологий ИТ-холдинга Fplus, сказал: «Мы своевременно оптимизируем работу с бизнес-данными, которые используют наши коллеги. Благодаря сотрудничеству с TData мы переходим на импортонезависимое решение и получаем структурированную витрину данных из наших информационных систем, контролируем их качество и управляем их доступностью для пользователей. Например, уже сейчас реализованы информационные панели, отображающие в оперативном режиме показатели эффективности операционной деятельности. Использование платформы заметно сокращает сроки предоставления заказчикам данных и существенно расширяет возможности для анализа».

Станислав Лазуков, генеральный директор TData, отметил: «Решение о создании корпоративного хранилища данных Fplus на базе отечественной СУБД RT.Warehouse — ключевой шаг в обеспечении технологического суверенитета ИТ-холдинга и решении задач импортозамещения. Выбор RT.Warehouse для реализации проекта коллегами из Fplus подчеркивает его зрелость, востребованность на российском рынке и функциональность, не уступающую аналогам».

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