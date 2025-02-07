Росстат ГИС ЦАП Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных
Росстат является оператором двух государственных информационных систем: Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных (ЦАП) и информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата. Эти системы являются основой Национальной системы управления данными и играют важную роль в предоставлении оперативной и качественной статистической информации для государственных нужд.
Росстат ГИС ЦАП и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
|Мишустин Михаил 681 2
|Баталов Александр 25 2
|Бачурин Олег 10 2
|Путин Владимир 3184 1
|Гольцов Александр 77 1
|Богачев Игорь 180 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Комов Владимир 16 1
|Растопшин Павел 46 1
|Натрусов Артем 284 1
|Калагин Илья 13 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Иревли Сергей 21 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Тимошенко Антон 4 1
|Смирнов Олег 15 1
|Татауров Антон 6 1
|Бражников Дмитрий 2 1
|Лазуков Станислав 30 1
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