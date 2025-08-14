Разделы

Интелпро Репорт!Ми


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 «Интелпро» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
07.02.2025 Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Интелпро и организации, системы, технологии, персоны:

Интелпро 3 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 441 1
8663 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1256 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 882 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6165 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5754 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1327 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6078 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13124 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2143 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5494 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 424 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13036 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11972 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25342 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3274 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1961 1
Интелпро - Коллект!Ми 2 2
1С-Рарус РестАрт 26 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 22 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 39 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 31 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 791 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2367 1
Медведев Артем 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9570 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2855 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2642 1
ComNews - Медиа-бизнес 130 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

