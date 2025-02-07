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Росстат ГИС ЦАП Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных


Росстат является оператором двух государственных информационных систем: Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ЦАП) и информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата. Эти системы являются основой Национальной системы управления данными и играют важную роль в предоставлении оперативной и качественной статистической информации для государственных нужд.


07.02.2025 Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций 1
22.10.2024 «БФТ-Холдинг» обеспечил организации Росстата централизованной системой управления имуществом 1
26.09.2024 Fplus завершила миграцию аналитического хранилища на российское решение компании TData 1
01.08.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2024 года 1
15.03.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на цифровизацию органов госвласти 1
15.01.2024 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа» 1
11.01.2024 «Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse 1
19.12.2023 «Ультиматек» дополнил продуктовый портфель решением «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 1
09.02.2022 В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда 4
ИТ в промышленности 2021 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
25.06.2021 В России в 2022 г. построят единый сервис госстатистики 1
28.01.2021 МТС разработает решения на базе IoT-платформы компании «Цифра» 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
23.12.2019 Правительство одобрило цифровизацию сбора статистики для объективной картины в экономике 1
05.07.2018 На ИКТ-инфраструктуру государство потратит 436 миллиардов. Кто получит эти деньги? 1

Публикаций - 19, упоминаний - 22

Росстат ГИС ЦАП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9724 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 4
Восход ФГБУ НИИ 644 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 2
Цифра ГК 2434 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1903 2
Flant - Флант 97 2
Upstream 50 2
Прогноз 1652 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 1
Citrix Systems 813 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
SAS Institute 973 1
SAP SE 5280 1
УльтимаТек - UltimaTec. 18 1
Oracle Corporation 6702 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
УльтимаТек - Datana - Датана 29 1
AMT Group - АМТ-Груп 352 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
Broadcom - VMware - Greenplum 98 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 336 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 110 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 918 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
УГМК Уралэлектромедь 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4980 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 831 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5939 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4530 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1858 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2751 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2854 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 164 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2186 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2002 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 251 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 731 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 288 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 110 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2141 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2488 7
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1724 7
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 104 7
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4700 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11651 5
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2133 5
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13185 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5209 8
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Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 4
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Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 3
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ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 3
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 3
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Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 250 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 2
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 92 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 84 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 2
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 2
Пушкинская карта 15 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 1
Единая сервисная платформа науки 1 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2757 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Мишустин Михаил 681 2
Баталов Александр 25 2
Бачурин Олег 10 2
Путин Владимир 3184 1
Гольцов Александр 77 1
Богачев Игорь 180 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Комов Владимир 16 1
Растопшин Павел 46 1
Натрусов Артем 284 1
Калагин Илья 13 1
Халин Дмитрий 56 1
Иревли Сергей 21 1
Халяпин Сергей 82 1
Тимошенко Антон 4 1
Смирнов Олег 15 1
Татауров Антон 6 1
Бражников Дмитрий 2 1
Лазуков Станислав 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 19
Земля - планета Солнечной системы 10387 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1774 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 2
Россия - СФО - Кемеровская область 903 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 118 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7464 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2910 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1231 1
Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 750 1
Россия - ЦФО - Калужская область 984 1
Россия - УФО - Челябинская область 1217 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 798 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 701 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1524 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2673 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1377 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 325 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2949 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1552 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 585 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 232 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1287 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 623 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 754 1
Россия - СФО - Республика Тыва 308 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 869 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 34 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2909 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3957 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29184 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9977 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18581 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6152 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2314 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7626 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1271 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3566 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8650 4
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16348 4
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8705 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6966 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1082 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 680 3
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4668 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5382 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1739 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 3
ЕАЭС - Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 8 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1311 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 2
Паспорт - Паспортные данные 2517 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8065 2
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CNews ИТ в промышленности 5 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1056 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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