Росстат является оператором двух государственных информационных систем: Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ЦАП) и информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата. Эти системы являются основой Национальной системы управления данными и играют важную роль в предоставлении оперативной и качественной статистической информации для государственных нужд.